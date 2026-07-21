Nicolás Secco - Mario Secco, la fórmula del intendente para retener el municipio de Ensenada

El intendente de Ensenada, Mario Secco, no buscará la reelección en 2027 tras seis mandatos consecutivos al frente del municipio. Su entorno evalúa que repita la jugada de 2025 y vuelva a presentarse como candidato testimonial a concejal, mientras consolida a su hijo, Nicolás Secco , como el nombre elegido para sucederlo en la intendencia.

La ley que establece que los intendentes solo pueden ser reelegidos por un período le impedía de todos modos competir nuevamente por el sillón municipal. Pero en las últimas semanas trascendió que la decisión de bajarse también responde a una definición personal del intendente, que gobierna el distrito desde 2003. En su espacio remarcan que buscan dar paso a una renovación en la conducción.

En las elecciones legislativas de 2025, Secco ya había recurrido a esa estrategia: encabezó la lista al Concejo Deliberante como candidato testimonial y el oficialismo local obtuvo el 68,8% de los votos. Esa jugada, replicada por otros intendentes bonaerenses impedidos de reelegir, le permitió sostener el control del bloque legislativo sin resignar el caudal de votos que aporta su nombre en la boleta.

Según pudo saber Letra P , en el entorno de Secco evalúan que el intendente repita ese esquema en 2027 y vuelva a postularse como primer candidato a concejal, aunque la definición todavía no está cerrada.

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Nicolás Secco ocupa una banca en el Concejo Deliberante desde 2015 y es secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores Municipales de Ensenada desde 2018, el mismo gremio donde su padre construyó su carrera política antes de llegar a la intendencia. Esa doble pertenencia, territorial y sindical, lo posiciona como el nombre de mayor consenso dentro del espacio para encabezar la sucesión.

Kilómetro cero del axelismo

El armado que responde a Secco no deja margen para que emerjan otros nombres. El intendente conduce un interbloque de concejales de lealtad directa, que combina dirigentes históricos, referentes sindicales y vecinales; en el peronismo local remarcan que no hay otro dirigente con intención de competir en una interna. El caso se suma al de otros 80 intendentes bonaerenses que no pueden buscar la reelección en 2027 y ya negocian su continuidad a través de familiares o dirigentes de confianza.

Secco es uno de los fundadores del armado kicillofista: desde la mesa política que montó en Ensenada impulsó la construcción de lo que hoy es el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la corriente que referencia a Axel Kicillof dentro del peronismo bonaerense. La tensión con el sector de La Cámpora en el distrito tuvo un capítulo reciente: en diciembre pasado renunció Esteban Bravo, director de Cultura durante ocho años y referente del espacio de Máximo Kirchner en Ensenada, en medio de la interna entre kirchnerismo y axelismo.