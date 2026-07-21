Agustín Romo presentó un proyecto para arancelar salud y educación a extranjeros en Buenos Aires

El presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados bonaerense, Agustín Romo , presentó un proyecto de ley para establecer el arancelamiento de la atención sanitaria y de los estudios universitarios estatales para personas extranjeras que no acrediten residencia permanente en el país. Realizó el anuncio a través de sus cuentas de redes sociales.

"Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires", escribió el legislador libertario en su cuenta de Twitter, donde además difundió el texto completo de la iniciativa.

La propuesta establece un régimen para cobrar las prestaciones brindadas por los establecimientos públicos provinciales y fijar retribuciones por los estudios de grado en las universidades provinciales de gestión estatal para quienes no cuenten con residencia permanente en el país.

Según el articulado, las personas extranjeras sin residencia permanente deberán afrontar el costo de las prestaciones sanitarias mediante un seguro de salud, un tercero obligado o con recursos propios. En los casos de residencia temporaria, transitoria o precaria, la acreditación de cobertura o el pago del arancel deberá realizarse antes de recibir prestaciones habituales o programadas.

Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460

El proyecto aclara que ninguna persona podrá ser rechazada, demorada o condicionada cuando se trate de una urgencia o una emergencia que implique riesgo inminente para la vida. En esos casos, el eventual recupero de los costos se tramitará una vez estabilizado el paciente.

También quedan excluidas del arancelamiento las víctimas de trata de personas y las acciones vinculadas con la prevención, vacunación, diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades transmisibles o de notificación obligatoria por razones de salud pública.

Además, la iniciativa dispone que el Ministerio de Salud deberá elaborar un nomenclador arancelario para las prestaciones alcanzadas por la ley y que el cobro se dirigirá prioritariamente contra aseguradoras, obras sociales, terceros obligados o Estados extranjeros con los que existan convenios. Sólo en ausencia de esos responsables se facturará al paciente.

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Universidades provinciales y destino de los recursos

En materia educativa, el proyecto establece que las universidades provinciales de gestión estatal deberán fijar retribuciones para los estudios de grado cursados por estudiantes extranjeros que no tengan residencia permanente. Cada institución definirá los montos, las modalidades de pago y los mecanismos de actualización.

La iniciativa también crea un esquema de transparencia para la administración de los fondos. Los recursos obtenidos por el cobro de prestaciones sanitarias ingresarán al Fondo Provincial de Salud del Sistema de Atención Médica Organizada (S.A.M.O.) y deberán destinarse a la compra de insumos, medicamentos, equipamiento, obras de infraestructura y mejoras en la capacidad operativa de los hospitales públicos provinciales.

Asimismo, tanto la cartera sanitaria como las universidades alcanzadas deberán publicar anualmente la cantidad de prestaciones y estudiantes comprendidos, los montos facturados y percibidos, las exenciones otorgadas, los costos administrativos y el destino de los recursos.

El proyecto lleva la firma de Romo y de otros integrantes del bloque de La Libertad Avanza, entre ellos Nahuel Sotelo, Juan Osaba, Alejandro Rabinovich, María Florencia Retamoso, Pablo Morillo, María Belén Malaisi, Geraldine Calvella, Francisco Adorni, Luis Ontiveros, Gastón Abonjo, Verónica Rivas y Diana Corugedo, quienes acompañaron la presentación en la cámara baja de Buenos Aires.