La sucesión de Fernando Gray: el peronismo anota seis nombres para competir en Esteban Echeverría

El intendente Fernando Gray lleva 19 años al frente del gobierno de Esteban Echeverría y en 2027 no podrá presentarse como candidato debido a la ley que pone tope a las reelecciones. Para competir por el cargo, en el peronismo surgen seis nombres, aunque pica en punta Magdalena Goris , concejala y esposa del jefe comunal.

También calientan motores una funcionaria del Ejecutivo local, tres figuras del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el armado del gobernador Axel Kicillof , y un representante de La Cámpora.

En el oficialismo no quieren mencionar nombres: una fuente cercana a Gray le dijo a Letra P que “falta una vida” para definir candidaturas, destacó que hay “un equipo” y que, “de ser necesario”, el propio intendente “definirá”. Otras fuentes del peronismo local coinciden, sin embargo, en que Goris es “número puesto” para encabezar la lista con la bendición del intendente.

Goris -a quien en el distrito se la conoce como Magui Gray- fue primera en la lista para el Concejo Deliberante. Alcanzó el 48% de los votos y le sacó más de 20 puntos de diferencia a La Libertad Avanza, que llegó al 27%. En aquella elección, Gray fue dentro de Fuerza Patria, aunque en los comicios nacionales decidió ir con lista propia como candidato a diputado. No le fue bien.

Aunque con menos fuerza, además de Goris suena Valeria Bellizzi , secretaria de Gobierno e intendenta interina en ausencia de Gray. Es otra de las mujeres de confianza del jefe comunal.

Otros peronismos

En el distrito hay otros sectores que se entusiasman con competir en las próximas elecciones, aunque saben que sus chances son reducidas. El Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el armado que conduce el gobernador Axel Kicillof, tiene un tridente al acecho: el exfuncionario municipal Pablo Monserrat, dirigente de la Eva Perón, la agrupación de Jorge Ferraresi; el dirigente Gustavo Cañete y Sergio Medviginer, un docente universitario cercano a Gabriel Mariotto.

Medviginer viene creciendo en el distrito. El año pasado inauguró la “Unidad Básica Proyecto Nacional y Popular”, donde logró reunir a referentes locales y de distritos vecinos, como el extitular de Lotería Omar Galdurralde, el exministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta, el decano de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora Diego Molea y el rector de la facultad de Ciencias Sociales Gustavo Naón.

El problema de este último espacio es el acercamiento de Gray al gobernador y el apoyo a su posible candidatura presidencial que empezó a hacer público en el último tiempo. “Kicillof es el único candidato que tiene el peronismo”, le dijo el intendente a Letra P.

Desde finales del año pasado, cuando se mostró con el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, Gray viene dando señales de acercamiento, entre las que se cuentan reuniones con otras figuras del MDF como el intendente de La Plata, Julio Alak. No obstante, los movimientos del intendente no son lineales: días atrás participó en el distrito de la inauguración de una unidad básica de Principios y Valores junto a Guillermo Moreno, un crítico de Kicillof.

Con quienes no podrá haber reconciliación alguna es con La Cámpora, que en el distrito tiene al exsecretario de Derechos Humanos de la nación y diputado nacional Horacio Pietragalla como principal referente, aunque la agrupación en el municipio no tiene un fuerte volumen político y se encuentra aislada de la mayoría de los sectores.