El pulpo Gustavo Scaglione se quedó con Telefe y suma músculo en el mapa de medios

El empresario de medios Gustavo Scaglione acordó en las últimas horas la compra de Telefe a Paramount . Con una base fuerte en el interior del país, el rosarino, que ya posee una porción de Grupo América , se convierte en uno de los jugadores de mayor peso de una industria en la que ya no quedan jugadores extranjeros .

La jugada que se confirmó este martes fue adelantada en exclusiva por este medio hace diez días . Scaglione venía pugnando hacía meses por la compra de las acciones que Paramount tiene en Argentina . Llegó al final de la carrera con un competidor, la familia Werthein , precisamente el hijo del embajador en EEUU, al que finalmente desbancó. Según pudo confirmar este medio, la firma estadounidense eligió la oferta del rosarino.

Como reveló Letra P en julio , la operación debía concretarse en septiembre, luego de que la conducción de Telefe terminase el proceso de evaluación de las carpetas presentadas por los oferentes.

Como detalló este medio , la venta orillaría los u$s 100 millones. En 2016, Viacom (es decir, Paramount) había comprado Telefe al grupo Telefónica de España por u$s 345 millones.

Además del canal de aire porteño, la operación incluye las señales del 8 de Córdoba, el 5 de Rosario y 13 de Santa Fe, más 13 canales afiliados en el resto del país y otros tres en Uruguay. A diferencia de América, donde Scaglione tiene una porción minoritaria, acá ingresa con otra fuerza y más poder.

La relación de Gustavo Scaglione con Paramount

El empresario rosarino ya tiene una relación fina con Paramount producto de las tres repetidoras de Telefe en el interior que le compró al holding estadounidense en Salta, Tucumán y Bahía Blanca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AgustinEspada/status/1962498547569365255&partner=&hide_thread=false Gustavo Scaglione sigue su desembarco en medios porteños. Ahora se queda con su primera radio FM. Ya cuenta con una participación en todos los medios de Grupo América. https://t.co/T8bbd9TIik — Agustín Espada (@AgustinEspada) September 1, 2025

La carrera de Scaglione es, geográficamente, desde la provincia hacia la Capital. Arrancó desde su Rosario natal con la compra del grupo Televisión Litoral, controlante de Canal 3 -el más visto de la ciudad-, Radio 2, FM Vida y el portal de noticias Rosario3.

Con esa plataforma, su siguiente paso fue sumarse al directorio del diario La Capital: compró la parte que le correspondía al Grupo Uno, de Daniel Vila y José Luis Manzano, a quienes también les adquirió los medios Uno de Santa Fe y Uno de Paraná y las radios LT8, FM Del Siglo y La Red. A La Capital, el diario histórico de Rosario, lo controla y comanda su hijo Vito.

La compra de los medios en Santa Fe y Paraná fue el primer paso de su plan de romper las fronteras de Rosario. A esos movimientos le siguieron la adquisición de las repetidoras de Telefe en Salta, Tucumán y Bahía Blanca, además del Canal 6 de Bariloche. También puso un pie en Córdoba a finales del año pasado, quedándose con dos radios y la productora Ideas HD, un gigante audiovisual de la provincia mediterránea que producía programas para Canal 12 -Grupo Clarín-, Telefe y Canal C, una señal de cable cordobesa.