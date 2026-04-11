La Pampa: Jorge Lezcano saca pecho en UPCN y se hace ver en el peronismo

Jorge Lezcano es secretario general de UPCN en La Pampa: ocupó ese cargo por primera vez en el '98.

El sindicalista Jorge Lezcano concretó una movida donde pisó fuerte en su gremio de estatales para que, con la mirada sobre 2027, el peronismo de La Pampa tome nota de la potencia de su construcción territorial. La lista única que encabezó Lezcano en las elecciones de la Unión Persona Civil de la Nación (UPCN) cosechó un 82% de los votos.

Viejo lobo de la política pampeana, Lezcano maneja el gremio desde el '98. Está siempre agazapado y atento frente a la construcción electoral. Ya dio pistas en sus últimas apariciones del interés que puede reinar en su espacio partidario interno, Identidad Peronista , por una representación nacional.

La reafirmación en la conducción de UPCN le permite a Lezcano levantar la cabeza después de morder el polvo de una derrota en la puja sindical del peronismo local, donde quedó afuera de la conducción de las 62 Organizaciones .

Lezcano tiene 66 años y se siente “del centro absoluto”. Fue diputado provincial en varias ocasiones y circunstancias y es licenciado en Comercio Internacional. Hizo tres intentos de ser intendente de Santa Rosa , pero nunca se le dio porque siempre fue derrotado en las internas. También perdió en elecciones cuando quiso presidir la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa . En la actualidad es el principal aliado político interno para el sostén de la gestión municipal de Luciano di Nápoli .

En la última década, Lezcano hizo claros acercamientos hacia la mayoritaria Línea Plural , y su participación en el gobierno lo convirtió en un soldado del ziliottismo, pero sin perder nunca los puentes con el exgobernador Carlos Verna . Hoy es formal asesor del gobernador.

Alta participación en un mal tiempo para los gremios

En las elecciones de este jueves, la figura de Lezcano formó parte de la lista nacional Azul y Blanca que encabezó el histórico Andrés Rodríguez. El gremio tiene en la provincia 4.763 personas empadronadas, de las cuales 3.906 se movieron para votar. El nivel de participación, del 82%, superó las estadísticas históricas y sorprendió a la propia dirigencia de UPCN. Lezcano también forma parte de la conducción nacional, como secretario de Relaciones Internacionales.

UPCN hace pata ancha en la administración pública provincial y en los más de 80 municipios desperdigados en la Provincia. También es un gremio fuerte en el sector de la Salud.

Lezcano tiene su propio perfil, lo que lo despegó del armado de la Intersindical estatal, en ocasiones distanciándose de sus medidas más duras y acercándose más a los gobiernos peronistas. Como ocurre a nivel nacional, la organización a veces recibe referencias en tono acusatorio a sus prácticas más negociadoras que combativas.

Por eso UPCN tiene un vínculo de acuerdos y tironeos con el resto de los gremios del sector. Lezcano torea a sus pares diciendo que los trabajadores cuando se tienen que afiliar eligen UPCN.

Se llenaron las urnas sindicales en La Pampa

“Hasta los más experimentados estamos sorprendidos por el notable nivel de participación. Hubo pueblos donde votó el padrón completo”, dijo Lezcano a Letra P este viernes, con la chapa de las elecciones ya puesta.

La concurrencia a las urnas se hizo masiva en puntos diversos. En la norteña Rancul; en Lonquimay y Anguil, que son localidades cercanas a Santa Rosa; y en la oesteña Santa Isabel la participación estuvo por encima del 90%. La conducción de UPCN también se autofelicitó por el modo en que comunicó esas elecciones, adaptándose a los nuevos tiempos y visibilizándolas especialmente en redes sociales.

upcn La participación en las elecciones de UPCN, este jueves, fue altísima: asistió el 82% del padrón para votar a una lista única.

Se suponía que la falta de competencia interna podía reducir las expectativas, pero el respaldo se hizo sentir en un contexto en el que el empleo público la pelea para hacerse valer ante los constantes embates del discurso libertario y la motosierra de Javier Milei.

“Acciones desequilibrantes y arremetidas graves”, define Lezcano las ofensivas antiestatales de La Libertad Avanza.

Referencias de Identidad Peronista

“Tenemos un compromiso con la defensa del Estado, su fortalecimiento es inseparable del bienestar de la comunidad", explicó Lezcano, en una conceptualización que enseguida lo lleva hacia su otro rol, el de conductor de una línea interna del PJ pampeano. Identidad Peronista logró crecer dentro del peronismo en los últimos años y tener lugares de protagonismo. El propio Lezcano concluyó su gestión el 10 de diciembre de 2023 como titular de un organismo clave, el Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV).

Pero en la actualidad el espacio tiene otros lugares de incidencia. Patricia George, que es pareja de Lezcano, muestra alta visibilidad en el bloque oficialista de la Legislatura, donde además se maneja en tándem con el secretario general del gremio de las Telecomunicaciones, César Montes de Oca.

lecano-identidad-peronista-1 Las referencias de Identidad Peronista junto a Lezcano: la intendenta de Anguil Daniela Fernández, la diputada Patricia George, el diputado César Montes de Oca, la viceintendenta de Santa Rosa Romina Montes de Oca.

Ese tandem Lezcano-Montes de Oca quedó debilitado en las 62 Organizaciones, tras una movida en la que se hicieron visibles Rodrigo Genoni (Comercio) y otros gremios, algunos vinculados al armado de di Nápoli.

Hay una paradoja ahí, porque Romina Montes de Oca, hija del diputado, es viceintendenta de di Nápoli en Santa Rosa, con juego propio. La intendenta de Anguil, Daniela Fernández, es otra referencia importante de Identidad Peronista.

El rol en el PJ pampeano

Haciendo equilibrio, usando muñeca y cintura, a veces con movimientos sinuosos, Lezcano y su espacio no solo logran sobrevivir en la interna del peronismo, sino que lo hacen con protagonismo y despliegue territorial.

Como la mayoría de los dirigentes del PJ, Lezcano era originariamente parte del marinismo que armó Convergencia Peronista y que se hizo hegemónico en el PJ entre el ’83 y el 2003, con Rubén Marín como indiscutido líder. Después de eso empezó un camino más autónomo.

lecano-identidad-peronista-7 Jorge Lezcano es secretario general de UPCN en La Pampa: ocupó ese cargo por primera vez en el '98.

Con el 2027 a la vista, se tejen expectativas y se sacan cuentas. Lezcano ya anunció que viene un tiempo de “tomar más responsabilidades partidarias”.

Es probable que ese polo de poder sindical del peronismo piense en una representación nacional. Correrá mucha agua bajo el puente hasta que llegue el momento de esas definiciones, pero mientras tanto a Lezcano lo acompañan dos máximas: dice que “el bastón de mariscal lo llevan todos” y que él esta en campaña "siempre".