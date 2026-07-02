Catamarca: Jalil le despeja a Saadi el camino a la gobernación y será candidato a senador en 2027

La discusión sobre la sucesión de Raúl Jalil gana cada vez más cuerpo en el peronismo de Catamarca . El gobernador no buscará un tercer mandato y el elegido para sucederlo será Gustavo Saadi , intendente de San Fernando del Valle de Catamarca . El mandatario provincial ya se lo comunicó a los suyos y ahora llegará el tiempo de construir esa candidatura.

El futuro de Jalil está en Congreso , más precisamente en Senado . Buscará una banca con el desafío de sostener el equilibrio que sostiene el poder político catamarqueño. El PJ catamarqueño tiene una conducción tripartita. En la mesa donde se toman las decisiones se sientan el gobernador, Saadi y Lucía Corp acci , la exgobernadora que hoy representa a la provincia en la cámara alta y es la que mejor vínculo mantiene con Cristina Fernández de Kirchner .

Como ya contó Letra P , las elecciones catamarqueñas se realizarán en octubre, el mismo día de la elección presidencial. Pocos tienen acceso a lo que pasa en esa mesa de poder. Sin embargo, todo el peronismo norteño ha escuchado en privado a Jalil reafirmar una y otra vez que su próximo paso es el Senado, donde acompañaría a Corpacci, y que Saadi es la apuesta del justicialismo para 2027. “Es lo mismo que hizo Lucía con él”, recordó un baqueano de la política catamarqueña. Ese movimiento le permitirá al tridente protagonizar en conjunto la campaña 2027, algo que ordena el debate en la provincia y, sobre todo, en el peronismo.

Hay una ventana abierta para que Jalil vaya por un tercer mandato. La Constitución de Catamarca es de las pocas que permite la reelección indefinida del gobernador. ¿Qué es lo que hace pensar que pueda intentar quedarse más tiempo? Los perfiles: Jalil es reconocido por su pragmatismo, mientras que Saadi tiene vínculos hasta familiares con el peronismo: es primo de Corpacci. Si Milei sigue en la Casa Rosada, ¿quién obtendría mejores gestos que Jalil? La oposición viene agarrándose de ese análisis para intentar meter una cuña en la mesa tripartita del poder.

Gustavo Saadi, Lucía Corpacci y Raúl Jalil, la mesa tripartita del poder peronista de Catamarca.

Hay, a pesar de esa ventana, un impedimento legal salvable. Jalil impulsó al final de su anterior mandato una ley para limitar las reelecciones indefinidas. No deja de ser una ley que puede eludirse con un pronunciamiento judicial o derogarse gracias al quórum propio que el peronismo tiene en ambas cámaras de la Legislatura. Vale decir que la mayoría de ese poderío legislativo es controlado por Saadi y Corpacci.

Por otro lado, en Catamarca ponen un ojo en lo que pueda decir la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras los casos Formosa, Río Negro y San Juan. En todos los casos, las definiciones fueron en contra de los deseos reeleccionistas de los oficialismos provinciales. Por eso, el movimiento se desecha apenas aparece como una posibilidad en la mesa del peronismo.

El intendente que quiere ser gobernador de Catamarca

Más allá de las elucubraciones, Saadi ya se mueve como virtual candidato a gobernador del peronismo. “No tengo dudas de que será él”, dijo Juan Carlos Ledesma en una entrevista al medio El Esquiú Play. Ledesma, diputado provincial muy cercano al intendente, es uno de los que está recorriendo el interior provincial para armar la postulación saadista mientras, con un fino equilibrio y para ahuyentar grietas, no le saca el cuerpo a la defensa de la gestión de Jalil.

Para fortalecer el perfil de candidato sin abandonar la gestión, hay tiempo. De hecho, esa es una de las razones por las que Jalil decidió votar en octubre. Constitucionalmente, en Catamarca se puede votar en marzo o en paralelo a la elección presidencial. Marzo es muy pronto.

Más allá de eso, una voz que lo conoce enumera también que el gobierno quiere seguir aprovechando el buen vínculo con la Casa Rosada y no arriegas la convivencia de un peronismo unido que ya pudo ganarle a La Libertad Avanza en 2025. Asoma, de fondo, la intención de Jalil de evitar que Saadi se siente en la silla más importante de la mesa siete meses antes de asumir.