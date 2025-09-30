Para Javier Milei, las denuncias contra José Luis Espert son "chimentos de peluquería"

Live Blog Post

Para Milei, las denuncias contra Espert son "un chimento de peluquería"

El presidente Javier Milei minimizó este martes las denuncias sobre supuestas vinculaciones del diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert con el narco Federico "Fred" Machado, las definió como "otra operación" mediática y las consideró un "chimento de peluquería".

El jefe de Estado señaló en A24 como sospechoso que la denuncia "justo aparece ahora, en período electoral esta denuncia" y, cuando le mencionaron que no es un chisme sino una causa en Estados Unidos, respondió "que avance la Justicia".

Para Milei este tipo de denuncias son similares a las que surgieron en períodos electorales contra el candidato radical Enrique Olivera en 2007 o contra Francisco De Narváez en 2009 y enfatizó que “es recurrente esta metodología”.

“Es parte del socialismo del siglo 21 que tiene esta metodología desarrollada desde hace 35 años y, como hoy la franquicia electoral del socialismo es el kirchnerismo, recurre a este tipo de trampas, son una banda de forajidos”, insistió el mandatario.