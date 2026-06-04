Entre Ríos: el cierre de Granja Tres Arroyos impactó en Concepción del Uruguay y activó la asistencia oficial

Trabajadores de Granja Tres Arroyos en Entre Ríos se manifestaron este jueves y expresaron su preocupación por la falta de definiciones respecto al futuro de la planta.

Con margen de maniobra acotado, el intendente de Concepción del Uruguay busca amortiguar el impacto que tiene en la economía de su ciudad el cierre intempestivo de la empresa Granja Tres Arroyos (GTA) . Con ese objetivo, José Lauritto activó un plan de ayuda alimentaria para las 900 familias afectadas por la caída de la principal avícola de Entre Ríos .

La asistencia local complementa la dispuesta por el gobierno provincial de Rogelio Frigerio , que la semana pasada envió 850 bolsones de alimentos a los sindicatos para ser distribuidos entre las familias afectadas. Además, fuentes oficiales confirmaron a este medio que la Casa Gris evalúa alternativas para aliviar la carga en las facturas de luz de los afectados, con el fin de garantizarles la provisión de energía eléctrica ante la falta de pago que podría generarse por la crisis de ingresos.

Por su parte, la decisión de Lauritto se materializó a través de un decreto que se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante. La contención se concretará con la entrega durante un mes de un módulo alimentario por semana a cada familia afectada por la suspensión de actividades de la empresa. Según supo Letra P , la medida implica una erogación de $72 millones del presupuesto municipal.

Desde el comienzo del conflicto, el intendente se involucró ante la gravedad de la situación, que impacta de manera directa en la economía local de la ciudad que tiene unos 80 mil habitantes. Que mil de ellos queden desempleados, sin ingresos y con salarios atrasados, significa un golpe directo que se calcula en unos $1000 millones menos de circulación .

Según supo Letra P , el mandatario local dialogó con los dueños de GTA, en especial con Joaquín De Grazia , y le pidió que salde sus deudas con los trabajadores, a quienes recibió en su despacho.

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En la misma línea, en la reunión del miércoles en Paraná, el gobernador Frigerio planteó a la empresa la necesidad de que rompa el silencio y dé certezas a las familias que quedaron sin empleo estable. Funcionarios de otras áreas del gobierno provincial también trabajan para que la patronal rompa el silencio y retome el contacto con los afectados y con la prensa.

El próximo lunes 8 habrá una nueva audiencia de conciliación entre las partes en la secretaría de Trabajo provincial. Letra P confirmó que, previamente, el gobernador y autoridades recibirán a los dirigentes gremiales.

La ayuda

En la municipalidad reconocen que la única ayuda directa que pueden concretar es la asistencia alimentaria. Por eso el intendente redactó temprano este jueves el pedido de autorización al Concejo, que consiguió por unanimidad. Planean entregar un bolsón semanal, durante un mes, por un valor de $20 mil a cada familia que lo requiera, contemplando las 900 en crisis.

Lauritto con trabajadores

En la provincia entienden que la empresa debe ponerse al frente y transmitir su plan de acción, pero mientras tanto también analizan medidas paliativas. Una de ellas es la prórroga de la fecha de vencimientos de las facturas de luz de los afectados, para evitar cortes ante la imposibilidad de pago. Al mismo tiempo, una fuente directa al tanto del conflicto aseguró a Letra P que contemplan la posibilidad de sumar a esas familias al subsidio de tarifa social por 90 días.

La Casa Gris implementará una asistencia complementaria de alimentos cada 15 días, canalizada a través del Ministerio de Desarrollo Humano.

Lo que cuesta la reactivación de GTA

Como contó Letra P, Granja Tres Arroyos arrastra una deuda superior a $51.000 millones y hay serias dudas sobre su continuidad operativa. Se trata de la principal avícola del país que cerró por tiempo indeterminado la planta La China, en Concepción del Uruguay. La compañía adeuda tres quincenas de salarios y arrastra meses de pagos parciales y atrasados.

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Según explicó un funcionario involucrado, reactivar la producción tiene un costo aproximado de siete u ocho millones de dólares, contemplando que esa inversión sería solo para que se reinicie el circuito biológico, esto es, que se comiencen a criar los pollos que ya no existen.

Ese monto cubriría apenas un turno laboral y no contempla las deudas que la empresa tiene por juicios y acreedores, entre los que se encuentran tanto la provincia como el municipio. Ambos levantaron embargos para destrabar el acceso a cuentas bancarias y liberar pagos a los trabajadores.