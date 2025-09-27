Córdoba: Agustín Laje y Sikora mueven hilos en la interna libertaria y apuntalan el Plan Milei 2027

Laje y Sikora son parte del Consejo Nacional de la Libertad, un ente concebido para analizar la realidad de cada provincia y proponer diez reformas, de corte libertario, para integrar un corpus programático ajustado a cada jurisdicción.
Este Consejo, creado en agosto y presentado bajo formato técnico, está integrado por representantes de las 24 provincias y es coordinado a nivel nacional por una mesa de cinco personas, entre las que se encuentran ambos dirigentes.
El vínculo no es casual. La Fundación opera como usina de ideas libertarias y agente de recaudación para dar impulso a las mismas. Las propuestas que emerjan del Consejo deberían integrarse a ellas, ya refinadas por la mesa.
La presencia de Laje también funciona como ancla para las especulaciones sobre su futuro. Aunque ha rechazado incontables propuestas para sumarse al entramado funcionarial, siempre esgrimiendo razones académicas, sigue siendo el sueño violeta para Córdoba.
Su figura no sólo genera veneración; más importante que ello, asegura consenso, por encima de las internas que nunca cesan. Muchos creen que será 2027 el año en que dará el sí, tal vez para medirse el traje de candidato a gobernador.
El dedo de Gabriel Bornoroni
Sikora, quien además representa a esta provincia como auditora, se sumó al Consejo Nacional de la Libertad horas antes del cierre de listas para las legislativas.
Según cuentan desde su entorno, fue el propio Presidente quien le acercó la propuesta, junto a la comunicación oficial de que no sería parte de la selección violeta para Córdoba.
La oferta fue bien recibida, interpretada como una ratificación de su membresía. Pero no opacó la decepción por haber sido, como en 2023, excluida de la escudería que oficialmente representará a la casa del León.
La abogada no oculta la molestia y vincula su exclusión a la decisión de Bornoroni de priorizar a dirigentes fieles, cediendo pocos lugares a aliados o externos a su línea, que cuenta con respaldo de Karina Milei.
veronica sikora celeste ponce
Verónica Sikora y la diputada libertaria María Celeste Ponce
“Bornoroni no abre el juego. No valora al resto y siempre pone trabas. Verónica tiene armado propio en 16 departamentos, pero ni siquiera la invitaron al acto del Parque”, destacan desde el entorno de la excandidata a intendenta.
Sobre ese trasfondo apuntan un dato: en las escuelas de Córdoba habrá otras dos listas de origen libertario. Todas comparten sus críticas hacia el modo de construcción del presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados.
“Tenés a Agustín Spaccesi y a Alfajor Tatín, que también quedaron afuera. Y muchos van a votar a Encuentro Vecinal, porque no quieren hacerle el caldo gordo a una lista encabezada por un desconocido”, fustigan.
Ajeno a esos lances, Bornoroni prefiere evitar la confrontación. Remarca, como explicación, que no era necesaria una convocatoria formal a la jornada de lanzamiento nacional de la campaña. “Salió en redes. Era para todos, en un lugar abierto, sin restricción alguna”, asevera.
Lo saben de un lado y otro de la interna, el riesgo de una mala cosecha en octubre no sólo podría afectar la solidez de la construcción mediterránea. También podría horadar las chances de reelección de Milei en 2027, el principal cometido de la estrategia libertaria.