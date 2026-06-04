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CONGRESO | SENADO

Federico Sturzenegger no festejó: se demoró el proyecto de propiedad privada y la ley Hojarasca tendrá cambios

La tensión por los pliegos complicó la sesión. El radicalismo se rebeló y pide modificaciones. Zonas frías también está en riesgo y Milei se queda sin leyes.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Federico Sturzenegger.

Federico Sturzenegger.

La semana de fiesta que planeó Federico Sturzenegger quedó en el olvido. El Senado no aprobó el proyecto de inviolabilidad de propiedad privada, que había sido consensuado en comisiones con los bloques aliados. Tampoco tuvo dictamen la ley Hojarasca, que tendrá modificaciones y volverá a Diputados. Zonas frías, tampoco tiene el camino allanado en la cámara alta.

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Letra P | Mauricio Cantando
Mauricio Cantando

Este último proyecto es el único que no gestionó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, que esperaba una sucesión de celebraciones luego de destrabar iniciativas que tenía congeladas hace un año.

El proyecto de Inviolabilidad de la propiedad privada es un compendio de reformas para facilitar desalojos, complicar expropiaciones y habilitar la venta de tierras a extranjeros. El radicalismo había hecho una serie de modificaciones que parecían definitivas, como la de sostener el régimen de barrios populares (ReNaBaP), estirar el plazo para los desalojos y restringir la comercialización de parcelas a foráneos. A último momento decidieron nuevas revisiones.

La tensión por el debate de los pliegos impidió hacer la letra chica en el recinto y esta iniciativa, que estaba en el temario de sesión, no fue votada. No volverá a comisión y se esperará una nueva sesión para ponerla a consideración. Nadie tiene la fecha. "Cuando se desordena un debate pasan estas cosas. Todos piden algo nuevo", explicaron desde el bloque oficialista.

Federico Sturzenegger, trabado

Con la ley Hojarasca también hubo una rebelión inesperada del radicalismo que hará difícil la pronta sanción. Había un plenario de comisiones citado para este miércoles con el plan de dictaminar, pero se levantó a último momento por falta de acuerdo con la oposición.

"No podíamos tratar todos los temas juntos. Debíamos esperar", fue la excusa del bloque UCR. Lo cierto es que el desplante fue justo cuando se negociaban los pliegos judiciales, con un acuerdo para llevar al recinto 50 de los 74, que finalmente no se cumplió.

La rebelión sorprendió a Patricia Bullrich, la jefa del oficialismo, quien creía que el acuerdo de Diputados tenía vida en su cámara. No fue así: la UCR reclamó por algunos cambios, como cuestiones referidas a la cartografía.

senado

Ocurre que el proyecto obliga a mirar la letra chica. Si bien hay derogaciones coherentes, como la ley de azotes, otros recortes sirven para desalentar la producción de medicamentos, la compra de autos locales para el Estado y podría posibilitar la venta de ARSAT.

El debate volverá a comisiones, donde si hay cambios, la iniciativa que tanto esperó Sturzenegger podría quedar empantanada. Diputados debería optar por su versión o por la que envíe la cámara revisora. No será fácil obligar a los aliados a pelearse entre sí para que El Coloso celebre su ley.

Zonas frías, en boxes

Bullrich tampoco tiene claro cuándo abrirá el recinto del Senado o si podrá hacerlo a la brevedad. Con la aprobación del pliego de María Verónica Michelli, la polémica candidata a camarista federal, la sesión de la semana próxima quedó en suspenso.

Por si fuera poco, Bullrich supo que el pacto que el ministro del Interior, Diego Santilli, hizo con algunos gobernadores para aprobar la derogación del régimen de zonas frías, no tiene un acuerdo en la cámara alta para ser ley. Ocurre que muchos mandatarios hicieron un doble juego: les dijeron a sus diputados que voten a favor y a sus senadores que cuestionan el proyecto.

Un caso es el de Alfredo Cornejo (Mendoza). Sus representantes en la cámara alta, Rodolfo Suárez y Mariana Juri, quieren votar en contra de zonas frías y lo hicieron saber en su provincia. La situación se repetiría con otros aliados. Por caso, los de las provincias del norte quieren compromiso explícito de tener una rebaja de electricidad en verano. No está garantizada.

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