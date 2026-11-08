Catamarca: el PJ busca una compañera de fórmula para Saadi que asegure paz política y llegada al empresariado

A pesar de los ruidos que se intentan colar desde Buenos Aires , Gustavo Saadi avanza en un armado para contener a todas las tribus del peronismo de Catamarca . Así, piensa, se garantizará ser el próximo gobernador de la provincia. Para lograr ese equilibrio, será esencial su compañera de fórmula. Allí suena Silvana Ginocchio , figura clave del esquema de Raúl Jalil .

Aunque no hay decreto firmado aún, todo indica que la provincia del Norte Grande será de las pocas que no desdoblará sus elecciones y elegirá autoridades provinciales el 24 de octubre, el mismo domingo que se elegirá presidente. Al menos, así lo anunció el gobernador Jalil en sus redes sociales hace algunas semanas, a pesar de que no todas las voces coinciden dentro del PJ catamarqueño.

El peronismo catamarqueño está conducido por una mesa tripartita. Allí tienen silla el propio Jalil, Saadi y Lucía Corpacci . El gobernador forma parte de la tribu dialoguista de mandatarios del Norte Grande y ha sido un aliado para Javier Milei . Sus dos socios son más cercanos a la conducción nacional del PJ . Sin embargo, ambos lados han usufructuado acuerdos con la Casa Rosada .

En Catamarca la reelección indefinida del gobernador está habilitada. Corpacci intentó modificar esa facultad con una reforma constitucional y no pudo. Jalil hizo sancionar una ley, que luego fue declarada inconstitucional. A pesar de esos fallidos, la mesa del poder tiene un acuerdo no escrito, pero funcional : dos mandatos y recambio. Lo cumplió Corpacci y Jalil dice que lo hará.

Así las cosas, Saadi se mueve como virtual candidato y enfrenta un desafío: un armado que contenga a los sectores del terceto conductor. Con Corpacci no hay mayores problemas, hay hasta lazos familiares entre ellos. Con Jalil, si bien hay un diálogo habitual, es algo más difícil en virtud de su cercanía con La Libertad Avanza . Por eso, apareció el nombre de Ginocchio como candidata a vice.

Lo que aporta Raúl Jalil

Abogada y profesora universitaria, Ginocchio viene de ser diputada durante dos mandatos, entre 2017 y 2025. De hecho, en su primera campaña compartió lista con Saadi y juntos fueron electos para la cámara baja. De allí quedó una buena relación entre ellos, que se mantuvo incluso luego de que Saadi dejara el Congreso para ser intendente de San Fernando del Valle de Catamarca.

Ginocchio y Jalil están casados pero, más allá del vínculo familiar, ella es una de las referentes de la tribu del gobernador. Cerca de Saadi reconocieron que pensaron en ella no solo para contener a los Jalil en términos políticos, sino también para sostener sus vínculos con el poder económico y las mineras durante un eventual gobierno de Saadi, a quien en la provincia le adjudican un perfil ideológico más marcado y cercano al kirchnerismo.

Gustavo Saadi y Silvana Ginocchio.

Por eso, en el entorno del alcalde de la capital dan por seguro que Ginocchio ocupará ese lugar. Hasta dicen que la fórmula fue medida con escuetas y obtuvo muy buenos resultados. Hay, sin embargo, algunas voces del peronismo que no están de acuerdo con el dúo, porque consideran que Ginocchio por sí sola no garantiza el vínculo con el empresariado, pero no postulan con fuerza ningún otro nombre.

Algunas de esas voces comentaron, al pasar y sin mucha enjundia, que ese rol podría cumplirlo Fernanda Ávila, la diputada que fue ministra de Minería provincial y secretaria de Minería de Alberto Fernández. El bloque Elijo Catamarca, que Ávila preside, tuvo algunos arrebatos de independencia en las últimas votaciones en el Congreso que resquebrajaron su vínculo con Jalil.

Ruidos de afuera y adentro

El armado cierra para todos, pero quedan electrones sueltos. Uno es Fernando Jalil, el hermano del gobernador. Titular del Yacimiento Minero Agua de Dionisio, expresidente de la Legislatura, todo indicaba que sería postulante para suceder a Saadi en la intendencia, pero en las últimas semanas presentó un espacio propio y avisó que quiere ser candidato a gobernador.

Raúl Jalil y su hermano, Fernando Jalil.

La osadía de Fernando Jalil no necesariamente está digitada por su hermano. El gobernador le esquiva a la rosca y se concentra en la gestión. No impulsa pero tampoco obstaculiza a nadie. Sobre la mesa tiene una candidatura a senador, donde compartiría fórmula con Corpacci. No está convencido, dicen a su lado. Además, tampoco está claro quién encabezaría la nómina.

Jalil, por otro lado, viene esquivando el pedido de la Casa Rosada de seguir siendo gobernador. La Libertad Avanza ve con buenos ojos que un aliado tan confiable en temas sensibles, como los emprendimientos mineros que invierten vía RIGI y traen dólares, siga al frente de la provincia, más aún si la otra opción es Saadi. Amenaza con que, de lo contrario, jugará en serio en la contienda provincial, pero en las filas libertarias no asoman figuras fuertes como para darle verosimilitud a la advertencia.