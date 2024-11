Sin el Presupuesto 2025 en agenda, la oposición habla de una trampa de Javier Milei

"No la veo", "nadie me dijo nada" y "a mí no me avisaron": así son las respuestas de los jefes de todos los bloques opositores sobre la posibilidad de incluir el proyecto de Presupuesto en sesiones extraordinarias, como dejó trascender el Gobierno este martes para bloquear -con éxito- la sesión en la Cámara de Diputados convocada para tratar el DNU del canje de deuda.