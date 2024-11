Corte Suprema: Unión por la Patria rechazará los pliegos de Lijo y García-Mansilla (si asumen por decreto)

José Mayans, quien advirtió que UP no aceptará jueces de la Corte Suprema que asuman por DNU.

La Corte Suprema, sin DNU

En su primera ronda de respuestas, Francos había dicho que Milei evalúa nombrar a Lijo y García-Mansilla por decreto si no tienen acuerdo del Senado. El jefe de Gabinete aseguró que es una facultad constitucional y afirmó que hay antecedentes, en Argentina y en otros países con una carta magna similar.

Con esta advertencia de los senadores de UP, los candidatos deberían pensar dos veces antes de jurar por DNU porque no tendrían ninguna chance luego de ser votados en el recinto. No es lo que ocurrió con Juan Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, quienes en 2016 fueron nombrados por decreto de Mauricio Macri y luego sus pliegos se aprobaron en el Senado. Esta vez, esa misma secuencia no será posible.

La nota de UP mostró además la unidad de los 33 miembros, justo cuando el Gobierno aspiraba a dividirlos y lograr acercarse a un grupo que no tenga relación con Cristina Fernández de Kirchner y negociar una mayoría. El plan de Milei era que esas gestiones se realicen con Lijo y García-Mansilla como supremos, luego de un DNU de su firma.

Era la forma de no dejar la Corte cerca de la acefalía, como estará desde el 1 de enero, con la salida de Juan Carlos Maqueda por su jubilación. Sólo quedarán tres jueces: Rosenkranz, Rosastti y Ricardo Lorenzetti, auspiciante del ingreso de Lijo. Los fallos deberían ser unánimes.

Sin jueces

El Presidente contemplaba además la idea de avanzar una posible ampliación de la Corte, ya con Lijo y García-Mansilla asumidos por DNU, para dejarlos firmes en cualquier composición que votara el Congreso. Nada de eso será posible con la postura unánime de UP.

Esta semana, además, se supo que Lijo tenía las nueve firmas para su dictamen, aunque aún no cuenta con el compromiso de UP para que sea votado. "No tiene los dos tercios", aclaró Mayans este martes. García-Mansilla está lejos de tener las firmas para el despacho.

El peronismo pide una candidata mujer en lugar del académica, a quien un sector de UP no le perdona su rechazo al aborto. Piden a la exsenadora María de los Ángeles Sacnun. Por ahora esa oferta no fue considerada por Milei ni por su operador judicial, Santiago Caputo, quien quiere a Sebastián Amerio como procurador. Debe negociar con el peronismo, que también espera la lista de 150 candidatos a ocupar vacantes judiciales. Por ahora no llegó.