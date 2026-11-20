Alberto Bernis decidió contraatacar después de que trascendiera que Carlos Sadir no quiere repetir la fórmula con él en 2027 . El vicegobernador de Jujuy , cuestionado por la interpelación a un ministro y por las demoras de la agenda oficial, validó un acuerdo para prorrogar las sesiones ordinarias y así evitar que el mandatario maneje la agenda legislativa.

Bernis es un aliado de Gerardo Morales , el exgobernador radical que mantiene una interna a cielo abierto con Sadir por el control presente y futuro de la coalición oficialista.

La Legislatura aprobó este jueves extender las sesiones ordinarias hasta el 31 de diciembre y rechazó la conformación de un bloque impulsado por dos diputados que se alejaron del oficialismo y mantienen su respaldo a Sadir. Santiago Jubert , presidente de la bancada radical, defendió una agenda legislativa no condicionada por el Ejecutivo, mientras Diego Rotela pidió mantener la fórmula Sadir-Bernis para 2027.

El domingo 15, la Dirección de Prensa de la Legislatura difundió un comunicado en el que Bernis proponía convocar a sesiones extraordinarias hasta el 31 de diciembre. Según el parte oficial, diputados provinciales de la UCR y el PJ habían solicitado prorrogar las ordinarias hasta esa fecha.

Bernis dejó la definición en manos de la comisión Labor Parlamentaria, que el martes acordó impulsar la prórroga de las ordinarias. Fue Jubert, aliado político del vicegobernador, quien explicitó el objetivo: poder "seguir sesionando libremente en todos los proyectos que presentan los diputados".

El jefe del bloque oficialista argumentó que las extraordinarias limitarían el tratamiento a los asuntos enviados por el Ejecutivo. Aunque la Constitución también contempla su convocatoria por iniciativa legislativa, el temario queda restringido a los asuntos que motivan la convocatoria.

Santiago Jubert, jefe de bloque de Jujuy Crece en la Legislatura y aliado de Alberto Bernis.

La definición tiene un significado político particular: el presidente de la bancada que se presenta como sostén del gobierno de Sadir reivindica una agenda parlamentaria que no dependa exclusivamente del Ejecutivo y que también permita avanzar con proyectos de otros sectores. Jubert figura, además, entre los dirigentes que el sector del gobernador pretende desplazar de sus posiciones actuales.

Bernis quedó así asociado a una iniciativa de amplio consenso parlamentario, sin haber asumido públicamente el pedido original de prórroga. Para los bloques opositores, la continuidad de las ordinarias también permite conservar la posibilidad de impulsar sus propios proyectos.

La sesión dejó otro episodio de la interna oficialista. La Cámara rechazó por mayoría el reconocimiento del bloque Construyendo Futuro, que pretendían integrar Alejandra Mollón y Mario Nallar, quienes se habían apartado de Jujuy Crece, pero ratificaron su respaldo al gobernador. Bernis sometió la solicitud a votación y la mayoría de los diputados la rechazó. Mollón cuestionó la decisión y la calificó como una "chicana política".

Carlos Sadir, sin novedades en el frente

Consultado este miércoles, Sadir evitó cuestionar la medida. "Me parece que está bien", respondió y señaló que durante las últimas dos semanas hubo sesiones que no se realizaron. En esa ocasión, fue Bernis el que decidió suspenderlas.

Entre los principales asuntos pendientes está el endeudamiento solicitado por el Ejecutivo para la Travesía Urbana de la Ruta Nacional N° 9. El gobernador espera que el proyecto se trate y apruebe cuanto antes, aunque confirmó que las obras ya comenzaron. La ejecución avanza con recursos provinciales, mientras sigue pendiente la autorización legislativa para el financiamiento solicitado.

Carlos Sadir.

El respaldo público de Sadir a la prórroga convive con las diferencias políticas acumuladas con la conducción legislativa. Bernis y Jubert siguen ocupando posiciones centrales en una estructura oficialista cuya conducción el gobernador busca reordenar.

La presión al gobernador

En paralelo, Rotela salió a defender la continuidad del vicegobernador. "Yo entiendo que la fórmula es la misma. No hay nada que a mí me permita entender que hay algún cambio", afirmó.

El diputado provincial también reivindicó el desempeño parlamentario de Bernis: "El trabajo del vicegobernador muchas veces es silencioso, pero llevar adelante una Legislatura, generar el diálogo con los distintos bloques, no es una tarea fácil". "La mejor fórmula de gobernador y vice que podemos llegar a tener en la próxima elección es Sadir-Bernis", explicitó.

Carlos Sadir y Alberto Bernis, gobernador y vice de Jujuy.

El legislador recordó que todavía deben reunirse la Convención Provincial de la UCR y los partidos integrantes del frente para definir las candidaturas. Su pronunciamiento no representa una decisión partidaria, pero introduce una defensa pública de Bernis y redobla la presión que inauguró Gerardo Morales a los planes del sector de Sadir.

La disputa se profundizó con la interpelación legislativa al ministro de Turismo Federico Posadas, un aliado a Sadir. La excusa fue la falta de rendición de cuentas luego del recital de La Renga, pero resultó ser una bomba de racimo para la interna. Posteriormente, el bloque entró en una crisis que terminó con la salida de dos diputados y dejó a Jubert liderando una bancada que no llega al cuórum propio.