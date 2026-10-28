La tropa de La Libertad Avanza en Catamarca le dijo a Milei que no quiere un acuerdo con Jalil

La tropa de La Libertad Avanza de Catamarca le planteó al presidente Javier Milei una serie de cuestionamientos a la gestión provincial de Raúl Jalil , uno de sus aliados dialoguistas. Los salarios, el control de la actividad minera, la independencia judicial y la eliminación de las PASO formaron parte de una agenda que tensó el vínculo político entre ambos mandatarios.

El encuentro se realizó el martes en un hotel de San Fernando del Valle de Catamarca , donde el Presidente llegó acompañado por Karina Milei , titular nacional del partido violeta. Unos 1200 militantes lo recibieron en la capital provincial, en la antesala de la visita que el mandatario tenía prevista para el miércoles a las plantas de producción de carbonato de litio de Río Tinto .

De la reunión participaron el presidente de La Libertad Avanza en Catamarca y diputado provincial Federico Lencina , la vicepresidenta del espacio, Pamela Guevara , el secretario general Daniel Molina , la diputada Valentina Reynoso y el legislador Mateo Manti , en representación del interior. También estuvieron Carlos Aibar Quintar , titular del bloque, Eleonora Sopaga , por los concejales, el diputado Adrián Brizuela y Myrian Juárez , en representación de funcionarios nacionales.

Según lo expuesto por los dirigentes, la conversación incluyó preocupaciones sociales, económicas e institucionales. Los referentes libertarios reclamaron cambios en las políticas provinciales y pusieron el foco en los problemas que afectaban a las comunidades del interior, con planteos vinculados al desarrollo productivo, la transparencia estatal y el funcionamiento de las instituciones.

Uno de los puntos más sensibles fue la situación salarial. Los representantes de La Libertad Avanza advirtieron sobre el estancamiento de los ingresos y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores frente al costo de vida. También plantearon la necesidad de generar empleo privado, recuperar los ingresos familiares y dinamizar la actividad económica de la provincia.

Las críticas alcanzaron, además, la relación entre el poder político y la Justicia durante la gestión de Jalil. Los dirigentes remarcaron la importancia de garantizar la independencia judicial y la igualdad ante la ley, en un cuestionamiento que podía complicar la relación entre el gobernador y el Presidente.

La minería, el RIGI y los reclamos del interior provincial

La actividad minera también ocupó un lugar destacado en la agenda. Los referentes libertarios valoraron las herramientas nacionales destinadas a promover inversiones, en particular el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), y mencionaron las propuestas vinculadas al denominado “Súper RIGI”. Sin embargo, reclamaron controles más estrictos sobre los emprendimientos extractivos.

Junto al presidente @JMilei participamos de la inauguración de la ampliación de Fénix 1B y la nueva planta de Sal de Vida, con la cual @RioTinto alcanza una capacidad instalada de producción de 55.000 toneladas anuales de carbonato de litio en Catamarca: alrededor de 40.000… pic.twitter.com/9GmnG5qJN0 — Raúl Jalil (@RaulJalil_ok) October 28, 2026

El planteo responde a demandas de distintas comunidades catamarqueñas que exigían mayor fiscalización, transparencia y garantías sobre el impacto de los proyectos en sus territorios. La discusión adquirió relevancia por el peso de la minería en la economía provincial y por la visita presidencial a las instalaciones de Río Tinto, en el marco de la expansión del Proyecto Fénix, en el Salar del Hombre Muerto.

En el plano legislativo, los dirigentes repasaron iniciativas que integraban la agenda del espacio, como la reducción de la carga tributaria, con especial atención al impuesto sobre los Ingresos Brutos. También defendieron la Boleta Única de Papel y la Ficha Limpia, además de la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Catamarca.

El momento del vínculo entre el gobernador y el Presidente

La tensión llega justo cuando la Casa Rosada negocia con los gobernadores dialoguistas para avanzar, al menos, con la suspensión de las primarias a nivel nacional, una iniciativa que encuentra respaldo en Jalil aunque no contaba con el consenso de todos los sectores del peronismo catamarqueño.

El gobernador mantiene diferencias en ese sentido con otras dos referencias centrales del PJ provincial: la exgobernadora Lucía Corpacci y el intendente de San Fernando del Valle de Catamarca, Gustavo Saadi. Ambos representan espacios internos que no comparten necesariamente la posición del mandatario sobre la reforma electoral.

Javier Milei en Catamarca.

Un antecedente reciente había expuesto las diferencias dentro del peronismo catamarqueño. Durante la discusión para sostener el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, el bloque que respondía a Jalil terminó dando quórum. Sus integrantes rechazaron que esa decisión implicara una rebelión contra el gobernador.

Sin embargo, la relación entre Milei y Jalil se ha caracterizado por el diálogo y los acuerdos políticos. El catamarqueño integra el grupo de gobernadores que mantiene interlocución con la Casa Rosada junto con Gustavo Sáenz, de Salta; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; y Hugo Passalacqua, de Misiones.