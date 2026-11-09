León XIV pone a Córdoba ante los ojos del mundo y Llaryora y el obispo Rossi exprimen su nueva sintonía

La trastienda de la histórica visita del papa León XIV a Córdoba tuvo su punto cumbre este domingo con una cita clave encabezada por el arzobispo Ángel Rossi , el gobernador Martín Llaryora y la comitiva del Vaticano . Antes, coordinadores de la provincia y la Iglesia recorrieron la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) para ajustar detalles.

El encuentro fue en el Arzobispado, donde el sumo pontífice tendrá una de sus paradas el martes al mediodía.

Pese a que la relación entre Llaryora y Rossi arrastra un historial de tirantez institucional donde, lejos de la complacencia, el arzobispo supo disputar la agenda del gobierno provincial buscando marcar la cancha en temas sensibles, el desembarco del papa y el complejo tablero nacional terminaron por forzar una tregua táctica, que roza una alianza, entre el mandatario provincial y el jefe de la Iglesia cordobesa .

Ante la visita de León XIV, el gobernador y el arzobispo convergen en un frente común de contención institucional y defensa de la justicia social. “Sostenemos el rol de acompañar las decisiones que toma la Iglesia respecto de la visita”, señalaron en el gobierno provincial a Letra P tras la reunión en el Arzobispado.

Aunque se sostiene que el mensaje que brinde el Pontífice no está dirigido solo a los argentinos, sino al mundo, se sabe que reforzará la narrativa de la solidaridad colectiva y validará el rol protector del Estado. Un tema en el que Rossi, protagonista principal de las negociaciones para que el papa pise suelo cordobés , se consolida como un árbitro de peso, siguiendo la línea del papa Francisco y empoderado por la centralidad vaticana ante el experimento del gobierno de Javier Milei , al que critica cada vez que puede.

Gobierno e Iglesia, los armadores

Previo al encuentro en el Arzobispado, los principales coordinadores del evento más grande de la historia de Córdoba fueron los anfitriones de la comitiva de avanzada enviada desde la Santa Sede, integrada por diplomáticos de Cancillería, miembros de Protocolo y la Gendarmería del Vaticano.

El ministro de Gobierno, Miguel Siciliano, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el coordinador eclesiástico, el padre Juan Martínez realizaron el chequeo fino de las rutas y sedes que comenzarán en el Aeropuerto Ambrosio Taravella y culminarán en la Catedral cordobesa, pasando por FAdeA y el Arzobispado.

El camino de León XIV embarderado con los colores de Córdoba y el Vaticano.

En el Panal remarcaron que el clima en el que se desarrollaron los intercambios con los representantes de la Santa Sede fue "muy cordial”. En estos encuentros, indicaron a este medio, “se hicieron algunos cambios para que el papa tenga más contacto y cercanía con la gente en los recorridos", algo que el santo padre pide desde el primer minuto.

"En infraestructura quedaron muy, muy tranquilos, porque el laburo nuestro es impecable. Creo que de donde más tranquilos se fueron fue de Córdoba", dijo Quinteros a Letra P sin temor al autoelogio.

Diplomacia, símbolos de fe y federalismo

La gestión de Llaryora buscó imprimirle un sesgo fuertemente identitario y federal al acontecimiento para posicionar la marca Córdoba a escala global. Por iniciativa del Panal, las 427 comunas y municipios de la provincia enviaron muestras de sus tierras en frasquitos que serán bendecidos por León XIV durante la liturgia y devueltos a sus jefes territoriales como recuerdo institucional.

El gobernador fue uno de los primeros mandatarios en saludar oficialmente la llegada del papa a la Argentina. "Lo esperamos con los brazos abiertos y el corazón lleno de júbilo, para vivir juntos un acontecimiento que quedará en la historia de nuestra provincia y de la Argentina", escribió Llaryora en sus cuentas oficiales. "En el interior del país, Córdoba te espera", destacó en la previa a participar del acto que lo reunió con sus pares en el Palacio Libertad.

EL PAPA YA ESTÁ EN LA ARGENTINA



Hoy es un día de enorme alegría y esperanza para todos los argentinos. Le damos la bienvenida al Papa León XIV, que comienza su viaje apostólico por nuestro país, con un mensaje de fe, paz, fraternidad y encuentro.



