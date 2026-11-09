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TEMPORADA DE ROSCA

Santa Fe capital: el concejal perottista Jorge Fernández se suma a la lista del PJ para pelear la intendencia

Su entorno no esconde que quiere ser parte de la oferta electoral. Cómo es el plan en el que trabaja. Las tribus que quieren jugar en 2027.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
Jorge Andrés Fernández es actualmente Concejal de la ciudad de Santa Fe.

Jorge Andrés Fernández es actualmente Concejal de la ciudad de Santa Fe.

El peronismo de Santa Fe suma otro nombre a la disputa por la intendencia en 2027. El concejal Jorge Andrés Fernández, referente del perottismo, trabaja en una eventual candidatura y ya comenzó a construir un proyecto de gestión. En el PJ, mientras tanto, avanzan las conversaciones para organizar una interna que reúna a los sectores dispersos.

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Letra P | Agustín Vissio
Agustín Vissio

Un perottista para Santa Fe

En el último tiempo, Fernández comenzó a subir el perfil en sus redes sociales. “Queremos ser parte de la oferta electoral del año que viene”, comentan en su entorno. Sin embargo, son cautos y entienden que el escenario puede cambiar hasta el cierre de listas, previsto para febrero del año que viene.

Según pudo saber Letra P, Fernández y su equipo trabajan en un plan de gestión a partir de recorridas, visitas y encuentros con organizaciones de distintos barrios. En esos intercambios relevan problemas y demandas de los vecinos, que luego incorporan como insumos para una eventual plataforma de gobierno.

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Fernández fue funcionario del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Omar Perotti. En 2023 se presentó como candidato a concejal y logró ingresar al Concejo Municipal. Desde entonces, comenzó a construir un espacio propio con la mira puesta en la intendencia. “El PJ necesita nuevos liderazgos”, afirman en el perottismo.

En el seno de esa tribu destacan que, por su perfil, Fernández puede tenderle al PJ "un puente con la clase media”. Es abogado, docente universitario y, aseguran, tiene llegada tanto a los sectores más tradicionales de la capital santafesina como a los círculos empresariales. En esa línea, en su grupo hacen énfasis en la importancia de trabajar sobre “la economía social y también la producción y la generación de empleo”.

El mapa del PJ en la capital provincial

Fernández no es el único dirigente que mira hacia la intendencia. Entre los nombres que circulan aparecen Oscar “Cachi” Martínez y el concejal Pedro Medei, referente de su propio espacio. También busca consolidar su armado Leandro Busatto, quien en los últimos días sumó el respaldo de dirigentes de La Cámpora y el Movimiento Evita. El concejal Gastón “Tati” Restagno, de Patria Grande, es otro de los nombres que podría incorporarse a la disputa.

La apuesta que comparten distintos sectores del PJ es organizar una interna amplia, capaz de reunir a las distintas tribus y ampliar la representación del partido hacia otros sectores sociales. La intención es que la competencia permita ordenar las candidaturas y dar lugar a los distintos espacios que buscan participar de la discusión electoral.

“Hay charlas”, aseguró una fuente a Letra P. Las conversaciones forman parte de un proceso de organización que todavía está abierto y en el que Fernández busca instalar su proyecto como una alternativa dentro de la oferta electoral del peronismo santafesino.

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