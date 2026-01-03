EL PASADO QUE VUELVE

Neuquén: Luis Bertolini, atrapado entre la herencia de Gloria Ruiz y el frío del poder provincial

El intendente de Plottier quedó en la mira por una causa contra la destituida exvicegobernadora. Problemas de gesttión y relaciones congeladas con Figueroa.

Letra P | Ariel Boffelli
Por Ariel Boffelli
Luis Bertolini, intendente de Plottier, tiene una tensa relación con el oficialismo de Neuquén.

Cuando Gloria Ruiz dejó la Municipalidad de Plottier para escalar (y luego caer) a la vicegobernación de Neuquén, Luis Bertolini, uno de sus laderos más fuertes en la gestión local, asumió la intendencia con la promesa implícita de ordenar una gestión desgastada. Dos años después, el balance ofrece el resultado inverso.

La transición de La Neuquinidad fue prolija en las formas, pero con problemas en el fondo. Bertolini no desarmó el esquema de poder que lo llevó al gobierno. Por el contrario, replicó prácticas administrativas cuestionadas y mantuvo vínculos que hoy vuelven a colocarlo bajo la lupa judicial y política en la provincia más influyente de la Patagonia.

El pasado que vuelve

El intendente Bertolini no fue un actor periférico del ciclo político de Ruiz. Fue secretario de Obras Públicas, uno de los hombres de mayor confianza de la exintendenta durante años. Desde ese lugar firmó expedientes, avaló contrataciones y formó parte del núcleo de decisiones que hoy son objeto de investigación judicial.

Esa historia regresó al centro de la escena cuando su nombre apareció mencionado en la causa conocida como “la pileta”, una investigación que involucra a Ruiz por presuntas irregularidades con las obras que institucionalmente dependían de Bertolini. Aunque el intendente no está imputado, la Justicia ya lo convocó y debió moverse para designar un abogado defensor, un dato político de alto impacto para un jefe comunal que intentó marcar distancia de su exjefa.

image

El problema no es solo judicial. Bertolini buscó despegarse de Ruiz cuando el escándalo ya estaba instalado, pero el vínculo estructural entre ambos nunca se rompió del todo. Hoy, la causa vuelve a unirlos en el mismo expediente.

La continuidad como método no rompió con estructuras del pasado. Funcionarios centrales del gobierno anterior siguen merodeando la municipalidad y la matriz administrativa permanece intacta. El caso más sensible es el de la asesora Isabel Ricchini, desvinculada de la Legislatura provincial y con una causa en curso junto a Ruiz. Aun con ese antecedente público, Bertolini decidió incorporarla a su gabinete, ubicándola en un rol clave.

Gestión y desgaste con Neuquén

Plottier exhibe un deterioro visible, mientras crece el malestar y se diluye el capital político del intendente. Bertolini llegó al cargo con un respaldo electoral sólido, pero ese apoyo hoy se erosiona frente a la falta de resultados y a la persistencia de viejas prácticas.

En paralelo, la relación con el gobernador Rolando Figueroa atraviesa su punto más bajo. Hace meses que el mandatario provincial no pisa Plottier ni se muestra públicamente con el intendente. Ya no hay fotos, ni hay gestos, ni señales de acompañamiento.

image

En un gobierno que hizo del orden y la transparencia una bandera discursiva, Bertolini quedó desalineado. Figueroa fue explícito al asumir: “En Neuquén, se terminó la joda”. Y la ausencia del gobernador funciona como un mensaje potente.

Fuentes del oficialismo neuquino ratificaron a Letra P el fastidio por este tipo de sucesos y recordaron que la localidad es muy especial para la mesa chica de Figueroa. Fue en Plottier donde la actual senadora nacional Julieta Corroza construyó su carrera política para sentar las bases que la lleven al Congreso.

Un intendente en tierra de nadie

Bertolini gobierna hoy sin ruptura con el pasado y sin pleno respaldo del presente. Gloria Ruiz ya no ocupa cargos, pero su sombra aparece sobre el municipio. El intendente no logró construir una identidad propia ni ofrecer un cambio de rumbo claro.

Por las dudas, la gobernación envió a una "controladora" a rastrear los pasos. Malena Resa es la presidenta del Concejo Deliberante, la figura que se convirtió en una suerte de delegada de la Gobernación en la localidad. Como ya explicó Letra P, ella es la encargada de monitorear la gestión municipal, contener las demandas locales y acompañar a los emisarios de la provincia cada vez que visitan la ciudad.

Así las cosas, Bertolini enfrenta diversas instancias que traen consigo permanentemente la ligazón de su pasado en la gestión Ruiz. Depende de cuánto impacte en su tumultuoso destino político.

