La Pampa adjudicó la explotación del yacimiento El Medanito a Ribeiro SRL por los próximos ocho meses

Pampetrol , la petrolera estatal de La Pampa , adjudicó la explotación del yacimiento El Medanito a Ribeiro SRL tras la apertura de sobres de la licitación pública. La decisión se basó en la oferta económica más conveniente para la etapa de transición, según los parámetros establecidos en el pliego.

El proceso se desarrolló en el marco de la ley provincial que regula el esquema transitorio hasta la adjudicación definitiva del área por 25 años.

La propuesta ganadora correspondió a Ribeiro SRL, que ofertó percibir el 85,62 % de los ingresos generados por la explotación. En segundo lugar quedó la Unión Transitoria conformada por Sociedad de Abastecimiento y Servicio SA y Medanito SA , con un 88,24 %.

Ambas ofertas incluyeron el pago del 15 % de regalías destinadas al Estado provincial, municipios y comisiones de fomento. Este punto fue uno de los criterios centrales en la evaluación económica realizada por la compañía estatal.

En tanto, las propuestas de Tango Energy Argentina SA y Limay Energía SA fueron rechazadas por no ajustarse a las condiciones del pliego. Según se indicó, ambas presentaciones condicionaban variables que no podían verificarse al momento de la adjudicación.

Un ganador conocido en la Patagonia

Como ya contó Letra P, Ribeiro SRL es una presencia casi local, porque ya tiene una firme presencia en el oeste pampeano, con base operativa en Colonia 25 de Mayo. También tiene domicilio en Añelo, la perla petrolera de Neuquén. La empresa trabaja en vínculo con Pampetrol y con Petroquímica Comodoro Rivadavia, que es la firma que el 19 de junio deja El Medanito porque concluye la concesión.

directorio pampetrols Pampetrol, la petrolera estatal de La Pampa, adjudicó la explotación del yacimiento El Medanito a Ribeiro SRL.

Es la empresa que muestra mayor arraigo y esa parece ser su principal fortaleza. Ostenta un conocimiento operativo y territorial de la actividad petrolera en la zona y ha extendido su presencia a otras provincias de la Patagonia y a Mendoza.

La empresa, que tiene unos 600 trabajadores, se radicó en La Pampa en 1997. Se dedica a los servicios para la industria petrolera y gasífera, sobre todo al movimiento de suelos, obras civiles, mantenimiento y tareas operativas. Tiene un importante parque automotor y esa es otra fortaleza en la compulsa.

Destino de los ingresos y control legislativo en La Pampa

El esquema definido previó que el excedente de los ingresos, una vez descontada la participación de la adjudicataria, se destine a inversiones en energías renovables. Estas iniciativas son impulsadas por Pampetrol, una sociedad anómina con participación estatal mayoritaria, junto al sector privado, especialmente en parques solares fotovoltaicos.

Pampetrol informó que remitirá toda la documentación del proceso a la Legislatura provincial. La medida responde a lo establecido en la normativa vigente, que exige el control parlamentario de este tipo de actuaciones.

La adjudicación marcó un paso clave en la continuidad operativa de uno de los principales yacimientos hidrocarburíferos de la provincia, mientras se avanza hacia una licitación definitiva que definirá la concesión a largo plazo.