Axel Kicillof ensancha su espacio político: los próximos cuatro pasos del camino a 2027

El gobernador Axel Kicillof tiene previstas para las próximas semanas cuatro actividades bien definidas con las que busca seguir ensanchando su espacio político, en el marco de la construcción de una alternativa federal para enfrentar a Javier Milei en las elecciones presidenciales de 2027.

Se trata de los lanzamientos de los espacios de Salud y Juventud del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la realización del Congreso Federal de Trabajo que se celebrará en Mar del Plata, y del lanzamiento de la campaña de afiliaciones del PJ bonaerense que se realizará en breve, aunque con fecha todavía a confirmar.

Forma parte de la estrategia que se trazó hace tiempo el gobernador que consiste en avanzar con la estructura de su MDF en todo el país, revitalizar el PJ bonaerense que preside desde el mes de marzo y fortalecer la construcción nacional con la diplomacia federal que ya recorre el país y prepara el terreno para los desembarcos de Kicillof, como el de semanas atrás en Córdoba que tuvo fuerte impacto político.

Una de las líneas de construcción política que tiene el gobernador es a través del MDF, su corriente interna dentro del peronismo. Hace tiempo que definió una agenda de lanzamientos del espacio por áreas, además del Centro de Estudios Derecho al Futuro (Cedaf).

La primera en presentarse fue la de Universidad y Ciencia en la Ciudad de Buenos Aires, siguió Educación en Avellaneda, y Mujeres y Diversidades en Ensenada. La última contó con referentes mujeres de todo el país dándole un formato federal.

Un evento similar se armará este jueves, cuando se lance el MDF Salud, coordinado por el exministro Daniel Gollán. Será a las 15:30 en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata. Cuenta con el antecedente inmediato del informe que el gobernador y su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, presentaron frente a intendentes, donde detallaron la crisis sanitaria que sufre la provincia, y la movilización a Plaza de Mayo que acompañó la administración bonaerense.

Nicolas Kreplak y Axel Kicillof

El objetivo del espacio es “construir una propuesta sanitaria federal”. Gollán viene llevando el armado del gobernador también al interior del país. Días atrás estuvo en Tucumán participando de jornadas de debate del MDF sobre diferentes temáticas. Antes había estado en Rosario. En paralelo va lanzando las mesas de salud del espacio en la provincia. Ya lo hizo en General Rodríguez, General Las Heras, Tigre y Moreno, entre otros distritos.

El siguiente paso es el lanzamiento del MDF Juventudes, un sector clave que el kicillofismo mira con atención. Será el sábado 6 de junio en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Al frente de la organización del evento están Ayelén López, directora de Juventudes de la provincia; Macarena Kunkel, directora de Coordinación de la Negociación Colectiva Municipal; Ayelén Katopodis, consejera del PJ en la rama juventud; Sol Maluéndez, concejala de La Plata y Constanza Schmukler, consejera escolar en Vicente López.

Congreso del Trabajo

Otra actividad será el Congreso del Trabajo que se llevará adelante en Mar del Plata este jueves y viernes y reunirá a intendentes, centrales obreras, representantes de pymes, cooperativas e industriales, entre otros. Kicillof será el orador principal en el cierre, previsto para las 16 horas.

Kicillof-Correa-Estatales-bonaerenses-scaled.jpg Axel Kicillof y el ministro de Trabajo Walter Correa

El Congreso es organizado por el Ministerio de Trabajo, a cargo de Walter Correa, junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI). En el marco de estas jornadas también se llevará a cabo la primera sesión del Consejo Bonaerense del Trabajo que reúne a representantes de los 135 municipios, cámaras empresarias y centrales obreras.