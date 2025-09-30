FUE PRIMICIA DE LETRA P

El pulpo Gustavo Scaglione se quedó con Telefe y suma músculo en el mapa de medios

El empresario rosarino ultimó la compra de la unidad local de Paramount. Ventaja sobre Werthein en el tramo final de la negociación. Los próximos pasos.

Letra P | Pablo Fornero
Por Pablo Fornero
Gustavo Scaglione, de Televisión Litoral de Rosario a Telefé.

Gustavo Scaglione, de Televisión Litoral de Rosario a Telefé.

Notas Relacionadas
El empresario Gustavo Scaglione va por Telefé.
EL PULPO LLEGÓ A BUENOS AIRES

Es oficial: Scaglione compró la parte de Hochbaum y es nuevo socio del Grupo América

Por  Letra P | Periodismo Político

La puja por Telefe

La jugada que se confirmó este martes fue adelantada en exclusiva por este medio hace diez días. Scaglione venía pugnando hacía meses por la compra de las acciones que Paramount tiene en Argentina. Llegó al final de la carrera con un competidor, la familia Werthein, precisamente el hijo del embajador en EEUU, al que finalmente desbancó. Según pudo confirmar este medio, la firma estadounidense eligió la oferta del rosarino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1972851395322626431&partner=&hide_thread=false

Como reveló Letra P en julio, la operación debía concretarse en septiembre, luego de que la conducción de Telefe terminase el proceso de evaluación de las carpetas presentadas por los oferentes.

Como detalló este medio, la venta orillaría los u$s 100 millones. En 2016, Viacom (es decir, Paramount) había comprado Telefe al grupo Telefónica de España por u$s 345 millones.

Además del canal de aire porteño, la operación incluye las señales del 8 de Córdoba, el 5 de Rosario y 13 de Santa Fe, más 13 canales afiliados en el resto del país y otros tres en Uruguay. A diferencia de América, donde Scaglione tiene una porción minoritaria, acá ingresa con otra fuerza y más poder.

La relación de Gustavo Scaglione con Paramount

El empresario rosarino ya tiene una relación fina con Paramount producto de las tres repetidoras de Telefe en el interior que le compró al holding estadounidense en Salta, Tucumán y Bahía Blanca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AgustinEspada/status/1962498547569365255&partner=&hide_thread=false

La carrera de Scaglione es, geográficamente, desde la provincia hacia la Capital. Arrancó desde su Rosario natal con la compra del grupo Televisión Litoral, controlante de Canal 3 -el más visto de la ciudad-, Radio 2, FM Vida y el portal de noticias Rosario3.

Con esa plataforma, su siguiente paso fue sumarse al directorio del diario La Capital: compró la parte que le correspondía al Grupo Uno, de Daniel Vila y José Luis Manzano, a quienes también les adquirió los medios Uno de Santa Fe y Uno de Paraná y las radios LT8, FM Del Siglo y La Red. A La Capital, el diario histórico de Rosario, lo controla y comanda su hijo Vito.

La compra de los medios en Santa Fe y Paraná fue el primer paso de su plan de romper las fronteras de Rosario. A esos movimientos le siguieron la adquisición de las repetidoras de Telefe en Salta, Tucumán y Bahía Blanca, además del Canal 6 de Bariloche. También puso un pie en Córdoba a finales del año pasado, quedándose con dos radios y la productora Ideas HD, un gigante audiovisual de la provincia mediterránea que producía programas para Canal 12 -Grupo Clarín-, Telefe y Canal C, una señal de cable cordobesa.

Temas
Notas Relacionadas
El gabinete de Javier Milei. 
EL DATO LETRA P

El ranking patrimonial del gabinete de Milei: Werthein es el más rico y Karina, la más pobre

El canciller ostenta una fortuna de $ 92 mil millones. La secretaria general tiene $ 11 millones. En qué invierte la administración libertaria.
La bandera de El Liberador, el medio bendecido por Romina Diez, en el Santa Fest.
EL HOUSE ORGAN LIBERTARIO

Quién está detrás de El Liberador, el medio adicto a Romina Diez que quiso blindar el Santa Fest a la prensa

El lanzamiento de campaña de LLA solo admitió el ingreso del portal partidario que ideó un reconocido colaborador de la jefa santafesina. Letra P entró igual.

Las Más Leídas

Más Sobre Medios

También te puede interesar

Javier Milei en Tierra del Fuego: protestas y caminata suspendida en un paso de campaña fallido
OPERATIVO DARLA VUELTA

Milei en Tierra del Fuego: protestas y caminata suspendida en otro paso de campaña fallido

Por  Laura Funes
José Luis Espert, en caída: una encuesta lo ubica abajo de Jorge Taiana por 14 puntos
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Espert, en caída: una encuesta lo ubica abajo de Taiana por 14 puntos

Por  Susana Maidana
Ignacio Torres y Alfredo Cornejo, gobernadores de Chubut y Mendoza, en Comodoro Py. 
ENERGÍA FEDERAL

Tres gobernadores se suben al ring por la estatización de YPF para defender sus acciones en la petrolera

Por  César Pucheta
Toto Caputo no logra acumular dólares y se queda sin podes de fuego para las elecciones.
EL CAMPEÓN TIENE MIEDO

Caputo compra menos dólares que lo esperado y se acorta su poder de fuego hasta las elecciones

Por  Lorena Hak