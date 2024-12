La batalla final de Javier Milei por la polarización perfecta

Fueron sólo tres días, con cinco sesiones citadas y un cierre del período ordinario del Congreso no muy distinto al que soñó Javier Milei cuando juró como Presidente: sus leyes claves fueron sancionadas; las hostiles, vetadas; los gobernadores no pudieron sumar gastos al Presupuesto; el tablero político se polarizó y el PRO hace malabares para no desaparecer.

El consultor tiene la tarea de negociar con el kirchnerismo para completar la Corte Suprema y eliminar las PASO, maniobras que permiten aislar más a Macri, quien todavía no define cómo y cuándo responder con su propia voz. Este viernes hubo guerra de comunicados entre el PRO y LLA.

El motivo, como relató Letra P , no es tanto la ansiada polarización con Cristina Fernández de Kirchner sino el futuro de Karina: el proyecto empodera a jueces cercanos a Macri para proscribir candidatos con causas de corrupción. Tarde, la secretaria general de la Presidencia entendió que si un proyecto así prospera, ella puede ser víctima de lo que CFK llama lawfare. La casta, en definitiva, para Milei incluye la sociedad entre la Justicia y "los empresarios prebendarios ". La sociedad de Libertad Avanza con el kirchnerismo para armar una polarización perfecta, es tan necesaria como natural.

La piedra en el zapato de Javier Milei

El martes a la noche, el proyecto Ficha Limpia estaba caído y sólo restaba organizar el funeral. Decidido a voltearlo como sea, Menem llamó a una inusual reunión de jefes de bloque, en la que por primera vez sumó a Germán Martínez, de Unión por la Patria.

El riojano, sin mostrar sus cartas, dejó abierta la puerta para suspender las sesiones que restaban en la semana. La del día siguiente, que finalmente se hizo, fue para aprobar un proyecto contra la ludopatía y convirtió el palacio en un desfile de lobistas.

La del jueves, citada por el PRO, tenía en el temario Ficha Limpia y no sobraba el entusiasmo en el recinto para que prosperara, aunque había mucho miedo a los escraches por los faltazos. Fue esa razón por la que, una semana antes, Encuentro Federal y Democracia Por Siempre (el nuevo bloque radical), habían decidido bajar casi el plantel completo a último momento y la sesión quedó a un voto del cuórum para ser realidad.

Martínez le dejó una advertencia a Menem: avisó que el cuórum y la aprobación de Ficha limpia iban a condicionar el diálogo político en la cámara baja, que ya de por si no es el mejor. El riojano entendió que, de esa manera, no sería fácil reunir mayoría el miércoles de la semana que viene para su reelección como presidente.

asinquorumfichalimpia281124.jpeg La sesión caída de Ficha LImpia

Pero su motivación era otra: para ese entonces ya estaba decidido a voltear Ficha limpia y sólo debía saber cómo. El riojano y jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, empezaron a sondear el número con los referentes de EF, donde se sabía que Miguel Pichetto estaba en contra de la iniciativa.

El oficialismo recibió un mensaje: si buscaba bajar el proyecto, no podía salir ileso. “Quería todo: que no saliera y no dejar las marcas”, se indignó un diputado de esa bancada que interactuaba para la caída.

Caída coordinada

Martínez y su equipo salieron a hablar con todas las bancadas para advertir que Ficha Limpia, de avanzar, sería vista como una proscripción a Cristina Kirchner. Los poroteos iban y venían desde la presidencia de la cámara y los jefes de bloque. Los partidos provinciales no habían ido a la anterior sesión y sacaron pasaje de retorno el miércoles.

Varios de los gobernadores habían sido advertidos por sus colegas peronistas de que no habría retorno en el vínculo si en esta ocasión jugaban mal. Serían por siempre macristas. Como el Gobierno tampoco militaba la ley, ningún mandatario tenía motivación para colaborar.

En la Casa Rosada también se activó el dispositivo para bajar la sesión con gestiones desde la Jefatura de Gabinete, que dejaron fuera del recinto a radicales jujeños cercanos al gobernador Carlos Sadir y a sus correligionarios de Corrientes de Gustavo Valdés; o a los tucumanos que reportan al peronista Osvaldo Jaldo.

