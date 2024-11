Santiago Caputo presiona para convocar a extraordinarias, pero no convence a Karina Milei

El éxito del oficialismo en el Congreso en las últimas semanas no fue suficiente para cerrar las internas en la Casa Rosada, donde no logran definir la hoja de ruta legislativa para el verano. Santiago Caputo insiste con citar a sesiones extraordinarias, pero entre las autoridades de LLA en ambas Cámaras no hay confianza en abrir los recintos, mensaje que le llegó a Karina Milei.