Ficha limpia: quiénes impidieron la sesión y le dieron una esperanza a Cristina Fernández de Kirchner 2025

Diputados no tuvo cuórum para iniciar la sesión que iba a tratar el proyecto ficha limpia , que podría bloquear una eventual candidatura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ya que la iniciativa establece que las personas condenadas en segunda instancia por hechos de corrupción no podrán ejercer cargos públicos.

Pasada las 12.30, el presidente de la cámara baja, Martín Menem , levantó el debate al verificar que no se habían ocupado las 129 bancas necesarias para iniciar la discusión, pese a que Encuentro Federal y Democracia por Siempre ocuparon sus lugares.

El riojano fue estricto y no aceptó un minuto de espera. Faltó una sola presencia para el cuórum y fueron claves tres ausencias en el PRO . La diputada Silvia Lospennato , impulsora de ficha limpia, anunció que volverá a convocar a sesión la semana próxima y confía en alcanzar la mayoría, con la ayuda de UCR, LLA y el plantel completo del bloque amarillo. De todos modos, con los respaldos que hubo en Diputados, el proyecto difícilmente pase el filtro del Senado.

Por el bloque amarillo no ocuparon sus bancas Aníbal Tortoriello , Alejandro Finocchiaro y José Núñez . En la bancada liderada por Cristian Ritondo sólo dieron explicaciones de los dos primeros, con problemas de salud, mientras que no saben el paradero del santafesino. El exministro de Educación fue internado esta mañana.

Los federales también tuvieron audiencias: el socialista Esteban Paulón, de EF, ingresó al recinto segundos después de transcurrida la media hora de espera reglamentaria. Pidió ser tenido en cuenta, pero Martín Menem no lo consideró. También hubo tres ausencias claves por este bloque: Florencio Randazzo, y las cordobesas Natalia De la Sota y Alejandra Torres.

También dejaron sus sillas vacías los partidos provinciales como el monobloque Osvaldo Llancafilo o los representantes agrupados en Innovación Federal (Salta, Misiones y Río Negro).

Tampoco estuvo el trío de Tucumán, cercano a Osvaldo Jaldo, habituales aliados del Gobierno. Sólo asistió por una fuerza local el santacruceño José Garrido.

Otra ausencia fue por la llegada tarde de Mónica Frade, de la Coalición Cívica, quien tenía una cirugía. El temario incluía además la ley de reincidencia y reiterancia; y el voto postal a argentinos en el exterior. Todo se trataría en siete días.

Los ángeles de Cristina Fernández de Kirchner

Como anticipó Letra P, los bloques EF y Democracia por Siempre (la escisión de la UCR) tenían la decisión de no pisar el recinto, molestos por la postergación de tratamiento del Presupuesto 2025. Sin ellos no era posible llegar al cuórum. Este miércoles recularon.

Manes pidió asistir y arrastró a los radicales díscolos. "Yo voy, no sé ustedes", anunció a su bloque de 12 miembros, que finalmente ocupó sus bancas. Pichetto está en contra de ficha limpia, pero en su bancada predominó la idea de no exponerse frustrando la sesión. Sólo faltó el correntino Manuel Aguirre.

El bloque de la UCR oficial, conducido por Rodrigo De Loredo, tuvo asistencia perfecta y sacó pecho en el debate en minoría.

Hasta este martes sólo iba a asistir por EF Margarita Stolbizer y Oscar Carreño. Finalmente, se sumaron casi todos: Nicolás Massot llegó segundos antes de vencer el plazo y Paulón cuando venció el plazo. Pidió ser tenido en cuenta, pero Menem fue tajante: "Siempre tuvimos este criterio y vamos a cumplirlo".

La decisión de los federales fue no exponerse a frustrar el debate y ser acusados de cómplices de la impunidad. Era el destino que tenían asegurado, según se desprendían de los comunicados emitidos desde el martes, ante la duda de toda la oposición de ocupar sus bancas.

En caso de abrirse el recinto la semana próxima, el bloque de Manes va a pedir cambios para ampliar los delitos para la proscripción a cualquier persona con tres años de condena. El dictamen de mayoría sólo contempla penas por corrupción.

El Senado, complicado

Unión por la Patria y la izquierda rechazan ficha limpia y dejaron sus bancas vacías. El saldo favorable para Cristina este miércoles no fue tanto la sesión frustrada, que bien podría revitalizarse la semana próxima, sino que en el Senado no parece haber un número capaz de sancionar la ley.

En esa cámara hay 33 miembros de UP, cuatro menos que la mayoría simple. Pero los partidos provinciales que dejaron sus bancas vacías este miércoles en la cámara baja suman tres bancas: una por Río Negro y dos por Misiones. De no cambiar una postura, el resto del recinto no podría reunir el cuórum. LLA, además, perdió un aliado radical hasta marzo.

El proyecto sería tratado antes del 30 de noviembre, fecha límite para los debates en el período ordinario, y para prorrogar el tratamiento en el Senado se requiere de un llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso. Javier Milei todavía no definió si lo hará.

En la cámara alta hay otro antecedente que pesa a favor de Cristina: en 2017 la Corte Suprema habilitó la candidatura de Carlos Menem, por considerar que no tenía sentencia firme. En sus argumentos, el máximo tribunal esgrimió que los tratados internacionales a los que adhirió Argentina contemplan derecho a defensa.

Ficha limpia podría bloquear una candidatura de CFK

El proyecto de ficha limpia establece que las personas condenadas en segunda instancia por delitos contra la administración pública, como tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y encubrimiento entre otros, serán inhabilitadas para ejercer cargos públicos “por el doble de la condena salvo que el delito contemple una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos”.

La iniciativa que impulsa el PRO también establece que la inhabilitación procederá desde que exista sentencia condenatoria en segunda instancia del proceso, sin necesidad de que la misma se encuentre firme.

Si el proyecto llegara a ser aprobado antes de las elecciones legislativas de 2025, la expresidenta no podrá presentarse como candidata ya que pesa sobre ella una condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, que fue ratificada la semana pasada por la Cámara de Casación.