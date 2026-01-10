Pablo Cervi: "Los gobernadores sienten que su electorado apoya al presidente Javier Milei"

Pablo Cervi está convencido de que este año La Libertad Avanza podrá obtener en el Congreso las mayorías necesarias para generar las modificaciones legislativas que puedan transformar a la Argentina, cambios que “por lo menos van a necesitar 20, 30 años”. En ese juego, sostiene, serán clave los gobernadores, que “interpretan que el electorado está pidiendo una transformación”.

En 2025, el otrora radical con peluca dejó definitivamente la UCR y dio el salto a LLA, desde donde ganó un lugar en el Senado en representación de Neuquén . De cara a 2027, trabaja junto con su coterránea Nadia Márquez para consolidar el espacio en esa provincia de la Patagonia , donde percibe mucha expectativa en sus comprovincianos.

De vacaciones en un lugar que prefiere no revelar por cuestiones de seguridad, usa su tiempo para leer artículos, despejar la mente y ponerse al día con su familia, de quien estuvo alejado por sus estadías constantes en Buenos Aires . Empresario e ingeniero agrónomo vinculado a la producción de plantas, aprovecha el receso legislativo para estar en contacto con la tierra y la naturaleza, algo que extraña. Entre caminatas, reflexiona sobre lo que pasó y lo que viene.

- Fue un año realmente muy movido que nos permitió, por un lado, estar presentes en momentos complejos para el Gobierno y para el país, apoyando. Y después construyendo con Nadia Márquez y con La Libertad Avanza una alternativa que realmente dio muy buen resultado en las elecciones, y que ratifica que desde Neuquén brindamos apoyo a lo nacional. Realmente pudimos hacer un aporte más que importante al espacio y a las transformaciones que entendemos que necesita nuestro país.

- ¿Qué imagina como su principal desafío en el Senado?

- Si hay algo que ha hecho por la vía democrática el presidente Javier Milei es tratar de avanzar con reformas. Creo que es el gran momento, a partir de esta elección, de avanzar por ley como ya vimos con la Ley Bases, que contempla el RIGI. Entendemos que hay que avanzar por esa vía, con una mayoría importante que dé continuidad y sobre todo una proyección en el tiempo para los cambios que hacen falta, que por lo menos van a necesitar 20, 30 años.

El año que viene para el Senado

- ¿Cómo avizora este 2026?

- Será un año lleno de desafíos, muy entusiasmado con lo que ha generado Patricia Bullrich, que se ha puesto al hombro el Senado y ha logrado construir ya de entrada una mayoría de 44 bancas para constituir comisiones y generar algunas instancias. Creo que esa ha sido una señal muy clara de que el peronismo ha perdido el control que históricamente ha tenido en la cámara, y a partir de ahí se pueden generar las transformaciones que necesita nuestro país. Recordemos que todavía hay que designar muchos jueces, y necesitamos leyes que históricamente se trababan en el Congreso. Hay una posibilidad de construir y generar cambios, como la modernización laboral y una reforma tributaria, que no es ni más ni menos que lo que planteamos en campaña.

WhatsApp Image 2026-01-07 at 16.08.49 Durante una caminata junto al río el senador encontró un hueso de dinosaurio.

- Este modelo de ir negociando votación a votación esa mayoría ¿es sostenible durante los próximos dos años?

- Entiendo que, por lo menos para avanzar con las transformaciones que se necesitan, es un modelo interesante. Pero no solamente negociando porque creo que los gobernadores sienten que su electorado apoya al Presidente. Hubo ensayos de ir por el centro y la elección se polarizó totalmente, y aquellos que plantearon eso quedaron muy mal parados. Más allá de las negociaciones que se puedan hacer, el electorado está pidiendo una transformación y los gobernadores, que son los que están más cerca de los habitantes de las provincias, también interpretan esto.

La elección provincial del 2027

- ¿Qué cree que debería hacer La Libertad Avanza para ganar la gobernación de Neuquén en 2027?

- Es algo todavía lejano, pero básicamente hay que consolidar el espacio. Hay expectativa. Yo que tengo otras experiencias en política, he sentido en La Libertad Avanza sobre todo a la cantidad de jóvenes que se quieren sumar a un nuevo proyecto. Esa inquietud por participar viene sobre todo de gente que no está politizada y siente la necesidad de hacerlo. Entendemos que eso hay que canalizarlo en una propuesta concreta y a partir de ahí se verá cómo se puede avanzar hacia el 2027.

- ¿En qué punto está ese armado en la actualidad?

- Hoy se ve que se ha hecho un gran cambio a nivel nacional, pero eso no ha sido replicado en Neuquén. El ajuste y la necesidad de reacomodar muchas cosas que se han hecho a nivel nacional, no se ha hecho en las provincias, y la misma demanda va a venir desde la sociedad.

La mirada sobre la provincia

- ¿Qué análisis hace sobre la gestión del gobernador Rolando Figueroa?

- Tuvo la oportunidad de transformar la provincia y eligió ser un un gobierno de transición. Uno ve que no ha cambiado demasiado lo que era el MPN. De hecho, se sigue gastando casi el 80% del presupuesto provincial en gastos corrientes y el 68% en sueldos, a pesar de que se duplicó el presupuesto en dólares. Ahora hay que replantearse lo que puede llegar a pasar a partir de lo de Venezuela y la posibilidad de que el precio del petróleo pueda tender a la baja. La provincia Neuquén tiene que hacer un acomodamiento de sus cuentas, si no va a estar seriamente complicada. Y hoy se gastan las regalías, que son recursos extraordinarios, básicamente en sostener los gastos corrientes y en un Estado ineficiente. Esos recursos deberían usarse para lo que dice el artículo 99 de la Constitución provincial, que es diversificación de la matriz productiva o generar infraestructura.

- ¿Desde su punto de vista debería ser esa la prioridad de Neuquén?

- Creo que sí, eso y generar la infraestructura que se necesita para el desarrollo de Vaca Muerta, que es la principal actividad y la gallina de los huevos de oro. Pero a su vez, generar infraestructura para que otras actividades se puedan desarrollar y sean competitivas.

El desembarco en La Libertad Avanza

- ¿Qué fue lo que decidió su salida de la UCR hacia La Libertad de Avanza?

- Básicamente seguir ideas, un poco lo que decía Ricardo Alfonsín en su momento. Yo me sumé al radicalismo no hace tanto, con Pechi Quiroga, cuando estábamos en la campaña nacional, con ideas muy concretas. De hecho, las plasmé en un libro y hoy veo que lo que está encarnando Javier Milei es lo más parecido a lo que yo planteo. Muchos dicen que el radicalismo tiene que estar en la centro izquierda, pero yo llegué a la diputación en su momento por Juntos por el Cambio y la plataforma que teníamos es muy parecida, era bajar el costo del Estado, hacer un Estado eficiente, que es lo que se está buscando ahora.

- ¿Eso es lo que hoy plantea el Presidente?

- Sin duda, ese tipo de transformaciones son las que encarna Milei, por eso entendía que había que apoyarlo para que las pueda seguir llevando adelante. Lo peor que podía pasar es que volviéramos atrás con el kirchnerismo, que era la opción que seguía estando como posible alternativa. Entendí que había que reforzar esta vía y cada día me convenzo más de que éste es el camino.