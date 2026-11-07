Elecciones en la UBA: así quedó el mapa político de los decanos que van a consagrar a Yacobitti como rector

Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, cuenta con el apoyo de decanos radicales, peronistas e independientes para quedar al frente de la universidad

La Universidad de Buenos Aires (UBA) se encamina a renovar sus autoridades para el período 2027-2031. Con los nuevos decanos de las 13 facultades ya definidos, el vicerrector Emiliano Yacobitti , exdiputado e histórico dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR), ya se perfila como el sucesor de Ricardo Gelpi al frente de la casa de altos estudios más prestigiosa del país.

Las elecciones de decanos comenzaron en agosto y tuvieron su cierre este viernes, cuando el Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) ungió a Jorge Marcelo Bernasconi como cabeza del establecimiento. Con su designación, Yacobitti consolida una amplia mayoría de autoridades que, según confirmaron fuentes al tanto de la política universitaria, acompañarían su encumbramiento como máxima autoridad de la UBA el mes próximo.

Para consolidarse como rector, sin embargo, Yacobitti deberá cosechar también el apoyo de los claustros de profesores, estudiantes y graduados que integran los consejos directivos de cada facultad. Aunque son ellos quienes eligen a los decanos, no necesariamente se mueven en la misma sintonía que estos últimos de manera homogénea. Aún así, en la cúpula de la UBA confían en que el recambio de autoridades culmine con el nombramiento del radical como nuevo rector por los próximos cuatro años.

Yacobitti parte de una base sólida para lograrlo. Entre los decanos, el respaldo al dirigente de Evolución es la regla. En un mapa político diverso entre las cabezas de las facultades, su red de apoyo es transversal: no solo se compone de figuras cercanas al radicalismo , donde talla desde hace años, sino también de referentes universitarios vinculados al peronismo y actores que se mueven con independencia de las etiquetas partidarias.

La renovación de decanos de los últimos meses dejó al radicalismo con terminales propias en tres facultades. En Ciencias Económicas , José Luis Giusti sucederá a Ricardo Pahlen Acuña . Fue ministro de Desarrollo Económico y Producción de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad. Acumula años de militancia en la agrupación radical Franja Morada y es cercano a Yacobitti.

José Luis Giusti fue elegido como nuevo decano de la facultad de Ciencias Económicas de la UBA para el período 2027-2031

No es la primera vez que Giusti queda al frente de la facultad de Ciencias Económicas. Ya había sido ungido como decano en 2014, cargo al que renunció en abril de 2015 por "motivos personales", pero en medio de sospechas por conflictos de intereses durante su gestión. Actualmente se desempeña como auditor general de la ciudad de Buenos Aires.

La UCR también tendrá, por los próximos cuatro años, decanos afines en las facultades de Odontología y Derecho. En la primera, el consejo directivo designó a Jorge Pasart, quien actualmente ejerce como secretario de extensión universitaria de la UBA y mantiene un vínculo cercano con el referente de Evolución. Por eso, tanto Giusti como Pasart acompañarían el encumbramiento de Yacobitti como rector.

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En Derecho, en tanto, la semana pasada Leandro Vergara se consagró por unanimidad como flamante autoridad de la facultad. Aunque se trata de un dirigente alineado con el radicalismo, no tiene una relación estrecha con el actual vicerrector. En redes sociales, Vergara fue felicitado por Alberto Biglieri, consejero de la magistratura electo por la lista de Ricardo Gil Lavedra y Daniel "Tano" Angelici.

Los nombres del peronismo y la "centroizquierda"

En el esquema de poder universitario que regirá a partir de 2027, el peronismo cuenta con una importante cuota de poder. Tiene bajo su órbita a los decanos de cuatro facultades.

Marcelo Acerbo, quien deberá asumir al frente de Ciencias Veterinarias, es uno de ellos. Según consigna en su perfil de Linkedin, hasta ahora, se desempeñaba como secretario de Hacienda de esa misma facultad. Pese a su alineamiento con el Partido Justicialista (PJ), mantiene una buena sintonía con Yacobitti y, de acuerdo a fuentes del establecimiento educativo consultadas por Letra P, acompañaría su designación como cabeza del rectorado.

Algo similar sucede con Adriana Rodríguez, decana electa en Agronomía, y Guillermo Durán, su par de Ciencias Exactas y Naturales. La primera se encolumna detrás del ala kirchnerista del PJ mientras que el segundo, exintegrante de Franja Morada, es amigo personal del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Cerca del vicerrector de la UBA advierten que ambos mantienen buen vínculo con Yacobitti, pero prevén que Durán se abstendrá al momento de votar su encumbramiento.

Claudia Negri es la cuarta terminal del peronismo entre los decanos de la UBA. Legisladora porteña del bloque Fuerza por Buenos Aires fue elegida por unanimidad al frente de la facultad de Medicina y sucederá a Luis Ignacio Brusco, quien, a su vez, se perfila como reemplazante de Yacobitti en el vicerrectorado. También apoyaría al radical ante el recambio de autoridades.

La legisladora porteña por el peronismo, Claudia Negri, fue electa decana de la Facultad de Medicia de la UBA.

Las facultades de Ciencias Sociales y Filosofía y Letras, por su lado, muestran un alineamiento ideológico con la centroizquierda, aunque según la reconstrucción que realizó Letra P, no se encuadran bajo un partido político específico. La primera quedará a cargo de Diego De Charras, quien también se espera que vote a favor de Yacobitti. Mientras que la segunda continuará en manos de Ricardo Manetti. Aunque este último cuenta con pasado en el radicalismo, en los últimos años quedó referenciado con el kirchnerismo y es uno de los decanos que se abstendría frente al eventual nombramiento del referente de Económicas.

Decanos sin afiliación

Los cuatro decanos restantes carecen de un alineamiento político partido claro y se mueven en la política universitaria como actores independientes. Uno de ellos es Paula Quattrocchi, quien quedó a cargo de la facultad de Psicología. Según prevén en el entorno de Yacobitti, su pragmatismo la llevará a acompañar al actual vicerrector, quien en los últimos años cultivó un alto perfil como opositor a Javier Milei al ponerse al frente de la cruzada por la ley de financiamiento universitario.

El nuevo mapa de poder universitario se completa con Pablo Evelson (Bioquímica), Raúl Bertero (Ingeniería) y Bernasconi (FADU). Aunque este último es independiente, mantiene cierto grado de identificación con el espacio reformista que encarna la UCR en el ámbito educativo. Internamente, los tres apoyan a Yacobitti.