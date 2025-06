Quién es Rodrigo Genoni, el Cavalieri 2.0 de La Pampa

La foto de la discordia en el peronismo de La Pampa

Su foto junto al intendente de Santa Rosa, Luciano Di Nápoli, durante el anuncio de la instalación de un Maxi Carrefour, causó tirria en las altas esferas del justicialismo local. Los mensajes no tardaron en llegar. Tras la fallida interna y a pesar de los esfuerzos por mostrar alguna madurez entre el ziliottismo y el excamporista, los vidrios rotos siguen ahí.

El titular del CEC asegura que no quiere participar de esa discusión, porque “hay que cuidar la figura del intendente” porque sin él “perdíamos la provincia en las últimas elecciones”. Sin embargo, no sólo se mete, sino que integra la lista de congresales que encabeza el gobernador y presidente del partido.

Genoni, siempre mirado con el rabillo del ojo por las dirigencias del pejotismo, confía que se enteró del anuncio municipal con el gigante de los supermercados sólo unas horas antes de la conferencia de prensa y que decidió participar sin pensar en los chisporroteos de la interna que no fue.

FB_IMG_1748563934653.jpg Genoni con Luciano Di Nápoli y Francisco Zoroza, director de Carrefour.

No obstante, Genoni pone en duda el volumen de empleo anunciado por Di Nápoli, quien afirmó que se crearán 100 puestos de trabajo directos. Por eso aprovechó la movida para invitar un bife pampeano al director de Asuntos Corporativos del hiper francés, Francisco Zoroza, y asestarle una advertencia: “Les permito un 70/30, 70% full time y 30% part time. Dos años de plazo para que se acomoden”.

Durante el almuerzo en el Hotel UNIT, propiedad de la mutual sindical Amusim que preside, el sindicalista también les informó que en La Pampa los domingos no se trabaja. En 2013, la Legislatura aprobó la ley de cierre dominical para los comercios de más de 40 m2. “El trabajador tiene que tener un día completo para pasar con su familia o por qué creen que se degrada el tejido social”, dice el contador.

En los 2000, el CEC combatía la llegada de las cadenas de grandes superficies en alianza con la Cámara de Comercio local. Hoy consideran que esa es una batalla que entregaron los propios empresarios que vendieron sus locales a La Anónima y otras firmas. Uno de ellos fue Omar Cayre, por entonces dueño de Supermercados de León, hoy presidente de la Junta Electoral de La Libertad Avanza, yerno y abogado del represor Luis Baraldini, condenado por delitos de lesa humanidad en las causas Sub Zona 1.4.

Discutir los liderazgos en el portal de la Patagonia

Siempre en la rosca desde las laberínticas oficinas de la calle Garibaldi, en el centro de Santa Rosa, Genoni dispara contra figuras que protagonizan la actualidad del partido y no perdona a nadie. “Luchi Alonso no hizo nada para estar ahí”, “Perez Araujo no existe sin el dedo de Verna, no tiene votos propios, no tiene construcción”, “Pascual (Fernández) no está preparado para el Congreso”, “¿Alpa es peronista?”.

María Luz “Luchy” Alonso es legisladora provincial, mano derecha de CFK y vicepresidenta del PJ pampeano. Justamente, el cargo en el partido es la comidilla de los grupos de Whatsapp compañeros que le cobran a la camporista haber perdido todas las elecciones. El diputado Hernán Pérez Araujo es el elegido de Carlos Verna para reparar las grietas entre las huestes de Ziliotto y el sector más duro de la Plural. Entre los nombres medidos para disputar la elección en octubre, están el ministro de Gobierno, Pascual Fernández, y el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa. Ninguno satisface el paladar de Genoni.

Privados y Estado, la fórmula que no cuaja

Mientras consolida su liderazgo en Buenos Aires, gestiona la obra social Osecac, la mutual Amusim, diez farmacias y perfumerias, una droguería, una óptica, un canal de streaming, el servicio de internet en diez localidades pampeanas, una dietética y una agencia de viajes. “El 9% de los trabajadores registrados destina su remanente al turismo”, explica Genoni cuando es consultado por la última unidad de negocios.

Es una máquina de tirar datos y precios de medicamentos, a la vez que aprovecha para cuestionar la gestión del Ministerio de Salud de la provincia, a la que le reclama mayor intervención en el sector privado. “La falta de intervención la pagamos todos los pampeanos. Los colegios profesionales son corporativos, cobran tasas de uso que desfinancian a las obras sociales sindicales, las clínicas tienen cada vez menos servicios. Todos esos afiliados nuestros terminan saturando la salud pública”, asegura.

Atrás quedaron los tiempos de huevazos y el humo de neumático como bandera. Genoni, devoto de la Inteligencia Artificial, está convencido de que el modelo sindical atraviesa un fin de ciclo y que es imposible competirle a los avances tecnológicos. “El lugar del trabajador se tiene que redefinir desde el Estado, el problema es que los gobiernos nunca entendieron cómo funciona la economía del privado”, afirma. Versátil, en breve, comenzará un estudio de mercado y factibilidad para la producción de hongos comestibles.