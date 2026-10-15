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HÉROES DE MILEI

DNU 70/23: el bloque del peronismo de Catamarca dio cuórum, pero niega una rebelión contra Raúl Jalil

Los diputados dicen que el gobernador, desde Australia, estuvo al tanto de la decisión. En Catamarca lo niegan y hablan de enojo. Las razones de la decisión.

Letra P | Lucio Di Giuseppe
Por Lucio Di Giuseppe
Los diputados del bloque Elijo Catamarca dieron cuórum para rechazar el DNU 70/23

Los diputados del bloque Elijo Catamarca dieron cuórum para rechazar el DNU 70/23

El intento opositor de rechazar el DNU 70/23 terminó fracasando este jueves en la Cámara de Diputados, pero provocó ruidos en las tropas de varios gobernadores. Uno de ellos es Raúl Jalil, un dialoguista con la Casa Rosada cuyo bloque, en el que reportan tres espadas legislativas, bajó al recinto para sumarse al intento de desbancar el decreto.

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Por 
Letra P | Mauricio Cantando
Mauricio Cantando

A la oposición le faltaron ocho presencias en la cámara baja para alcanzar el cuórum. El santafesino Maximiliano Pullaro, el fueguino Gustavo Melella, el jujeño Carlos Sadir, el santiagueño Gerardo Zamora y el tucumano Osvaldo Jaldo hicieron sus aportes para salvar del entuerto al gobierno de Javier Milei. La sorpresa la aportaron Jalil y el salteño Gustavo Sáenz, dos aliados de la Casa Rosada cuyos legisladores se sumaron a la sesión.

Raúl Jalil y Gustavo Sáenz. Sus tropas legislativas intentaron rechazar el DNU 70/23.

Raúl Jalil y Gustavo Sáenz. Sus tropas legislativas intentaron rechazar el DNU 70/23.

Sin embargo, apenas fracasó la sesión y se dio paso a las manifestaciones en minoría, en el propio bloque negaron esa versión. “Estuvo todo conversado, sin sorpresas”, le dijo a Letra P una fuente inobjetable del grupo que integran Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y Fernando Monguillot. “El diálogo con Milei por parte del gobernador es el mismo”, aseveró off the record otra voz de la bancada.

En el entorno de uno de los diputados explicaron que la decisión respondió a una política que vienen sosteniendo desde que se conformó el bloque y no a un volantazo: “Hay temas sensibles como educación, salud, discapacidad o jubilaciones en los que no se acompaña al Gobierno y otros que hacen a la dinámica de los intereses y recursos de la provincia en los que sí”.

“Fue por convicción”, sumaron en otro despacho.

Las dudas cerca de Raúl Jalil

El gobernador Jalil siguió la sesión desde Australia. El país de Oceanía es uno de los principales productores de litio, un tema en el que su provincia del Norte Grande viene creciendo de la mano de las inversiones que aprovechan el RIGI. El último anuncio fue en la Argentina Week de París y lo hizo el propio Milei. Un botón de muestra del buen vínculo entre ambas administraciones.

Raúl Jalil y Javier Milei.

Raúl Jalil y Javier Milei.

En ese sentido, los operadores del mandatario que quedaron en la Casa de Gobierno catamarqueña no repetían los mismos argumento que quienes integran el bloque. Quienes hablaron con ellos los notaron enojados por la decisión de dar cuórum. “Complicaba conversaciones por el tema electoral que se venían teniendo con Lule Menem y con Diego Santilli”, explicó una persona al tanto de la negociación.

Las versiones no son necesariamente excluyentes. Algunos conocedores de la rosca especulan con un doble juego del gobernador. Tolera que sus diputados se presten al cuórum a sabiendas de que la sesión se caería igual -un juego parecido al de Martín Llaryora-. De ese modo, no suma tensión a su vínculo con la cúpula de Unión por la Patria y tampoco astilla su relación con la Casa Rosada.

Pasado, presente y futuro del bloque

La postura del bloque que responde a Jalil llamó la atención porque el bloque nació, justamente, con el objetivo de sacarle escaños a Unión por la Patria para que La Libertad Avanza se transformara en la primera minoría de la cámara baja luego del recambio de 2025.

Raúl Jalil y Diego Santilli.

Raúl Jalil y Diego Santilli.

A cambio de esa movida, Jalil recuperó para su provincia la firma Yacimientos Mineros Agua de Dionisio. Al frente ubicó a su hermano, Fernando Jalil, y a Marcelo Murúa, exministro de Minería y hombre que responde a Lucía Corpacci, la exgobernadora que forma parte de la mesa chica del poder catamarqueño.

Así las cosas, no se espera que la postura en contra de la Casa Rosada de los catamarqueños se profundice en las próximas votaciones. El mandatario ya avisó que le parece correcto que el Gobierno tenga su presupuesto, por lo que se estima que votarán a favor. Por otro lado, Jalil está en contra de las PASO y, por lo tanto, dispuesto a apoyar a Milei en su plan de quitarlas.

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