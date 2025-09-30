El pulpo Gustavo Scaglione se quedó con Telefe y suma músculo en el mapa de medios

La jugada que se confirmó este martes fue adelantada en exclusiva por este medio hace diez días. Scaglione venía pugnando hacía meses por la compra de las acciones que Paramount tiene en Argentina. Llegó al final de la carrera con un competidor, la familia Werthein, precisamente el hijo del embajador en EEUU, al que finalmente desbancó. Según pudo confirmar este medio, la firma estadounidense eligió la oferta del rosarino.
Como reveló Letra P en julio, la operación debía concretarse en septiembre, luego de que la conducción de Telefe terminase el proceso de evaluación de las carpetas presentadas por los oferentes.
Como detalló este medio, la venta orillaría los u$s 100 millones. En 2016, Viacom (es decir, Paramount) había comprado Telefe al grupo Telefónica de España por u$s 345 millones.
Además del canal de aire porteño, la operación incluye las señales del 8 de Córdoba, el 5 de Rosario y 13 de Santa Fe, más 13 canales afiliados en el resto del país y otros tres en Uruguay. A diferencia de América, donde Scaglione tiene una porción minoritaria, acá ingresa con otra fuerza y más poder.
La relación de Gustavo Scaglione con Paramount
El empresario rosarino ya tiene una relación fina con Paramount producto de las tres repetidoras de Telefe en el interior que le compró al holding estadounidense en Salta, Tucumán y Bahía Blanca.
La carrera de Scaglione es, geográficamente, desde la provincia hacia la Capital. Arrancó desde su Rosario natal con la compra del grupo Televisión Litoral, controlante de Canal 3 -el más visto de la ciudad-, Radio 2,FM Vida y el portal de noticias Rosario3.