Guerra en el peronismo de Jujuy: Rivarola quiere convocar a internas en el PJ antes de fin de año

La interna del Partido Justicialista (PJ) de Jujuy volvió a quedar en el centro de la disputa política, tras el último fallo de la Cámara Nacional Electoral (CNE) que la semana pasada ordenó convocar a comicios partidarios para terminar de normalizar la orgánica del sello después de más de tres años de intervención.

Ahora, el sector del diputado provincial Rubén Rivarola busca acelerar el proceso electoral y uno de sus alfiles planteó que los afiliados podrían votar entre fines de noviembre y mediados de diciembre.

La estimación fue expresada por Juan Giusti , abogado, docente universitario y referente peronista de San Pedro de Jujuy , durante una entrevista con la FM Sol, emisora perteneciente al diario El Tribuno de Jujuy. El dueño de ambos medios es el propio Rivarola, principal protagonista de la pelea por la conducción partidaria.

Giusti explicó que todavía resta completar una parte del cronograma electoral, que había quedado suspendido por las impugnaciones judiciales. “Una vez que baje el expediente de la CNE y el juez federal oficialice a la lista Celeste y Blanca, como se le ha ordenado, quedan pendientes unos 25 días aproximadamente del cronograma hasta el día de los comicios”, señaló.

En ese contexto, el dirigente estimó que las elecciones internas debían realizarse “a fines de noviembre o mediados de diciembre”. Sus declaraciones llegaron apenas cuatro días después de que la CNE le otorgara una nueva oportunidad al espacio de Rivarola , cuya lista había sido rechazada en primera instancia.

Rubén Rivarola, el contendiente que quiere quedarse con el PJ de Jujuy.

El conflicto explotó luego del cierre de listas, cuando la Junta Electoral formuló numerosas objeciones a las candidaturas de la nómina que encabeza el diputado provincial. Luego, el juez federal con competencia electoral Esteban Hansen rechazó su postulación. De esa manera, la única nómina oficializada y proclamada había sido la boleta encabezada por Carlos de Aparici.

El dirigente, hijo de un exvicegobernador, responde políticamente a la senadora Carolina Moisés, quien también disputa la conducción del PJ jujeño. La legisladora integra el espacio del peronismo dialoguista que tiene entre sus principales referentes a los gobernadores Gustavo Sáenz, de Salta; Raúl Jalil, de Catamarca; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; y Hugo Passalacqua, de Misiones.

Qué resolvió la Cámara Nacional Electoral

Tras la apelación presentada por Rivarola al fallo de Hansen, la CNE revocó la sentencia y ordenó que se diera curso al pedido de oficialización de su lista. El tribunal consideró que el juez había aplicado una interpretación restrictiva de las reglas para corregir y reemplazar candidatos, pese a que la Carta Orgánica del PJ habilitaba expresamente esas modificaciones.

Los camaristas cuestionaron que el magistrado hubiera considerado que los cambios tenían una “entidad, naturaleza y alcance” que impedían aceptarlos. Según el fallo, esa distinción entre correcciones menores y modificaciones sustanciales no surge de la normativa partidaria. Además, remarcaron que las modificaciones habían buscado responder a las observaciones formuladas por la Junta Electoral.

La resolución tampoco significó la oficialización automática de la nómina de Rivarola. La CNE le ordenó a Hansen que admitiera las modificaciones y verificara el cumplimiento de los requisitos de cada candidatura. También dispuso que, si algún postulante no resultara habilitado, se efectuara el corrimiento de nombres correspondiente para cubrir los lugares vacantes.

Carolina Moisés, la otra que disputa el PJ de Jujuy.

Sin embargo, Moisés advirtió que la resolución todavía no está firme y que existen instancias de apelación. “Rivarola y Gerardo Morales nuevamente bloquean la normalización del PJ en su sociedad política para neutralizar nuestra capacidad electoral”, apuntaron cerca de la legisladora, que señala al exgobernador radical como parte del conflicto.

La acusación tiene un antecedente. Remite a la intervención partidaria dispuesta en 2023, cuando el entonces presidente del PJ a nivel nacional, Alberto Fernández, desplazó a Rivarola de la conducción jujeña por su vínculo político con Morales.

La visita de Kicillof y el cruce con Carolina Moisés

Luego del fallo, el diputado provincial ganó protagonismo tras la visita del gobernador bonaerense Axel Kicillof a Jujuy, el pasado viernes. Rivarola fue el anfitrión de la recorrida y acompañó al mandatario hasta Palpalá, localidad gobernada por su hijo. Allí aprovechó el acto político para lanzar fuertes críticas contra Moisés, pese a que su propia lista todavía no había sido oficializada.

Desde el escenario, el dirigente dio por descontada la realización de las elecciones internas y desafió al sector de la senadora. “Les vamos a dar el gusto a los afiliados de que vayan y elijan”. También reclamó el fin de los acuerdos de conducción y las intervenciones partidarias. “Basta de acomodos, de dedos, de intervenciones, los espero en las urnas”, lanzó.

Rubén Rivarola junto a su hijo, homónimo, y Axel Kicillof en Jujuy.

Luego, tras una interrupción del público, apuntó directamente contra la legisladora. “No te pongas nerviosa, Carolina”, le dijo, antes de agregar que “se te acabaron los jueces, se te acabó la manija de los tres gobernadores”. La intervención dejó a Kicillof expuesto a las críticas por compartir el escenario con el dirigente jujeño.

Moisés había respondido antes y lo hizo después del acto. Previamente, una de sus asesoras difundió un video en redes sociales en el que chicaneó a sus rivales al proponer crear un “Consejo de Ancianos” para “encerrar a los veteranos del peronismo”.

Vas a #Jujuy a hablar de capitalismo al lado del mas millonario de la Provincia?!



Vas a #Jujuy a dividir más al peronismo en un interna con el que aniquilo y vendio al PJ a Gerardo Morales?!



Vas a #Jujuy y te recibe el responsable de hacer perdedor al PJ desde el 2015 a un acto… — Carolina Moises (@CarolinaMoises) October 31, 2026

Después, la senadora publicó una crítica contra el bonaerense. "¿Vas a Jujuy a hablar de capitalismo al lado del mas millonario de la Provincia? ¿Vas a Jujuy a dividir más al peronismo en un interna con el que aniquiló y vendio al PJ a Morales? ¿Vas a Jujuy y te recibe el responsable de hacer perdedor al PJ desde el 2015 en un acto político financiado por todos los jujeños?", se preguntó en un tuit.

"¿Vas a Jujuy a hablar en contra de la minería cuando la mayoría de los jujeños sabe que es nuestra alternativa de crecimiento, desarrollo y generación de empleo; y al lado del gobernador Carlos Sadir, que recorre el mundo ofreciendo el litio jujeño? ¿Vas a Jujuy sin conocer nuestras realidades, ni expectativas ni necesidades?", siguió Moisés en su mensaje. "¿Para qué fuiste a Jujuy? Es un lugar chico donde nos conocemos todos y nadie duda de quién es quién", cerró.