Ya está en suelo… pic.twitter.com/KUm1wdSd7V — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) November 8, 2026

En la línea de gestos políticos y culturales, la provincia le entregará al santo padre un poncho confeccionado a mano en las sierras de Pocho por Erick Rojas, un artesano de la comunidad comechingona La Unión.

La transformación urbana acompañó esta estrategia mediante obras a contrarreloj de demarcación vial, pintado de postes de alumbrado público y embanderamiento, con emblemas de Córdoba y el Vaticano, de la circunvalación.

Entre las obras de mayor magnitud se encuentra la restauración de la Catedral, donde el papa tendrá un encuentro con el clero; la instalación de una gigantografía en la fachada de la Central de Policía ubicada en la intersección de las avenidas Colón y Santa Fe, donde León XIV hará su segunda parada para comenzar a recorrer en papamóvil hasta el Arzobispado, y la realización de un mural del Pontífice en el nudo vial El Tropezón, por donde la comitiva deberá transitar tras aterrizar en tierra mediterránea.

Un mural del papa León XIV aggiorna el nudo vial El Tropezón, por donde la comitiva deberá transitar tras aterrizar en tierra mediterránea.

La visita papal, que marcará un antes y un después en la vida religiosa y política de Córdoba, servirá al Panal como una vitrina inmejorable para exhibir la gestión y capacidad de articulación institucional que el Ejecutivo juzga como sus fortalezas en un escenario de visibilidad internacional.

Llaryora lo sabe, por eso intentará capitalizar la épica organizativa como credencial de gobernabilidad frente a la Casa Rosada, mientras Rossi sigue sumando peso político para auditar la agenda cordobesa en los debates sensibles que se avecinan.

Despliegue logístico en Córdoba

Detrás del telón operativo se diseñó una mesa de coordinación general y diez mesas de trabajo temáticas que articuladas por el gobierno provincial, la Municipalidad de Córdoba, la Iglesia y fuerzas de seguridad provinciales y nacionales para garantizar el control total de la ciudad durante la visita de León XIV.

Las mesas comenzaron a pensarse desde antes del 5 de agosto, fecha en la que se confirmó la visita histórica, y tienen a su cargo la planificación de ingresos y accesos; logística y transporte; estacionamiento y movilidad; salud y asistencia sanitaria; seguridad y contingencias. En la previa también hay un gran despliegue protagonizado por personal a cargo del protocolo; ornamentación y puesta en valor de la ciudad; los peregrinos y voluntarios; como así también la transmisión y la comunicación.

Llaryora sobre el escenario de Fadea, durante los preparativos para la misa que León XIV brindará en Córdoba.

En el caso del uso de las 80 hectáreas de la FAdeA, que inicia con la Vigilia desde la tarde de este lunes, la estrategia para evitar cuellos de botella ante el ingreso masivo dividió el espacio en 58 cuadrantes cerrados que funcionarán como micro-ciudades asistenciales con capacidad para más de 14.000 personas cada uno, equipados con puestos médicos, bomberos, Defensa Civil, rutas de evacuación seguras y pantallas gigantes.

A la par, el Ejecutivo desplegó un dispositivo sanitario sin precedentes que incluye dos carpas móviles de alta complejidad con 32 camas, más de 1500 profesionales y voluntarios, siete ambulancias de tracción 4×4 en terreno y 29 unidades para derivaciones médicas.

En la ciudad se desplegarán 11.500 efectivos de la Policía de Córdoba, sumando personal de franco de servicio a los que se les abonarán adicionales. Habrá 2000 efectivos entre Gendarmería Nacional y Policía Federal dedicados a la custodia de FAdeA y perímetros de apoyo. Mientras que el primer anillo directo sobre la figura de León XIV estará a cargo de la Gendarmería del Vaticano y la Guardia Papal.

A horas de la llegada del papa a Córdoba, Quinteros reconoció a este medio que el desafío es máximo y que los ojos del mundo estarán puestos, por un rato, sobre Córdoba y sobre su gestión. "Al papa lo cuida la gendarmería vaticana, pero yo tengo que cuidar a los cientos de miles de personas que vayan a FAdeA, que vayan al Arzobispado o a la Catedral. Tengo que cuidar a todo el mundo", sentenció.