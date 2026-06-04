Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
ÚLTIMO RECURSO

El plan B de Javier Milei: no firmar el nombramiento de Michelli

Es una salida que no descarta la Casa Rosada, tras la aprobación del pliego de la cuñada de Alconada Mon en el Senado. El antecedente de CFK en 2011.

Letra P | Sebastián Iñurrieta
Letra P | Pablo Lapuente

Por Sebastián Iñurrieta y Pablo Lapuente

Javier Milei firma el Pacto de Mayo en Tucumán.

Javier Milei firma el Pacto de Mayo en Tucumán.

El Senado aprobó este jueves el pliego de Verónica Michelli, candidata a jueza del Tribunal Federal Oral 3 de La Plata, a pesar de que Javier Milei había pedido retirar su postulación porque es cuñada del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon. Para su nombramiento formal aún es necesario un decreto presidencial, que en la Casa Rosada nadie se anima a confirmar que se hará realidad.

Notas Relacionadas
Ni una menos: marcha 03/06/2026.
OPINIÓN

Yo también soy parte del problema

"Es potestad del Presidente", respondieron a Letra P, casi al unísono, distintas fuentes oficiales, sin confirmar qué hará Milei: si firmará o no el decreto, junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para que Michelli se convierta en jueza.

Después de días de resistir el tratamiento del pliego, lo que derivó en una pulseada pública con Patricia Bullrich, la jefa del bloque de la Libertad Avanza (LLA) en la cámara alta que escenificó un alto al fuego con Karina Milei, este jueves el Presidente optó por fingir demencia: en Twitter celebró la votación de los 74 pliegos, la primera que ocurre en años, que viene a subsanar en parte un extendido reproche de la Justicia por la cantidad de vacantes que hay en los tribunales, que sobreviven a base de subrogaciones.

El festejo acotado del Gobierno

"El inicio de la reconstrucción de la Justicia: en un verdadero hito, se aprobaron 74 pliegos", posteó el Presidente, al replicar un mensaje de Mahiques. Fue el vaso medio lleno: un festejo en medio no sólo de la aprobación de un nombramiento que Milei no deseaba, sino además porque el Senado golpeó duro a la administración libertaria al posponer la aprobación del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa de suma importancia para la Casa Rosada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2062622673285304817&partner=&hide_thread=false

"Gracias Presidente por iniciar el camino de la reconstrucción del Poder Judicial. Y gracias a Karina Milei por su apoyo constante", decía el tuit del ministro. "Es un verdadero triunfo para los ciudadanos que necesitan una Justicia que funcione. La aprobación de 74 pliegos, tras más de 8 años de parálisis donde los postulantes esperaban aún habiendo superado la selección, es un logro colectivo", continuó Mahiques.

Milei y Mahiques hablan de 74 pliegos. ¿Hay margen para que no oficialicen uno de ellos? En el Gobierno optaron por no descartarlo. Incluso una fuente inobjetable con acceso a Olivos opinó que, conociendo al Presidente, no cree que firme el nombramiento de Michelli.

Una parte de la biblioteca indica que si el Presidente no firma ese decreto (algo similar a no promulgar una ley sancionada por el Congreso) podría ser denunciado por mal desempeño. El argumento es que es el mismo Poder Ejecutivo el primero en validar al candidato al enviarlo al Senado para su consideración.

Para intentar retirarlo, trascendió que el mandatario argumentaba un presunto "conflicto de intereses", por el vínculo familiar entre Michelli y Alconada Mon. Poco sólido, cuanto menos.

Javier Milei, en el espejo de CFK

En la Casa Rosada desestiman esa mirada. Y no sólo eso: rastrean un antecedente. En 2011, Cristina Fernández de Kirchner se negó a firmar el nombramiento de Juan Manuel Yalj para ascender al cargo de camarista de la Cámara Federal de San Martín, porque como juez subrogante intervino en un choque de trenes que lo enfrentó con el Ministerio de Planificación de Julio de Vido, por detener al dirigente gremial Rubén Sobrero, el Pollo, que luego fue liberado por falta de pruebas.

Después de que CFK excluyera el pliego de Yalj en sus decretos de nombramientos, un limbo que se extendió durante meses, el magistrado fue "invitado" por la Casa Rosada a renunciar al concurso, a pesar de que ya contaba con el acuerdo del Senado.

¿Querrá Milei apelar a un antecedente que lo emparenta con la expresidenta? Al cierre de esta nota, en Balcarce 50 nadie tenía la respuesta.

Temas
Notas Relacionadas
El ministro Toto Caputo y el titular del BCRA, Santiago Bausili
DÓLARES POR LAS OREJAS

El veranito financiero de Caputo: reservas récord, mercados de fiesta y la gran incógnita de 2027

El BCRA superó los u$s 10.000 millones en compras y el riesgo país perforó el piso de los 490 puntos. Suben bonos y acciones. Año electoral, paseo o travesía.
Javier Milei y periodistas.
TRANSPARENCIA A LO BUKELE

A un mes del regreso de la prensa a la Casa Rosada, continúan las restricciones para informar

Todos los límites y obstáculos para informar continúan vigentes. La postura del Presidente, los protocolos y prohibiciones inéditas y el Día del Periodista.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Yo, Javier Milei.
HABÍA UNA VEZ UN CIRCO

El gobierno de Milei, en la soledad del hiperpersonalismo

Por  Marcelo Falak
Mauricio Macri tiene en su agenda visitar a Maximiliano Pullaro en Santa Fe.
EL PRÓXIMO PASO

Macri llega a Santa Fe para desperezar al PRO y sumar una foto con Pullaro

Por  Agustín Vissio
Los nombres de Mauricio Macri para recuperar Boca 
FÚTBOL & POLÍTICA

Boca 2027: el plan de Macri para recuperar el bastión perdido del PRO

Por  Juan Rubinacci
Trabajadores de Granja Tres Arroyos en Entre Ríos se manifestaron este jueves y expresaron su preocupación por la falta de definiciones respecto al futuro de la planta.
900 TRABAJADORES EN LA CALLE

Entre Ríos: el cierre de Granja Tres Arroyos impactó en Concepción del Uruguay y activó la asistencia oficial

Por  Laura Terenzano