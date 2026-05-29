La Pampa: cuáles son las petroleras que compiten por la transición en Medanito

El directorio de Pampetrol, este jueves, al abrir los sobres con la propuesta económica para el área petrolera más importante de La Pampa.

Cuatro empresas petroleras participan de la licitación que en La Pampa se mira con lupa. La breve transición en el área Medanito , en sociedad con la estatal Pampetrol es otro capítulo de un proceso marcado por los conflictos y contrapuntos políticos. También por el negocio multimillonario que está en juego.

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La Legislatura provincial aprobó a principios de este mes una salida que contempla la idea inicial del gobierno de Sergio Ziliotto , pero con aportes opositores, porque el oficialismo tuvo que negociar para conseguir respaldos que permitieran avanzar.

El 19 de junio concluye la concesión que tiene Petroquímica Comodoro Rivadavia . La licitación que ahora se convoca prevé una transición de ocho meses, en la que el gobierno aspira a garantizar las fuentes laborales y alguna continuidad productiva que sostenga las regalías. Pampetrol terceriza provisoriamente esa operación.

Este jueves se abrieron las ofertas económicas de las cuatro firmas que compiten: Limay Energía S.A.; Ribeiro S.R.L.; Sociedad de Abastecimiento y Servicio S.A. - Medanito S.A. (UT); y Tango Energy Argentina S.A.

Los montos se mantienen en secreto, pero el misterio terminará rápido porque el directorio de Pampetrol definirá la adjudicación el próximo lunes.

Participaron del acto formal la presidenta de la petrolera estatal, María de los Ángeles Roveda, junto a los integrantes del directorio Carlos Santarossa, Cecilia Baudino, Nicolás Romano, Juan Cruz Barton y Juan Brindesi; el síndico Juan Pablo Fasce y representantes de las firmas oferentes.

pampetrol 2 El acto formal de este jueves, en Pampetrol: la diputada ultraopositora Celeste Rivas presenció la ceremonia.

También avaló el acto con su presencia la diputada del PRO, Celeste Rivas, pese a que en la cámara votó en contra. La verdadera licitación de fondo, multimillonaria y por 25 años, se hará después de ese proceso. Pero es probable que algunos jugadores que intervengan en esta instancia estén mirando de reojo el capítulo que sigue.

Conocedor de La Pampa, Ribeiro juega de local

Ribeiro S.R.L. es una presencia casi local, porque ya tiene una firme presencia en el oeste pampeano, con base operativa en Colonia 25 de Mayo. También tiene domicilio en Añelo, la perla petrolera de Neuquén. La empresa trabaja en vínculo con Pampetrol y con Petroquímica Comodoro Rivadavia, que es la firma que el 19 de junio deja Medanito porque concluye la concesión.

Es la empresa que muestra mayor arraigo y esa parece ser su principal fortaleza. Ostenta un conocimiento operativo y territorial de la actividad petrolera en la zona y ha extendido su presencia a otras provincias de la Patagonia y a Mendoza.

La empresa, que tiene unos 600 trabajadores, se radicó en La Pampa en 1997. Se dedica a los servicios para la industria petrolera y gasífera, sobre todo al movimiento de suelos, obras civiles, mantenimiento y tareas operativas. Tiene un importante parque automotor y esa es otra fortaleza en la compulsa.

medanitos El área Medanito es un yacimiento maduro, pero los especialistas dicen que es uno de los que más potencial tiene en el país.

Aunque no es su especialidad ni tiene gran experiencia, también es una firma que se anuncia como dedicada a actividades vinculadas a la explotación, transporte y administración de sistemas energéticos y ductos. También está inscripta en el listado de transportista de residuos especiales de Neuquén.

El gerente Juan Carlos Ponce es la cara más visible de la firma. Menciona como antecedentes de la empresa el trabajo en Vaca Muerta y la relación con YPF, Tecpetrol y Pluspetrol. Ha hecho otra pública en La Pampa, como pavimento en la norteña Realicó o desagües en la sureña General Acha.

Tango Energy pisa fuerte en la Patagonia y en Cuyo

Tango Energy Argentina S.A., que es otra de las empresas que va por el negocio de la transición, es desde el 11 de septiembre de 2025 el nuevo nombre de lo que fue Petrolera Aconcagua Energía S.A..

