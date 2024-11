Manuel Adorni: "No nos interesa polarizar con CFK, es parte de la vieja política"

Live Blog Post

Milei se comunicó con Lospennato para trabajar en un nuevo proyecto de Ficha Limpia

El presidente Javier Milei se comunicó con la diputada del PRO Silvia Lospennato, autora del proyecto Ficha Limpia que no se trató este jueves en la Cámara de Diputados por falta de cuórum, para "participar en y promover la elaboración" de una nueva versión de la norma.

“El Presidente está de acuerdo con ficha limpia, con un proyecto que se acuerde y sirva para todos los casos, y que no se tome exclusivamente como algo contra la expresidenta, que no pueda estimarse o tomarse como una proscripción de alguien en particular. No está hecho ficha limpia contra Cristina Kirchner, es una norma para todos”, explicó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en radio Mitre.

Además, según el funcionario, Milei negó querer "polarizar la elección con Cristina Kirchner". "Creo que Cristina Kirchner es el pasado, no creo que el pueblo argentino tenga la intención de volver a subirla a un escenario", lo citó Francos este viernes.