La industria de Córdoba le puso condiciones a la lista de Milei: las reformas deben tener consenso político

El primer turno correspondió a La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei. A la convocatoria inicial asistieron el jefe de bloque libertario en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, y los candidatos por el mismo espacio, Gonzalo Roca y Laura Rodríguez Machado.
Para las próximas semanas, sin fecha precisa aún, esperan la visita de Juan Schiaretti, candidato por la alianza Provincias Unidas, el dirigente cordobés que el sector industrial siente más afín.
En una charla descripta como amena, los representantes de la UIC, encabezados por su presidente, Luis Macario, volvieron a expresar su deseo de contar, a la brevedad posible, con una serie de reformas estructurales. La primera apunta a modificar las leyes que regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores; la segunda propone eliminar gran parte de los impuestos que el Estado cobra en sus tres niveles.
La amabilidad no impidió que los industriales volvieran sobre los dos aspectos que más critican a la gestión del presidente Milei, cuya representación plena asume la dirigencia libertaria de la provincia.
En primer lugar, pidieron la definición de una política industrial “clara”. Eufemística, la formulación encierra un doble propósito. Por un lado, brindar protección a sectores afectados por la apertura de importaciones, en un contexto de marcada caída del consumo. “No se trata de impedir la competencia. Lo que queremos es competir en condiciones de paridad con otros países”, aseguran. La nota al pie lleva el pedido a las reformas antes mencionadas.
Las carencias achacadas al estilo de conducción del presidente minarquista contrastan con los atributos reconocidos al líder de Provincias Unidas, por quien los industriales ya expresaran predilección tanto en pujas provinciales como en las elecciones nacionales de 2023.
Aunque su visita, junto a integrantes del peronismo cordobés, se diese por descontada, al cierre de esta nota no existían certezas respecto de la fecha.
schiaretti fundación mediterránea buenos aires
La industria de Córdoba presentará su agenda a Juan Schiaretti, con quien tienen buen vínculo
Desde la UIC destacan que la convocatoria a su mesa, aunque nunca se haya expresado formalmente a través de canales institucionales, se extiende a las 18 fuerzas que participarán en octubre.
La amplitud, explican, responde a una búsqueda de acuerdos que trasciendan las citas electorales. “Queremos reglas claras. ¿Bajar impuestos es de derecha? ¿Alentar la producción local es de izquierda? Bueno, discutamos. Pero respetemos los consensos”, explican desde el interior de la entidad.
francos macario llaryora
Martín Llaryora, Guillermo Francos y Luis Macario en el Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba
No obstante, la intención final refleja la verdadera voluntad de un jugador clave para entender la articulación entre el poder político y el poder económico de la provincia: establecer una línea siempre abierta con los representantes cordobeses ante el parlamento de la Nación. En particular para quienes reconocen la centralidad de la Unión Industrial y a ella acuden en busca de su unción.