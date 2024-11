Perdió el lobby del juego: Diputados aprobó un proyecto contra la ludopatía que prohíbe la publicidad

La iniciativa fue avalada con 139 votos, a partir de un acuerdo entre Unión por la Patria, Coalición Cívica, Encuentro Federal y sectores de las dos bancadas de la UCR . Este grupo fue el que dio cuórum y soportó al menos tres intentos para bloquear la sesión, con poroteos detrás de las cortinas. Ninguno alcanzó el número necesario para imponerse. La idea del PRO y LLA era que el debate volviera a comisión, donde los dictámenes se firmaron luego de un fuerte cruce entre Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Silvana Giudici (PRO). No fue posible.

Los lobistas, según supo Letra P , se dividieron entre las agencias de loterías y actores fuertes de la industria, como el binguero Daniel Angelici . Lograron que la norma requiera una invitación a las provincias para adherirse, pero no pudieron voltear el artículo ocho del dictamen de mayoría, que prohíbe la publicidad del juego en cualquier medio de comunicación o plataforma, con posibles sanciones a los influencers de las redes sociales.

El que se aprobó engloba en esa definición a las plataformas y redes sociales a través de internet, las tecnologías de información y comunicación, la comunicación audiovisual, la publicidad exterior, en indumentaria deportiva, cartelería en la vía pública o en espacios privados de uso público, medios de difusión gráfica, radiales, televisivos, emplazamiento del producto o cualquier otro medio de comunicación actual o que surja en el futuro y que a tenor de los avances tecnológicos puedan ser utilizados con los mismos fines”.

La sesión estuvo en riesgo desde la reunión de labor parlamentaria, cuando el PRO y La Libertad Avanza advirtieron que no estaban de acuerdo con abrir el recinto. No aportaron para el cuórum, que de todos modos fue posible por el aporte de UP, CC y EF.

El radicalismo estuvo dividido todo el día. Por Democracia por Siempre, el nuevo bloque radical, no ayudaron en el cuórum los cuatro miembros que provienen de Evolución, la línea identificada con Emiliano Yacobitti, con conocidos vínculos con Angelici.

La UCR oficial, conducida por Rodrigo De Loredo, se partió entre los violetas y el resto, que resistió presiones durante toda la jornada. “Entendemos que la técnica legislativa de describir tan desagregadamente los tópicos que se quieren prohibir contrario sensus termina habilitando que aquello que no describiste en una realidad dinámica está permitido”, sostuvo el cordobés.

Más control

Además, el control online contiene además la definición de influencers, un síntoma de lo que el PRO y LLA consideran puede alterar la libertad de expresión en las redes sociales.