La macrista Silvia Lospennato, la autora del proyecto, la vio pasar. Tenía una lista de 131 presencias confirmadas, dos más que el cuórum, que incluía a todo LLA, el PRO, la UCR y la mayoría de EF. El número nunca superó el techo de 116 porque hubo bajas de todos los bloques.

LLA tuvo la mayor sangría. Menem accedió a un conteo de las presencias y tenía que dejar diez asientos sin ocupar. Consiguió ocho ausencias, dos ya confirmadas de antes por temas de salud. Sobraron.

La casta oficialista

El martes, Menem ya tenía definidas las demás, pero nunca le avisó al resto de su bloque, que se sorprendió en el recinto. Entre los ausentes hubo mayoría de karinistas, como Santiago Santurio, Carolina Piparo y Lorena Macyszyn. El mendocino Omar de Marchi, vice de Aerolíneas, aportó a su coterráneo Álvaro Martínez. El riojano logró la ayuda de Emilia Orozco y el exmassista Pablo Ansaloni.

Tanta desesperación había en el oficialismo de arruinarlo todo, que el tucumano Gerardo Huesen, ladero del viceministro del Interior Lisandro Catalán, dio razones médicas por su llegada tarde, cuando en verdad fue computado como presente.

Más peculiar fueron las dos ausencias en el PRO, de los santafesinos Gabriel Chumpitaz y José Nuñez, cercanos a Patricia Bullrich y que ya tienen un pie en la Libertad Avanza. El segundo ya había faltado la semana pasada y nunca explicó por qué. Hay versiones de todo tipo: una es que Macri estaba al tanto, pero le servía para ensayar una ruptura con Milei. De hecho, la semana pasada hubo otros ausentes en el bloque amarillo, con otras excusas.

Las explicaciones por bajar la sesión quedaron en manos de la Casa Rosada, tardaron horas y días en llegar y fueron difíciles de creer. La primera, de Guillermo Francos, es que el proyecto sería una proscripción a CFK y eso no era buen negocio para nadie.

Las excusas

Por chat, Milei le dijo a Lospennato que el problema era que, como estaba redactada, Ficha Limpia es un arma para empoderar a gobernadores feudales con sus jueces afines. Prometió, a través de su portavoz, trabajar en otro proyecto, sin plazos.

La diputada respondió públicamente que no puede ser cierto la excusa de Milei, porque las causas por corrupción tardan mucho en resolverse y el proyecto proscribe con fallo en segunda instancia. Aunque no está explícito, se entiende que intervendría Casación Penal, con sede en Comodoro Py.

DSC_3133.JPG Martín Menem con Germán Martínez, jefe de Unión por la Patria, clave en el debate de las PASO.

El Presidente no pudo decirle a Lospennato lo que Karina sí reconoce antes los propios: que ese tribunal está dominado por magistrados cercanos a Macri y a grupos de poder que se oponen al Gobierno y pueden arruinarle la vida si no lo complacen. Su acuerdo con CFK -condenada por esos jueces- es más bien una coincidencia en este diagnóstico. No hace falta un pacto de primeras líneas.

Los tuiteros a cargo de Caputo se encargaron de castigar al expresidente, ya sin esconderse. La cuenta de Las fuerzas del Cielo, cuyos referentes se presentaron en un acto hace dos semanas, respondió a un comunicado del PRO con un mensaje directo a Macri: “Mauricio, por décima vez te vamos a dar la hidrovía”, que fue recientemente licitada.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/alvezjulian_/status/1862671193725100351&partner=&hide_thread=false Santiago Caputo está en un programa en vivo por primera vez (al menos desde que yo tenga memoria).



En orden, están @agustinromm, @ElPelucaMilei, @SagazLuna, @maquialifraco y el mismo Caputo.



Se cumplen 100 programas de La Misa y está presente la mesa chica Las Fuerzas del Cielo pic.twitter.com/2gffonSk61 — Julián Alvez (@alvezjulian_) November 30, 2024

El tuit salió mientras Caputo iba en camino al streaming de la agrupación, que conduce Daniel Parisini, conocido como Gordo Dan. El asesor aceptó que esta vez muestren su cara y dejó claro quién está detrás de esos ataques. Casi en ese momento, la cuenta de LLA, que controla Karina Milei, emitió un duro comunicado contra el PRO. El vínculo no parece tener retorno.

