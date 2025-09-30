Para Javier Milei, las denuncias contra José Luis Espert son "chimentos de peluquería"

Las elecciones legislativas 2025 concluirán con los comicios del 26 de octubre para renovar la mitad de las bancas del Congreso. En esta nota, el minuto a minuto de la campaña nacional después del triunfo de Fuerza Patria en la jornada electoral de la provincia de Buenos Aires que terminó con las listas del presidente Javier Milei en segundo lugar.
Los gobernadores de Provincias Unidas recorrieron la planta Aluar antes del lanzamiento de campaña en Chubut
Como había anticipado Adrián D'Amore en Letra P, los gobernadores que conforman el frente electoral Provincias Unidas recorrieron Aluar, el gigante del aluminio que comanda Javier Madanes y que los acompañó en la visita, en la previa del lanzamiento de campaña en Chubut.
Tras la recorrida, el gobernador anfitrión, Ignacio Torres, destacó que la empresa "es un emblema de la industria argentina". "Una planta que genera muchas divisas que muchas veces se van dilapidando con los distintos gobiernos nacionales", agregó.