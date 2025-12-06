Rolando Figueroa afianza la transversalidad en Neuquén: de dónde vienen los nuevos funcionarios del gabinete

La presentación del nuevo gabinete de Rolando Figueroa en Neuquén marcó el fortalecimiento de la transversalidad como marca registrada en el frente La Neuquinidad . Con el ascenso destacado de Tanya Bertoldi y Josefina Codermatz , el gobernador suma referencias del sector que fracturó al PJ de Oscar Parrilli y referencias outsiders que aportan al nuevo perfil que emerge en el escenario político provincial.

Durante el acto de jura realizado en la Casa de Gobierno , el compañeraje que llegó desde distintas tribus peronistas a cargos de relevancia se llevó la ovación de la tribuna y permanentemente se vieron dedos en V.

Oficializado el organigrama político, se termina de ensamblar el crisol partidario que incluye al PRO , con el ascenso de la ministra Leticia Esteves , y a una vieja guardia del Movimiento Popular Neuquino (MPN) , que ya tracciona para la reelección de Figueroa en 2027 .

El ascenso de Bertoldi , diputada nacional hasta el 10 de diciembre, supone un reconocimiento al justicialismo que se sumó a la tropa de Figueroa para arrebatarle el poder al sector Azul del MPN, en abril de 2023. Muy cercana a Sergio Massa , la arquitecta asumió en Infraestructura y acumula millas en la gestión pública.

Fue una protagonista de enorme relevancia en los últimos tiempos y trabajó minuciosamente para que su jefe político consolide una propuesta de todos los colores. "Su compromiso y su capacidad para ordenar y potenciar la gestión de la obra pública nos permiten seguir avanzando con una agenda de obras nunca antes vista, que fortalecen el desarrollo de toda la provincia. Con esta decisión, consolidamos un equipo preparado para afrontar los desafíos que vienen", justificó Figueroa.

image Josefina Codermatz, flamante ministra de Juventud, Deportes y Cultura.

Durante el acto, Bertoldi fue una de las más aplaudidas. Juró segunda, detrás de Josefina Codermatz, flamante ministra de Juventud, Deportes y Cultura. La otra ovacionada, Lorena Barabini, que asumió al frente de la Secretaría Mujeres y Diversidad, le dio peronismo rolista al equipo de gestión. Barabini siempre fue referente de La Jauretche y también alimentó la fragmentación de Unión por la Patria, que en la elección nacional de medio término perdió dos bancas en el Senado.

Otras referencias del kirchnerismo también entraron al gabinete. Alberto “Beto” Vivero, hombre de Kolina, se quedó con la dependencia de Atención Ciudadana. Había estado involucrado en la campaña nacional, apareció en diversos actos de La Neuquinidad y desde hace tiempo alimenta una sólida relación con el gobierno central. La senadora electa Julieta Corroza fue el nexo para encontrarse con antiguos aliados del kirchnerismo.

Ana Servidio, al frente de Vivienda y Hábitat, le dio más peronismo al gabinete. Hasta hace horas cumplió tareas como titular del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE) y es otra de las que saltó del PJ al oficialismo provincial.

El sector Azul del MPN

Durante un largo período, luego del mandato de Jorge Sapag, el exgobernador Omar Gutiérrez promovió una renovación en el partido. Siempre desde el sector Azul del MPN, surgieron caras nuevas dentro de su gabinete. Y, en un flashback de aquellos días, en la jura apareció María Eugenia “Mage” Ferrareso.

La flamante secretaria de Obras Públicas había estado al frente del ministerio de Mujeres y Diversidad, fue concejala en la capital de Neuquén y encabezó la boleta que en 2021 enfrentó a Rolo Figueroa en las PASO del MPN. Aquella elección fue el trampolín a la gobernación del hijo descarriado del partido que fundaron los Sapag.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mageferranqn/status/1996670269197271319&partner=&hide_thread=false Hoy asumí como Secretaria de Obras Públicas del Neuquén.

Gracias al gobernador @Rolo_Figueroa por la confianza.



A trabajar por una provincia que crece con planificación, infraestructura y gestión. La obra pública construye futuro!! pic.twitter.com/pcCIVmqsJL — Mage Ferraresso (@mageferranqn) December 4, 2025

En el histórico auditorio de la capital más poblada de la Patagonia, luego de una serie de ovaciones, cuando la arquitecta puso un pie en el escenario hubo poca reacción. En los pasillos, mientras la locución avanzaba con otras firmas, se escuchó con sorna y entre risas la voz de un funcionario de carrera: " ¿ganó Marcos Koopmann y no nos dimos cuenta?".

Las redes libertarias anticipan la pelea

De cara a la batalla por venir en 2027, las redes libertarias fustigaron a Figueroa con la presencia de los peronistas, espcialmente en el trío conformado por Barabini, Marcelo Zúñiga (Movimiento Evita) y el ministro de Salud, Martín Regueiro. El exsecretario de Culto eyectado del gobierno nacional Francisco Sánchez, un duro de la política neuquina y fiel ladero de Patricia Bullrich, atizó la llama virtual contra las incorporaciones de Figueroa.

"Hay que reconocerlo: el kirchnerismo no perdió en Neuquén. Ganó, y está más vivo que nunca gracias a nuestro gobernador Rolando Figueroa", decía la publicación que se viralizó por todos los teléfonos de la política.

Embed - Francisco Sánchez on Instagram: "¡El Kirchnerismo Ganó en Neuquén, y de la mano de Figueroa! Hay que reconocerlo: el kirchnerismo no perdió en Neuquén. Ganó, y está más vivo que nunca gracias a nuestro gobernador Rolando Figueroa. Prometió combatir a la "casta", pero terminó dándole los mejores ministerios y secretarías directamente a los amigos de Cristina. Un verdadero acto de "cambio" que en realidad es un ascenso a la K-lista de espera. Miren la foto: la felicidad de los "compañeros" neuquinos es palpable. Demuestran que la jefa, presa de sus éxitos (y nuestras desgracias), sigue siendo la mejor gestora de empleo en la cúpula. ¡Felicidades a ellos! Neuquén finalmente es tierra de Néstor y Cristina." View this post on Instagram

Con todo, Figueroa encara el segundo período de la gestión con un anuncio que es asimilado como un premio para quienes ayudaron a conseguir la banca de Corroza y Karina Maureira. Para afuera, es parte del blindaje rumbo a la batalla grande en dos años contra La Libertad Avanza.