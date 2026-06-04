El plan B de Javier Milei: no firmar el nombramiento de Michelli

El Senado aprobó este jueves el pliego de Verónica Michelli , candidata a jueza del Tribunal Federal Oral 3 de La Plata, a pesar de que Javier Milei había pedido retirar su postulación porque es cuñada del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon . Para su nombramiento formal aún es necesario un decreto presidencial, que en la Casa Rosada nadie se anima a confirmar que se hará realidad.

"Es potestad del Presidente", respondieron a Letra P , casi al unísono, distintas fuentes oficiales, sin confirmar qué hará Milei: si firmará o no el decreto, junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , para que Michelli se convierta en jueza.

Después de días de resistir el tratamiento del pliego, lo que derivó en una pulseada pública con Patricia Bullrich , la jefa del bloque de la Libertad Avanza (LLA) en la cámara alta que escenificó un alto al fuego con Karina Milei , este jueves el Presidente optó por fingir demencia: en Twitter celebró la votación de los 74 pliegos, la primera que ocurre en años, que viene a subsanar en parte un extendido reproche de la Justicia por la cantidad de vacantes que hay en los tribunales, que sobreviven a base de subrogaciones.

"El inicio de la reconstrucción de la Justicia: en un verdadero hito, se aprobaron 74 pliegos", posteó el Presidente, al replicar un mensaje de Mahiques. Fue el vaso medio lleno: un festejo en medio no sólo de la aprobación de un nombramiento que Milei no deseaba, sino además porque el Senado golpeó duro a la administración libertaria al posponer la aprobación del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa de suma importancia para la Casa Rosada.

EL INICIO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA: en un verdadero hito se aprobaron 74 pliegos. https://t.co/oCsbK621Jb

"Gracias Presidente por iniciar el camino de la reconstrucción del Poder Judicial. Y gracias a Karina Milei por su apoyo constante", decía el tuit del ministro. "Es un verdadero triunfo para los ciudadanos que necesitan una Justicia que funcione. La aprobación de 74 pliegos, tras más de 8 años de parálisis donde los postulantes esperaban aún habiendo superado la selección, es un logro colectivo", continuó Mahiques.

Milei y Mahiques hablan de 74 pliegos. ¿Hay margen para que no oficialicen uno de ellos? En el Gobierno optaron por no descartarlo. Incluso una fuente inobjetable con acceso a Olivos opinó que, conociendo al Presidente, no cree que firme el nombramiento de Michelli.

Una parte de la biblioteca indica que si el Presidente no firma ese decreto (algo similar a no promulgar una ley sancionada por el Congreso) podría ser denunciado por mal desempeño. El argumento es que es el mismo Poder Ejecutivo el primero en validar al candidato al enviarlo al Senado para su consideración.

Para intentar retirarlo, trascendió que el mandatario argumentaba un presunto "conflicto de intereses", por el vínculo familiar entre Michelli y Alconada Mon. Poco sólido, cuanto menos.

Javier Milei, en el espejo de CFK

En la Casa Rosada desestiman esa mirada. Y no sólo eso: rastrean un antecedente. En 2011, Cristina Fernández de Kirchner se negó a firmar el nombramiento de Juan Manuel Yalj para ascender al cargo de camarista de la Cámara Federal de San Martín, porque como juez subrogante intervino en un choque de trenes que lo enfrentó con el Ministerio de Planificación de Julio de Vido, por detener al dirigente gremial Rubén Sobrero, el Pollo, que luego fue liberado por falta de pruebas.

Después de que CFK excluyera el pliego de Yalj en sus decretos de nombramientos, un limbo que se extendió durante meses, el magistrado fue "invitado" por la Casa Rosada a renunciar al concurso, a pesar de que ya contaba con el acuerdo del Senado.

¿Querrá Milei apelar a un antecedente que lo emparenta con la expresidenta? Al cierre de esta nota, en Balcarce 50 nadie tenía la respuesta.