Juega la carta de su experiencia, porque tiene 14 concesiones, algunas de ellas cercanas al ecosistema Medanito. También tiene respaldo de jugadores de peso y nombres de trayectoria en el mercado.

La modificación de su identidad es el fruto de una reciente reestructuración financiera y societaria. La compañía se reposicionó luego de un salvataje donde dieron una mano actores centrales del mercado energético, como Vista Energy y Trafigura.

PCR MEDANITO Petroquímica Comodoro Rivadavia tiene a cargo la explotación de Medanito hasta el 19 de junio.

Había reconocido una deuda de $447.604 millones. La agencia de calificación de riesgos Moody’s informó que la reestructuración incluyó de obligaciones negociables, pagarés bursátiles, deuda bancaria y deuda comercial con proveedores. Recientemente, los fundadores de Aconcagua, Javier Basso y Diego Trabucco, transfirieron un 7% de tenencia accionaria a Tango Energy.

La sociedad es co-controlada por AR Energy Resources y la compañía fundada por Miguel Galuccio. El principal referente ejecutivo es Pablo Iuliano, exCEO de YPF. Explora y produce petróleo y gas, con presencia en la Patagonia y también en Cuyo. Tiene activos en Río Negro, Mendoza y Neuquén, según su propia web institucional.

Una alianza entre petroleras

La Unión Transitoria de Empresas que armaron Medanito S.A. y Abastecimiento y Servicios S.A. presentó otra de las ofertas. Básicamente, es una alianza entre una operadora hidrocarburífera con antecedentes técnicos y una gestora energética con habilitaciones regulatorias.

Medanito S.A. es una empresa de las familias Carosio y Grimaldi. Está presidida por Alejandro Emilio Carosio, con Emilio Eugenio Carosio como vice, de acuerdo a la última asamblea oficializada, que se hizo en mayo del año pasado. El director titular Carlos Alfredo José Grimaldi también fue fundador de Tecna y Flargent.

medanito petreoleo Medanito es el principal yacimiento de La Pampa: tiene unos 200 pozos activos.

Su apuesta más importante está en la rionegrina Catriel, en el límite con La Pampa, sobre la Ruta 151, donde tiene su planta de compresión y tratamiento de gas.

La empresa tiene tres décadas de trayectoria en el sector de la energía, con participaciones en La Pampa, Neuquén y Río Negro. Es un jugador fuerte del sector hidrocarburífero de la cuenta neuquina y cuenta con experiencia en exploración y producción de petróleo y gas. También está metida en el nicho del procesamiento y el transporte.

Abastecimiento y Servicios S.A. es una firma bajo la presidencia de Luciano Martín Graziano. Elda María López y Vanina Barbieri aparecen como parte de la conducción de una firma que en su recorrido tuvo como accionista clave a Integración Energética S.A.

Está vinculada al negocio del gas y habilitada para operar en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). También comercializa energías renovables, combustibles líquido y, tiene consultoría ambiental.

De San Luis a la Patagonia y con un paso por La Pampa

Limay Energy S.A. tiene menor exposición y no es un actor de tanto peso. Es una empresa radicada en San Luis, vinculada a Rovella Energía S.A.

Pero en La Pampa, Limay Energía ya sonó. En 2021 fue la única oferente en la licitación del área Medanito Sur, que finalmente se cayó. La inversión anunciada era de unos 10 millones de dólares. La comisión de adjudicación desaconsejó aceptar la oferta porque Limay no cumplía con los pliegos.

Mario Rovella se hizo visible como empresario de la construcción. Su hijo, Agustín Rovella, aparece con participación en el frustrado negocio de Manantiales Behr, en Chubut. Esa concesión de YPF, por 575 millones de dólares, se derrumbó en febrero de este año.

La firma, en principio, no es una petrolera clásica, o al menos no ostenta la experiencia que sí muestran sus competidoras en esta licitación. Sí aparece inscripta en el ecosistema formal de operadores hidrocarburíferos.

Tiene antecedentes en generación eléctrica: en 2012, la Secretaría de Energía autorizó a Rovella Energía S.A. a ingresar al Mercado Eléctrico Mayorista, como un generador dentro del área hidrocarburífera Catriel Oeste, en Río Negro. También se vinculó a áreas hidrocarburíferas neuquinas, como Cerro Vagón y Buta Ranquil.