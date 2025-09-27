Córdoba: Agustín Laje y Sikora mueven hilos en la interna libertaria y apuntalan el Plan Milei 2027

Con distintos roles, acordes a las expectativas en torno a la trascendencia de sus figuras, ambos siguen flotando en los grupos que mantienen contacto directo con la presidencia y su entorno.

Acaso no se trate sólo de un reconocimiento a la lealtad de uno y otra, a quienes nadie niega un sostenido empeño por consolidar un armado libertario que se proyecte por todo el país.

También hay una admisión, imposible de vociferar aún, de la mengua de chances libertarias en las elecciones de octubre . Lo dicen varias encuestas, lo admiten aliados, a un mes de los comicios parece improbable que la lista violeta, en la que predominan nombres cercanos a Gabriel Bornoroni , se imponga a la nómina de Provincias Unidas que encabeza Juan Schiaretti . Frente a tal escenario, coinciden, mejor atenuar, sin extinguir, las consecuencias de una interna que sigue latiendo , evitando nuevas diásporas en un partido aún en formación.

Laje y Sikora son parte del Consejo Nacional de la Libertad , un ente concebido para analizar la realidad de cada provincia y proponer diez reformas, de corte libertario, para integrar un corpus programático ajustado a cada jurisdicción.

Este Consejo, creado en agosto y presentado bajo formato técnico, está integrado por representantes de las 24 provincias y es coordinado a nivel nacional por una mesa de cinco personas, entre las que se encuentran ambos dirigentes.

Capital rol cabe a Laje. Dado que el ente constituye un apéndice de la Fundación Faro, que él mismo preside, le compete también la supervisión de su funcionamiento.

Agustín Laje abraza a Javier Milei

El vínculo no es casual. La Fundación opera como usina de ideas libertarias y agente de recaudación para dar impulso a las mismas. Las propuestas que emerjan del Consejo deberían integrarse a ellas, ya refinadas por la mesa.

La presencia de Laje también funciona como ancla para las especulaciones sobre su futuro. Aunque ha rechazado incontables propuestas para sumarse al entramado funcionarial, siempre esgrimiendo razones académicas, sigue siendo el sueño violeta para Córdoba.

Su figura no sólo genera veneración; más importante que ello, asegura consenso, por encima de las internas que nunca cesan. Muchos creen que será 2027 el año en que dará el sí, tal vez para medirse el traje de candidato a gobernador.

El dedo de Gabriel Bornoroni

Sikora, quien además representa a esta provincia como auditora, se sumó al Consejo Nacional de la Libertad horas antes del cierre de listas para las legislativas.

Según cuentan desde su entorno, fue el propio Presidente quien le acercó la propuesta, junto a la comunicación oficial de que no sería parte de la selección violeta para Córdoba.

La oferta fue bien recibida, interpretada como una ratificación de su membresía. Pero no opacó la decepción por haber sido, como en 2023, excluida de la escudería que oficialmente representará a la casa del León.

La abogada no oculta la molestia y vincula su exclusión a la decisión de Bornoroni de priorizar a dirigentes fieles, cediendo pocos lugares a aliados o externos a su línea, que cuenta con respaldo de Karina Milei.

veronica sikora celeste ponce Verónica Sikora y la diputada libertaria María Celeste Ponce

“Bornoroni no abre el juego. No valora al resto y siempre pone trabas. Verónica tiene armado propio en 16 departamentos, pero ni siquiera la invitaron al acto del Parque”, destacan desde el entorno de la excandidata a intendenta.

Sobre ese trasfondo apuntan un dato: en las escuelas de Córdoba habrá otras dos listas de origen libertario. Todas comparten sus críticas hacia el modo de construcción del presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados.

“Tenés a Agustín Spaccesi y a Alfajor Tatín, que también quedaron afuera. Y muchos van a votar a Encuentro Vecinal, porque no quieren hacerle el caldo gordo a una lista encabezada por un desconocido”, fustigan.

Ajeno a esos lances, Bornoroni prefiere evitar la confrontación. Remarca, como explicación, que no era necesaria una convocatoria formal a la jornada de lanzamiento nacional de la campaña. “Salió en redes. Era para todos, en un lugar abierto, sin restricción alguna”, asevera.

Dudas sobre Córdoba

Las críticas a Bornoroni, y la lista que lidera Gonzalo Roca, tomaron renovada fuerza en las últimas semanas. Con números en la mano y percepciones en el aire, coinciden en ubicar al cordobesismo como anticipado ganador de la contienda que se dirimirá el último fin de semana de octubre, panorama diametralmente opuesto al que dibujaban en el otoño.

Embed - Que orgullo @JMilei y @KarinaMileiOk representando a Argentina en el mundo.



Estamos en el lugar correcto una vez más. Consiguiendo todos los respaldos para que el país salga adelante.



No hay que aflojar!. — Gabriel Bornoroni (@BornoroniG) September 23, 2025

Además de remarcar el alto grado de desconocimiento de los representantes propios, subrayan que no cuentan con el volumen político suficiente para enfrentar un peso pesado como Schiaretti.

“O se confiaron o no quieren ganar. Hace falta trabajo territorial. Necesitan a Luis Juez, aunque lo aceptan a regañadientes. Quizás le estén contando otra realidad a Javier y Karina, que no pueden estar en todo”, sentencian.

Lo saben de un lado y otro de la interna, el riesgo de una mala cosecha en octubre no sólo podría afectar la solidez de la construcción mediterránea. También podría horadar las chances de reelección de Milei en 2027, el principal cometido de la estrategia libertaria.