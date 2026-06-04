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EL PRÓXIMO PASO

Mauricio Macri llega a Santa Fe para desperezar al PRO y sumar una foto con Pullaro

Encabezará este viernes un acto partidario en la capital y visitará al gobernador. ¿Hay 2027? Participarán Frigerio y tropa de Entre Ríos, Córdoba y La Pampa.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
Mauricio Macri tiene en su agenda visitar a Maximiliano Pullaro en Santa Fe.

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Esas elucubraciones toman temperatura con el antecedente de las declaraciones del mandatario radical, quien le dijo a este medio en abril pasado que visualiza a nivel nacional un espacio de "centro mayoritario" que puede meterse en el ballotage presidencial 2027 y no descartó la posibilidad de que Macri formara parte de esa confluencia, tal como el PRO forma parte de la coalición ofcialista Unidos en Santa Fe.

Maximiliano Pullaro en la agenda de Mauricio Macri

Aunque ambos campamentos mantienen el hermetismo, Letra P supo que en la agenda del expresidente Macri está previsto reunirse con el gobernador santafesino. En el PRO indican que la reunión podría tener lugar en la Casa de Gobierno. Cerca de Pullaro, más cautos, reconocen que el cara a cara en la Casa Gris “está previsto”, pero mantienen las formas y no descartan cambios en la agenda.

Pullaro tiene un buen vínculo con el líder amarillo y son socios políticos y electorales con el PRO al interior de Unidos. De hecho, su vicegobernadora fue Gisela Scaglia, presidenta del PRO en la provincia que saltó a la Cámara de Diputados y se convirtió en la jefa del bloque Provincias Unidas. Scaglia acompañaría a Macri en su visita a la Casa Gris.

macri y pullaro
Mauricio Macri con Maximiliiano Pullaro en una de sus visitas a Rosario.

Mauricio Macri con Maximiliiano Pullaro en una de sus visitas a Rosario.

El encuentro entre el hughense y el líder amarillo girará en torno a la gestión y la coyuntura política. En el tablero nacional, Pullaro es uno de los gobernadores que empujó el armado de Provincias Unidas. Macri, por su lado, busca reactivar el PRO. Que esas trayectorias paralelas encuentren intersecciones podría ser parte de la charla, en medio de la interna que sacude al gobierno de Javier Milei por la autonomía de Patricia Bullrich, quien fue la candidata presidencial en 2023 de la alianza que cobijaba tanto al expresidente como al mandatario santafesino.

Macri también tiene previsto encontrarse con el intendente capitalino Juan Pablo Poletti. El encuentro, sin embargo, al cierre de esta nota no terminaba de tomar forma. Una reunión o una recorrida por alguna obra pública en marcha, en la que también podría participar Pullaro y Scaglia, están en el menú. Uno de los artífices del vínculo entre el fundador del PRO y el alcalde radical es el secretario de Gobierno y Control municipal, Sebastián Mastropaolo, secretario político del PRO, hombre clave en la ciudad y uno de los impulsores de la candidatura de Poletti.

La hoja de ruta de Mauricio Macri en Santa Fe

El encuentro, tal como lo anticipó Letra P, se realizará este viernes en Ríos de Gula, un salón de la zona portuaria de Santa Fe. En el PRO local celebraron la visita de Macri a la capital. “Le ganamos la pulseada a Rosario”, bromean. Visitaría el sur provincial luego del mundial de fútbol.

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La actividad comenzará cerca de las 18:30 y habrá concejales, legisladores y funcionarios de toda la provincia de Santa Fe. Por ejemplo, estará Federico Angelini, que desembarcó hace pocos días en el gobierno de Pullaro después de renunciar al Ministerio de Seguridad de la Nación.

Habrá también arribos de la dirigencia del PRO entrerriano, encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio, quien podría ser uno de los disertantes. Además, se espera la presencia de dirigentes amarillos de las provincias de Córdoba y La Pampa.

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