La postguerra

El clima rupturista no puede ser peor para lo que viene. El miércoles se eligen autoridades en Diputados: Menem cree que tiene los votos para ser reelecto, pero trata de no confiarse. El riojano sabe que este fin de semana habrá chats entre los jefes de bloque y puede pasar cualquier cosa.

El martes será día de reuniones de bloque y se sabrá cómo termina la historia. El optimismo de Menem es porque no vislumbra que surja un rival para su lugar. Nicolás Massot, después de caída la sesión en la que él tampoco dio cuórum, denunció que el riojano ya acordó su continuidad con Unión por la Patria, bloque que recién tomará una postura el martes. Sus integrantes podrán votar divididos, o abstenerse, según las conversaciones previas.

En cualquier caso, inclusive si no hubiera mayoría para abrir el recinto, las autoridades se renuevan. Menem y los jefes de LLA en el Senado no están convencidos de citar a extraordinarias, como quiere Caputo.

20241127SA_50_SESION_INFORMATIVA_ESPECIAL.jpg Guillermo Francos y José Mayans.

El asesor cree tener los votos para sancionar la eliminación de las PASO y asegura que ya acordó con el kirchnerismo, Massa, los gobernadores de todos los colores políticos y una parte del PRO, que empezó a desmembrarse. Menem no está seguro y le advirtió a Karina Milei que no puede hacerse cargo de las votaciones.

El proyecto de Presupuesto 2025 es historia y ya ningún gobernador lo reclama. “Es insólito, se conformaron con remanentes de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que ni siquiera Milei podía poner en el balance como ingresos propios”, se burló un referente opositor.

Tan evidente fue la concesión que en el comunicado que emitieron los diez mandatarios de JxC el martes, después de bloquear por segunda vez la sesión que iba a tratar el DNU del canje de deuda, olvidaron poner su reclamo para descongelar los ATN retenidos. Fue lo que les tocó. La gacetilla recordó los otros pedidos que quedaron en el olvido, como la coparticipación de impuesto a combustibles y del aporte a la AFIP, la deuda por el pacto fiscal de 2017 y el aumento de la asistencia a las cajas previsionales de las provincias.

La Corte, a la espera

El Senado cerró a pura rosca por los pliegos para completar la Corte Suprema, otra negociación que está trabada entre el Gobierno y CFK. Ya nadie oculta que Caputo y Wado De Pedro son los intermediarios y no se ponen de acuerdo, porque el consultor no puede destrabar a Milei de su idea de nombrar a los dos candidatos o a ninguno.

Ariel Lijo ya tiene las firmas para el dictamen, pero no fue presentado porque Manuel García-Mansilla no las reunió y Caputo no quiere claudicar. Por eso los despachos no están presentados. El juez reunió las nueve rúbricas el lunes, cuando, con la noticia de que ya había firmado Lucía Corpacci y se sumaron Sergio Uñac y Claudia Ledesma, quienes lo habían querido suscribir en agosto.

En ese entonces, el jefe de bancada, José Mayans, convenció a sus dirigidos de esperar una negociación mejor para despachar a Lijo, pero las novedades nunca llegaron. En el Senado hay versiones de que el propio Lijo consiguió las adhesiones finales y Cristina tuvo que ceder, aunque este pliego siempre fue su preferido. El juez se convirtió en su aliado desde que está enfrentado a la actual mayoría automática de la Corte.

Mayans no se quedó quieto. Logró unir a UP en un documento que le entregó en mano a Francos y advierte que si Lijo o García-Mansilla son nombrados por decreto, luego sus pliegos no pasarán el filtro del recinto, donde el peronismo tiene el filtro de los dos tercios.

El juez, con ese dato, ya le hizo saber al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que no aceptará pisar el máximo tribunal sólo con la firma de Milei, quien preveía completar la Corte en enero por esa vía.

El Presidente tenía el sueño del pibe: armar una mayoría automática por al menos un semestre entre Lijo, García-Mansilla y Ricardo Lorenzetti, que firmen los fallos que espera, como los rechazos a los pedidos de inconstitucionalidad de sus medidas. Ahora deberá buscar otros nombres.