Karina Milei reunió a la mesa política: una foto vale más que mil palabras

Una imagen vale más que mil palabras y el retrato de la última reunión de la mesa política libertaria en la Casa Rosada no es la excepción. Sus integrantes se levantaron de la mesa de la cual posaron para capturas anteriores y optaron por una representación visual que escenifica la pax armada de la interna violeta para aspirar a la reelección presidencial. Santiago Caputo fue ubicado en el centro de la instantánea, rodeado de Karina Milei , a su derecha , y Lule Menem , a su izquierda.

Van 75 palabras y la foto vale aún muchísimo más. La reunión de la mesa política de la semana pasada, instancia de gestión resucitada desde la traumática salida de Manuel Adorni del gobierno de Javier Milei , no dejó ningún registro fotográfico. "Se decidió no hacer foto", fue la explicación oficial de entonces.

Para buscar un antecedente visual hay que ir otra semana para atrás en el tiempo. Estaban los mismos protagonistas de la imagen que el Gobierno difundió este martes. También es el mismo lugar: las oficinas del jefe de Gabinete, Diego Santilli , en la planta baja de la Casa Rosada. La principal diferencia: El Jefe estaba en la cabecera y compartía el primer plano con Toto Caputo .

En cambio, el otro Caputo, el asesor presidencial, estaba al fondo, junto a Patricia Bullrich , que antes de posar para la foto, al salir del Senado, había criticado las colectoras que el oficialismo (incluida ella) proponía como moneda de cambio a los gobernadores para juntar votos para eliminar las PASO.

Van 240 palabras y hay más. "No fue casual", repetían en despachos de Balcarce 50 por la ubicación del asesor en en la foto. El plano fue escenificado: no fue tarea del fotógrafo buscar un enfoque mientras transcurría una reunión, si no que hubo un montaje con una foto posada que implica preparación y, por sobre todo, definición de ubicaciones.

"Karina al poder, Santiago a la estrategia", es el nuevo lema que busca instalar un sector oficialista para dejar atrás los cortocircuitos en el triángulo de hierro. El asesor no sólo está al lado de la secretaria general de la Presidencia: para transmitir sensación de paz interna, a su lado se sentó su archirrival Menem. El 25 de mayo, en el camino al tedeum, se viralizó el video de cuando Caputo se frotó su mano en su abrigo después de estrechársela al subsecretario de Gestión Institucional. En la foto de este martes, descansa su brazo izquierdo en la espalda del riojano. Cualquiera diría que lo está abrazando.

Por fuera de la foto, se informó poco de las dos horas de cónclave de la mesa política. La semana pasada, habían acordado varias cosas, entre ellas que Karina Milei y Santilli se reunirán en Chaco con autoridades del NEA para abordar "los posibles efectos climáticos asociados al fenómeno de El Niño". Sin Adorni en el staff, quien fungía como delegado karinista en muchas reuniones de este tipo, la hermana presidencial se pone al frente de la relación con los gobernadores.

Karina Milei, en primer plano

Sin ir más lejos, este miércoles, El Jefe participará de la firma del convenio para el traspaso de obras viales de la Nación a Santa Fe, algo que finalmente logra hacer el cuarto jefe de Gabinete mileísta: Santilli. No es la primera foto que Karina Milei tendrá con un gobernador, como se encargan de remarcar quienes aducen que su rol está teniendo la misma gravitación que antes: estuvo con Gustavo Sáenz (Salta), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza). Sin embargo, Maximilano Pullaro no es un de los 13 mandatarios que fue a Tucumán a suscribir el Pacto de Mayo light.

El presidente Javier Milei con gobernadores

Apenas 594 palabras y este martes, Santilli adelantó a los presentes de la foto que la semana que viene se reunirá con autoridades de Catamarca y Santiago del Estero para avanzar en proyectos de acueductos y plantas potabilizadoras. ¿Viajará con Karina Milei?

Con Martín Menem junto a la hermana presidencial, y Patricia Bullrich en una punta, la mesa política repasó la agenda legislativa que viene. Fuentes oficiales no dieron demasiados detalles, pero según pudo saber Letra P, la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal, está ultimando el próximo paquete de reformas que pretende enviar al Congreso el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Bautizado por Milei como "la revolución de los seguros", la iniciativa busca desregular ríos, el mercado inmobiliario, el negocio de las aseguradoras, el precio de los medicamentos y operaciones financieras.

Este martes circuló un borrador que incluía una solicitud al Congreso para obtener seis meses de facultades delegadas. Desde la cartera de Sturzenegger descartaron que no es una idea que actualmente se esté evaluando.

Si bien no hay plazos para su presentación en sociedad, podría ser después de que Milei anuncie formalmente la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, su obsesión, para su tratamiento parlamentario. En la reunión de este martes se informó que será la semana que viene. En la Casa Rosada no descartan que pueda hacerlo a través de una cadena nacional, como adelantó este medio.

El cambio de la política monetaria de la entidad no es sólo una cuestión técnica: el oficialismo ya lo está usando como bandera electoral. Envalentonado por el 1,9% del IPC de junio y bajo la teoría mileísta de que la inflación es un fenómeno monetario, el Gobierno se prepara para ligar la "maquina de emitir" con el peronismo y la suba de precios. Todo, a pesar de que a este ritmo de desaceleración, el índice no empezaría con un cero como auguró Milei para el segundo semestre de este año.

Lo que Adorni nos dejó

En la reunión, Caputo comentó que este miércoles presentará en conferencia de prensa la ley de "Inocencia Fiscal II", que será enviada a Diputados. El ministro de Economía se dejó fotografiar sonriente con el resto de la mesa política, algo que evitaba hacer cuando Adorni aún no había renunciado. Faltó a varios encuentros, lo que alimentó la versión de que creía que la crisis por la permanencia del exvocero perjudicaba la gestión.

Cuando se reveló que tanto Adorni como su esposa, Bettina Angeletti, se habían adherido al régimen simplificado de Ganancias, antes de que el exfuncionario revelara que tenía 500 mil dólares en criptomonedas sin declarar, en el Gobierno se pensó que Inocencia Fiscal II no pasaría el escrutinio público. Con el exvocero ¡afuera!, al menos se animan a presentarlo.

Van 1065 palabras y la foto de la mesa política tiene mucho por contar todavía.