La Libertad Avanza de Jujuy dinamita los puentes que Karina Milei busca construir con Carlos Sadir

La Libertad Avanza juega a dos puntas en Jujuy . Mientras el senador Ezequiel Atauche reivindica la intervención del gobierno de Javier Milei para facilitar el financiamiento de una obra que Carlos Sadir quiere convertir en una de sus principales apuestas de gestión, la tropa libertaria en la Legislatura anticipa que votará contra el endeudamiento que necesita la provincia para concretarla.

La contradicción atraviesa una relación en la que la Casa Rosada y el gobierno provincial negocian obras y votos parlamentarios mientras se preparan para competir en 2027. Sadir confirmó el desdoblamiento de las elecciones provinciales y dejó abierta la posibilidad de buscar su reelección. La Libertad Avanza, en tanto, asegura que presentará candidatos propios en todas las categorías en esa provincia del Norte Grande .

En el medio, la estrategia de Karina Milei que, con el protagonismo central de Diego Santilli , busca mantener las buenas formas con los gobernadores que le garanticen apoyos a las iniciativas del Presidente en el Congreso empieza a atravezar otro camino de obstáculos y tropiezos.

El gobierno de Sadir quiere reconstruir la Travesía Urbana de la Ruta N° 9 , uno de los principales accesos a San Salvador de Jujuy y Alto Comedero . Con ese fin, pidió autorización a la Legislatura para tomar un crédito con el Fonplata por más de 100 millones de dólares. Alrededor de 85 millones serán destinados a la obra vial y otros 20 millones al Hospital Oscar Orías de Libertador General San Martín.

La obra tiene autorización de Vialidad Nacional y el gobierno de Sadir ya lanzó la licitación. El crédito, en cambio, todavía no está formalizado. Una fuente cercana a Sadir aseguró a Letra P que existe un entendimiento con el gobierno de Milei para avanzar con el financiamiento, aunque resta completar y firmar la operación.

Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, junto a Diego Santilli.

El préstamo requiere garantía soberana nacional. “Es un paso importante que ha dado el gobierno avalando esta obra”, celebró Atauche a Letra P, en una posición que contrasta con la de sus compañeros en Jujuy. De hecho, ejefe del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura, Federico Canedi, anticipó que sus diputados votarán contra el endeudamiento. Los libertarios jujeños cuestionan el monto, las garantías y las condiciones de la operación.

El contrapunto adquiere otra dimensión en Buenos Aires. Los diputados radicales que responden a Sadir dieron quórum y acompañaron la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal II. La relación puede volver a ponerse a prueba con la reforma electoral, ya que cerca del gobernador consideran posible acompañar una nueva suspensión de las PASO.

Los 32 votos que necesita Carlos Sadir

El proyecto aún no llegó al recinto, pero pinta difícil para Sadir. La Constitución jujeña exige dos tercios de la Legislatura para autorizar este tipo de endeudamiento, es decir, al menos 32 de los 48 diputados. Para eso necesita la colaboración del peronismo o de La Libertad Avanza, ya que el oficialismo cuenta solo con 25 votos.

La Legislatura de Jujuy.

Antes de que la tropa libertaria, que cuenta con 7 votos, manifieste su negativa, el peronismo ya había puesto reparos. Martín Fellner había reclamado nuevas precisiones y pidió que funcionarios del área de Economía vayan a la Legislatura a explicar las condiciones del préstamo. El peronismo, que cuenta con nueve escaños, espera una respuesta antes de decidir cómo votar.

Los legisladores justicialistas no juegan libres. Su referente es Rubén Rivarola, quien viene de perder la disputa por el control del PJ en manos de la senadora Carolina Moisés. El diputado provincial era el presidente del sello en Jujuy cuando fue intervenido por Alberto Fernández en su época de presidente. La razón de esa intervención fue, justamente, la cercanía con el oficialismo radical.

El telón de fondo electoral

La disputa tiene una dimensión electoral. La RN 9 desemboca en Alto Comedero, la madre de todas las batallas para 2027. Tanto Sadir como Gerardo Morales coinciden en señalar a ese distrito, el más populoso de la capital, como centro de la estrategia oficialista. Por eso, el gobernador multiplicó allí inauguraciones, anuncios, presencia territorial y quiere llegar a las elecciones con las máquinas trabajando.

El diputado Manuel Quintar y el senador Ezequiel Atauche, referentes libertarios en Jujuy.

Los libertarios también entendieron dónde está la pelea. Sus principales figuras recorren diariamente Alto Comedero mientras preparan candidatos para disputar la capital y la gobernación. Esa conducta permite deducir la razón de su negativa a facilitar una obra que Sadir quiere convertir en una de sus principales vidrieras en un territorio electoralmente clave.

El doble juego ocurre, además, mientras La Libertad Avanza empieza a ordenar su propia disputa por 2027. Atauche, Manuel Quintar y Canedi aparecen entre las principales figuras en danza para encabezar la boleta provincial, que jugará su partida meses antes de la elección nacional. La definición sigue abierta y las mediciones tendrán peso en la selección de las candidaturas. Por lo pronto, Atauche no deja dudas sobre el objetivo. “Que no quepa duda que vamos a pelear la provincia con boleta propia”, afirma.