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EL PACTO DEL COLO

Maximiliano Pullaro va a la Casa Rosada a firmar con Diego Santilli y Karina Milei el traspaso de la ruta A012

Es una obra clave para el entramado productivo de Santa Fe. Buenas migas entre el gobernador y la Nación. El objetivo santafesino de empardar a Córdoba.

Letra P | Pablo Fornero
Por Pablo Fornero
Diego Santilli y Maximiliano Pullaro volverán a verse las caras, y abrazarse, este miércoles en Casa Rosada.

Diego Santilli y Maximiliano Pullaro volverán a verse las caras, y abrazarse, este miércoles en Casa Rosada.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, irá a la Casa Rosada para firmar, junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el traspaso a la provincia de una obra clave para el entramado productivo del Gran Rosario: la reparación de la ruta nacional A012.

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Lucio Di Giuseppe

Es tan trascendente la obra para la Casa Gris que, de no mediar inconvenientes, las máquinas comenzarán a trabajar 24 horas después, el jueves, en la intersección de la A012 con la ruta 34, a poco más de 15 kilómetros de Rosario.

Las mil y una gestiones de Santa Fe

El gobierno de Pullaro, en especial a través de su ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, quien marcó un surco a la hora de insistir con el traspaso de la ruta, lanzó una licitación por 5000 millones de pesos en diciembre del año pasado para destinar a estas obras. El proceso fue adjudicado en febrero.

Santa Fe guardó los fondos a la espera de que se destrabara la gestión, pero el vínculo de la provincia con Manuel Adorni -el entonces jefe de Gabinete hoy fuera del Gobierno- fue casi nulo, por lo que recién ahora, con el ingreso de Santilli, la obra puede comenzar. La empresa Pose SA será la encargada de mejorar la carpeta asfáltica de la arteria.

Los trabajos de la constructora, sin embargo, sólo alcanzarán para una mejora mínima, porque la obra de fondo será costeada en cambio gracias a un crédito de 150 millones de dólares que Pullaro consiguió del Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF), a través del denominado programa integral de logística urbana y metropolitana del Gran Rosario.

Un esquema clave para el entramado productivo de Santa Fe

La construcción del tercer carril en la autopista Rosario Santa Fe y el diseño de un esquema de financiamiento de obras en las localidades portuarias son parte del mismo entramado.

En la Casa Gris confían en que, una vez finalizados estos trabajos, Santa Fe va a estar en condiciones de empardar a Córdoba en potencia productiva, con la diferencia de que la provincia mediterránea carece de puertos.

La A012, conocida como la segunda circunvalación de Rosario, es considerada una vía estratégica del sur de Santa Fe. Rodea el área metropolitana de la ciudad más poblada de la provincia. Con una extensión de 67 kilómetros, conecta las principales terminales portuarias del Gran Rosario con las rutas que llegan desde el interior del país.

Comienza en la ruta nacional 11 -a la altura de Pueblo Andino/San Lorenzo- y finaliza en la ruta nacional 9, cerca de Arroyo Seco. En el medio, atraviesa Ricardone, Roldán, Funes, Zavalla, Piñero, Álvarez, Soldini y Alvear. Camiones de gran porte son los principales usuarios de este corredor que tiene cruces ferroviarios y de rutas nacionales a nivel que la tornan más peligrosa.

El anuncio de Toto Caputo que se demoró más de tres meses

El 1° de abril pasado, luego de múltiples reclamos y pedidos, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, aprovechó una visita a la Bolsa de Comercio de Rosario para anunciar finalmente el traspaso de la carretera que, no obstante, termina concretándose más de tres meses después de aquel anticipo.

En la gestión de Pullaro admiten un “cambio de actitud” de la Nación para con la provincia coincidente con el arribo de Santilli a la Jefatura de Gabinete y se preguntan por qué se demoró tanto Javier Milei en definir el reemplazo de Adorni.

“Tienen una necesidad de entablar puentes”, le graficó a Letra P uno de los funcionarios políticos de Pullaro. En Santa Fe reconocen la gestión, pero remarcan a la par que se ejecuta después de un largo tiempo de reclamos y que significa, solamente, el traspaso de la obra. La Casa Rosada no va a invertir dinero en el arreglo de una ruta estratégica para la producción de la provincia y el país.

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