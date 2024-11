Ficha Limpia y la gota que colmó el vaso: La Libertad Avanza y el PRO, aliados con agendas disociadas

A La Libertad Avanza (LLA) no le cuesta explicar por qué sus diputados no hicieron todos los esfuerzos para lograr la aprobación de la ley de Ficha Limpia , una bandera del PRO que tiene como principal objetivo impedir la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner . “No es nuestra agenda”, dicen en la Casa Rosada.

No es una novedad. Hace meses que dirigentes alineados con el macrismo sondean en las usinas de LLA si el presidente Javier Milei tiene voluntad de empujar las causas judiciales existentes contra Cristina Fernández de Kirchner o quiere impulsar el armado de otras. “No les interesa”, le contó a Letra P un dirigente que ofreció en varias oportunidades sus servicios de denuncia judicial, sin obtener respuesta.

La diferencia no es solo por CFK. A los libertarios tampoco les interesó, el martes, aprobar la ley de “democratización sindical”, que impulsó la UCR con la Coalición Cívica y una mayoría del PRO. “No tenemos una agenda gorila ni antisindical ni nos interesa que Cristina vaya presa”, se sinceran en el oficialismo.

El PRO no lo digiere. Este jueves, Mauricio Macri expresó su disgusto después de que la Cámara de Diputados dejara caer la ley de Ficha Limpia con varias ausencias libertarias. “Quedaron flotando preguntas inquietantes (…) ¿De verdad nos interesa que los corruptos condenados no puedan seguir ejerciendo cargos públicos o queremos simular y usar esa debilidad como un instrumento de presión en otras negociaciones?”, escribió el expresidente en sus redes sociales.

Hoy, en la sesión de "Ficha Limpia" en la Cámara de Diputados, quedaron flotando preguntas inquietantes y profundas para el futuro de la Argentina: ¿Queremos o no queremos un país sin corrupción? ¿De verdad nos interesa que los corruptos condenados no puedan seguir ejerciendo…

Macri tenía previsto hacer declaraciones públicas el miércoles, durante un encuentro que se iba a celebrar en Junín con intendentes del PRO de la provincia de Buenos Aires y diputados nacionales. Iba a marcar las diferencias con el oficialismo por la agenda institucional. “No podemos ser socios si ellos pactan con Cristina”, apunta un dirigente del PRO porteño.

El evento de Junín se suspendió por el temporal que azotó varias localidades de la provincia los primeros días de la semana. A eso se sumó que los intendentes macristas arrastraban un malestar con Axel Kicillof por la falta de pago de la cuarta cuota del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal. Pensaban presentar el reclamo junto a Macri, pero el gobernador giró los fondos el mismo miércoles.

La aparición pública del expresidente quedó postergada, a la espera de los sucesos del Congreso. Este jueves, Macri protestó en las redes sociales. Lo mismo hizo su primo, Jorge Macri, que también expresó su desacuerdo. Los diputados denunciaron en el recinto un acuerdo entre los libertarios y el kirchnerismo. La moneda de cambio habría sido, en este caso, la presidencia de la Cámara de Diputados.

Karina Milei y el acuerdo por Martín Menem

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, le avisó el miércoles al jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, que no pondría en juego la titularidad de la Cámara de Diputados, a cargo de Martín Menem. El bloque de Unión por la Patria (UP), que conduce Germán Martínez, le había advertido a Menem que, si salía la ley de Ficha Limpia, no le daría los votos para ratificarlo como presidente de la Cámara. Amagaba con darle el apoyo para ese lugar a Emilio Monzó.

Karina decidió preservar el lugar de Menem y le avisó a Ritondo que el Gobierno ve con buenos ojos una eventual candidatura de CFK en la provincia. El oficialismo busca polarizar con la presidenta del PJ y sueña con que eso sirva para dividir al peronismo. El presidente del bloque del PRO cuida con demasiado celo su buena relación con El Jefe. La mitad de la bancada ardió de furia por el vuelto del oficialismo después del apoyo que el PRO le aportó durante todo el año.

La decisión de la Casa Rosada quedó en evidencia después del fracaso de la sesión, cuando las cuentas de redes sociales que responden al esquema de Santiago Caputo salieron a marcar sus diferencias con la ley de Ficha Limpia. El primero en hacer punta fue el tuitero Daniel Parisini, conocido como Gordo Dan, referente de Las Fuerzas del Cielo. “En Estados Unidos, con Ficha Limpia, Donald Trump no hubiese podido competir porque los demócratas lo condenaron con una causa inventada. No se coman las curvas de los socialdemócratas bienpensantes de centro izquierda”, escribió. Lo siguió el ejército digital oficialismo, que también apuntó contra el PRO por algunas ausencias en su bancada.

Bolsonaro AHORA MISMO por Ficha Limpia no puede ser candidato nunca más en Brasil porque la justicia de Lula lo condenó por una causa inventada.



Lula sí pudo porque aunque estuvo 3 años preso la Corte Surpema le ANULÓ la causa. (9 de 11 jueces son de Lula)



Joyita final: la… — DAN (@GordoDan_) November 28, 2024

Otro factor dio vueltas alrededor del proyecto de Ficha Limpia. Puertas adentro de LLA varios dirigentes advirtieron que, de prosperar, esa ley dejaría a todos a merced del Poder Judicial. “En las provincias, donde la Justicia responde al gobernador, nos van a llevar puestos a todos”, advirtieron diputados libertarios que señalan a Macri como quien maneja los hilos de demasiados magistrados. En el oficialismo remarcan, además, que es “una agenda de Clarín”.

El PRO más cercano a Macri ve cada vez más lejos un posible acuerdo con los libertarios para 2025. El jefe de Gobierno se reunió el martes con Karina para tratar de acordar la paz en territorio porteño. Quedó todo en el aire. En la administración de Jorge Macri advierten las frecuentes estocadas que les propina Pilar Ramírez, jefa del bloque de LLA en la Legislatura. La libertaria responde directamente a Karina.

¿Qué beneficios tienen las fiestas electrónicas en Punta Carrasco para el @GCBA? ¿La limpieza, seguridad y rupturas, las pagamos los porteños con nuestros impuestos?

Muchas preguntas y pocas respuestas, @NestorGrindetti. — Pilar Ramírez (@PilarRamirezmpr) November 26, 2024



Muchas preguntas y pocas respuestas, @NestorGrindetti. pic.twitter.com/hXAk6C329P — Pilar Ramírez (@PilarRamirezmpr) November 26, 2024

En la Casa Rosada no descartan la posibilidad de un acuerdo electoral en el bastión del PRO. Pero, a esta altura, queda más que claro que el Gobierno buscará imponer las condiciones. El partido amarillo quedó en una encerrona. En caso de sellar un pacto, deberá aceptar los lugares que le ofrezca Santiago Caputo en una lista. Es obvio que no serán puestos estelares. De lo contrario, deberá competir con su propia boleta. Las encuestas son lapidarias.

Le fallaron al 78% de los argentinos. — Mora Jozami (@morajozami) November 28, 2024

“Es un desafío estratégico reconstruir la identidad del PRO después de la irrupción de LLA, pero situaciones como las de hoy dejan más claras las diferencias”, escribió en su cuenta de Twitter la consultora Mora Jozami, que trabaja en la Fundación Pensar. Puede ser el comienzo del fin de la sociedad.