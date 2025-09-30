en vivo ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Para Javier Milei, las denuncias contra José Luis Espert son "chimentos de peluquería"

Tras la amplia victoria peronista en las elecciones bonaerenses, la campaña se enfoca en las legislativas del 26 de octubre.

José Luis Espert y Javier Milei.

José Luis Espert y Javier Milei.

Las elecciones legislativas 2025 concluirán con los comicios del 26 de octubre para renovar la mitad de las bancas del Congreso. En esta nota, el minuto a minuto de la campaña nacional después del triunfo de Fuerza Patria en la jornada electoral de la provincia de Buenos Aires que terminó con las listas del presidente Javier Milei en segundo lugar.

Los gobernadores de Provincias Unidas recorrieron la planta Aluar antes del lanzamiento de campaña en Chubut

Como había anticipado Adrián D'Amore en Letra P, los gobernadores que conforman el frente electoral Provincias Unidas recorrieron Aluar, el gigante del aluminio que comanda Javier Madanes y que los acompañó en la visita, en la previa del lanzamiento de campaña en Chubut.

Tras la recorrida, el gobernador anfitrión, Ignacio Torres, destacó que la empresa "es un emblema de la industria argentina". "Una planta que genera muchas divisas que muchas veces se van dilapidando con los distintos gobiernos nacionales", agregó.

Gobernadores Provincias Unidas en Chubut

Torres: "Estamos cansados de elegir entre los que abandonan la obra pública y los que se la afanaron"

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, aseguró que Provincias Unidas está "creciendo exponencialmente" porque los argentinos están "cansados de elegir entre los que abandonan la obra pública y los que se la afanaron".

En la previa del encuentro que encabezará en Puerto Madryn con sus pares del frente electoral este martes, describió: "Somos un espacio relativamente nuevo pero que está creciendo exponencialmente. Argentina necesita desesperadamente tener una alternativa a elegir solamente entre dos opciones".

"En Chubut estamos cansados de elegir siempre entre dos proyectos, que acá lo podés resumir entre los que abandonan la obra pública y los que se la afanaron. Queremos juntarnos y de una vez por todas debatir, discutir y militar el progreso, el desarrollo", subrayó Torres en radio Rivadavia.

Ignacio Torres
Para Milei, las denuncias contra Espert son "un chimento de peluquería"

El presidente Javier Milei minimizó este martes las denuncias sobre supuestas vinculaciones del diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert con el narco Federico "Fred" Machado, las definió como "otra operación" mediática y las consideró un "chimento de peluquería".

El jefe de Estado señaló en A24 como sospechoso que la denuncia "justo aparece ahora, en período electoral esta denuncia" y, cuando le mencionaron que no es un chisme sino una causa en Estados Unidos, respondió "que avance la Justicia".

Para Milei este tipo de denuncias son similares a las que surgieron en períodos electorales contra el candidato radical Enrique Olivera en 2007 o contra Francisco De Narváez en 2009 y enfatizó que “es recurrente esta metodología”.

“Es parte del socialismo del siglo 21 que tiene esta metodología desarrollada desde hace 35 años y, como hoy la franquicia electoral del socialismo es el kirchnerismo, recurre a este tipo de trampas, son una banda de forajidos”, insistió el mandatario.

