Catamarca: mientras tensionan en el Congreso, Jalil y Corpacci alistan el retorno de un Saadi a la gobernación

Son días de definiciones para el peronismo de Catamarca en ambas cámaras. Mientras Raúl Jalil y Lucía Corpacci disputan el destino del bloque provincial, Gustavo Saadi desarrolla músculo en la capital y allana el camino para llegar a la gobernación de la provincia del Norte Grande en 2027.

Si bien Jalil todavia tiene la oportunidad de reelegir, ya confirmó publicamente que no irá por un nuevo mandato. Su destino estaría en el Senado junto a Corpacci, que también podría buscar renovar su escaño en la cámara alta en el próximo turno electoral.

Las elecciones de medio término arrojaron un resultado favorable para Fuerza Patria en Catamarca. El triángulo de poder logró sellar la unidad y sacarle 25 mil votos a La Libertad Avanza , su principal competidor. En el ámbito local, la diferencia fue más abultada, estiró la ventaja por casi 20 puntos y mantuvo el quórum propio en ambas cámaras de la Legislatura provincial. Objetivo cumplido.

Saadi es intendente de San Fernando del Valle de Catamarca desde el 2019, año en que sucedió a Jalil. Transita su segundo mandato, que a diferencia de la provincia, es el límite para la capital. Es sobrino del dos veces gobernador Ramón Saadi y sobrino nieto del exmandatario Vicente Saadi .

De la misma manera que Jalil saltó de la intendencia a la gobernación, Saadi es presentado por sus compañeros como "el candidato natural" en la Provincia de Catamarca. Todo parece estar consensuado. La única incógnita a resolver es qué sector se quedará con la capital.

El intendente capitalino hace equilibrio en el medio de la grieta catamarqueña. Acompaña el diálogo de la provincia con Javier Milei y tiene el apoyo del gobernador, que está enfrentado con Cristina Férnandez de Kirchner.

saadi El intendente de la capital catamarqueña Gustavo Saadi. A su izquierda, la senadora Corpacci.

A su vez, tiene lazos de sangre con la exgobernadora y senadora nacional kircherista, Lucía Corpacci Saadi. Es su prima. Ella funcionó como garante de la unidad del peronismo en Catamarca evitando la fuga de sectores afines al kircherismo y el dedo interventor de San José 1111. Así mantuvieron el dominio en la provincia y sellaron la victoria del 26-O.

Ahora, como ya contó Letra P, podría apostar por la unidad nacional y tensionar con afectar la gobernabilidad provincial en acuerdo con la expresidenta.

Tensión en el Congreso

Desde el oficialismo provincial aseguran que, al momento de escribir esta nota, no hay una definición sobre el destino de sus cuatro diputados. Las diferencias con la conducción nacional no son el motivo del quiebre, afirman, sino el intento de construir un bloque más grande con mandatarios provinciales como Osvaldo Jaldo o Gustavo Sáenz, que fue el primero en buscar a Raúl Jalil. "Estamos negociando", afirman.

"Lo lógico es empezar a repartir nuevas ideas, que no están relacionadas a las de Laclau y el Instituto Patria", le dijo una fuente cercana al gobernador catamarqueño a Letra P. "Dijimos en campañana que íbamos a pelear por lo que le corresponde a Catamarca: litio, minería, vamos a pelear por eso", advirtió.

senadora corpacci La senadora Lucía Corpacci, aliada de la titular del Partido Justicalista, Cristina Fernández de Kirchner

La ruptura encuentra un antecedente en 2017. En ese momento, el propio Saadi y la esposa del mandatario y diputada saliente, Silvana Ginocchio, armaron un bloque propio en la Cámara de Diputados para acompañar la reforma previsional de Mauricio Macri. La sintonía entre ambos espacios podría replicar el movimiento.

Por su parte, el sector de la senadora Corpacci prefiere la cautela. De la misma manera que en la última reunión del Partido Justicialista, eligieron el silencio para no herir a un peronismo que se encuentra entre algodones.