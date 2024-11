Furioso con Gisela Scaglia, Nuñez amenaza con irse de Unidos y aliarse con La Libertad Avanza

Nuñez es un duro, y considera que la vicegobernadora no supera el test halcón. Entiende, dicen en su entorno, que esa posición extrema es lo que demanda la sociedad y que, si el PRO no satisface esa demanda, cede espacio al avance de La Libertad Avanza. “Si no nos dan el partido a los que representamos a los valores del PRO, nos vamos. Haremos algo propio y haremos una alianza con La Libertad Avanza”, le anunció a su mesa chica.