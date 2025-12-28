LIBERTARIOS & FEDERALES

Neuquén: el debut de Corroza en el Senado marca el comienzo de un nuevo tiempo para Figueroa y la Casa Rosada

La senadora responde con votos, pero se balancea según las necesidades de la provincia. El papel de Toto Caputo y la mirada de LLA en la Patagonia.

Letra P | Ariel Boffelli
Por Ariel Boffelli
La representante de Neuquén, Julieta Corroza debutó en el Senado.

La representante de Neuquén, Julieta Corroza debutó en el Senado.

El voto afirmativo de Julieta Corroza al Presupuesto 2026 selló el acuerdo entre el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y la Casa Rosada. En un acto de “racionalidad”, como lo calificó la flamante senadora, el respaldo a la ley de leyes se justifica en una serie de intereses superiores por parte de la provincia. Casi todos adheridos a Vaca Muerta.

Notas Relacionadas
Toto Caputo y Rolando Figueroa, una relación de intereses mutuos por Vaca Muerta.
Encuentro en Neuquén

Caputo visitó Vaca Muerta y Figueroa le pidió ampliar el RIGI a proyectos petroleros

Por  David Mottura

Desde un vínculo de diálogo estratégico con el gobierno nacional, que trasciende la retórica habitual y se apoya en intereses concretos de gobernabilidad, asignación de recursos y representación en el Congreso, Figueroa se filtra en la reyerta de la política grande para obtener los beneficios que necesita.

“Es parte de la relación equidistante que debemos tener”, se justificó un estrecho colaborador de Figueroa, cuando Letra P lo consultó por el voto de La Neuquinidad, que había sido anticipado por la periodista Karina Maureira en Diputados.

Corroza, en un extenso debate, no dejó pasar la ocasión para agradecer al ministro de Economía, Toto Caputo, por la interlocución mantenida con Neuquén en el proceso de discusión presupuestaria y la apertura de canales con la gestión libertaria, lo que subraya la importancia de los interlocutores del Ejecutivo nacional en el vínculo bilateral. En criollo: La Neuquinidad se balancea para sobrevivir.

Una relación con vasos comunicantes

Lo que emerge de la relación entre Neuquén y Casa Rosada no es un nexo compacto, sino un sistema de vasos comunicantes que supera lo institucional. Figueroa, que gobierna en un contexto de profundas tensiones entre las prioridades del presidente Javier Milei y las aspersiones economías provinciales, ha mantenido un diálogo pragmático con el gobierno nacional.

Esa relación, en parte, se sustenta en la necesidad mutua. Milei necesita garantizar que la economía de Vaca Muerta siga operando como generador de divisas, y Neuquén demanda recursos -la mayoría genuinos o a través de deuda- y previsibilidad fiscal para consolidar sus objetivos de obra pública e infraestructura.

image.png
Toto Caputo en Vaca Muerta. El ministro de Javier Milei, en Neuquén, con el gobernador Rolando Figueroa.

Toto Caputo en Vaca Muerta. El ministro de Javier Milei, en Neuquén, con el gobernador Rolando Figueroa.

A pesar de este puente, la relación avanza con matices. Figueroa marca distancias del ajuste que impulsa el gobierno libertarios. En una de sus apariciones recientes, intentó diferenciar su gestión de la lógica de recorte en el gasto que propone Milei, enfatizando que la disciplina fiscal debe orientarse a redistribuir para infraestructura y desarrollo territorial, y no únicamente a reducir gastos.

Esto muestra que, aún en el marco de diálogo fluido, existe margen para la crítica si las medidas nacionales no se ajustan a las prioridades que existen en la Patagonia. De hecho, Corroza fue una de las dos senadoras que no acompañó el capítulo 2 del Presupuesto, el de los recortes a la educación que marcó la parte más tensa del debate en la cámara alta. La neuquina tampoco se opuso sino que eligió abstenerse.

Ese equilibrio se vuelve más evidente al considerar que parte de la agenda que Neuquén puso sobre la mesa no siempre coincide con las pretensiones del Ejecutivo libertario. Un ejemplo es el debate por la caja previsional provincial, donde Figueroa se ha plantado con firmeza para defender la autonomía de los fondos frente a propuestas que circulan en el Congreso para modificar el marco actual, lo que colocó al gobernador en una disputa directa con el ala más extrema del oficialismo nacional.

Corroza y la representación en el Senado

En su debut como senadora, Corroza representó esa nueva proyección de Neuquén en el Congreso. Su intervención en el debate presupuestario no sólo constituyó un acto formal, sino que funcionó como un mensaje calcado al de su jefe.

El agradecimiento explícito hacia Caputo no fue un gesto vacío. Desnuda que la agenda provincial necesita interlocución con los principales funcionarios, especialmente aquella que toca aspectos sensibles de recursos, obra pública e inversión estratégica. El gobierno Figueroa encontró en la relación con el ministro de Economía un canal para sostener esa interlocución.

Embed - SENADORA JULIETA CORROZA - SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL 26-12-25

Pero ese vínculo no se construye sin tensiones. Mantener la autonomía fiscal y defender los recursos locales al tiempo que se dialoga con el centro del poder requiere de ajustes finos. Más aún cuando la dotación de recursos se reduce por decisiones de política macroeconómica, lo que obliga a Neuquén a reforzar estrategias de financiamiento propias y a reconfigurar su relación con la Casa Rosada de manera pragmática.

Rutas, obras de saneamiento e infraestructura, atadas a una buena gestión de la cartea de Hacienda neuquina, es imposible expandirla con los métodos previos al arribo del actual Presidente de la Nación.

La presencia de La Libertad Avanza y Nadia Márquez

Un elemento clave en este entramado es la irrupción de La Libertad Avanza (LLA) en Neuquén, y especialmente la figura de Nadia Márquez. Como lo contó Letra P, Márquez se consolidó como una pieza política de relevancia dentro del propio esquema libertario, actuando como puente en el Senado entre la vocación dialoguista de la administración nacional y los intereses locales.

A diferencia de otros libertarios que se posicionan en confrontación con gobiernos provinciales, el estilo de Márquez se caracteriza por evitar choques directos con Figueroa y La Neuquinidad, interpretando que la amenaza política se encuentra más bien en el campo kirchnerista que en el amplio mapa provincialista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2004560332279476621&partner=&hide_thread=false

Para la senadora libertaria, Neuquén representa una provincia estratégica no solo por su peso electoral en la Patagonia, sino también porque en ella se mezcla un fuerte componente productivo energético con dinámicas propias de la región que no siempre encuentran eco en un modelo de gobierno centralizado.

El rol de Márquez, entonces, es articular la presencia de LLA en el territorio al tiempo que se tejen puentes funcionales entre la Casa Rosada y los gobernadores, lo que puede ser interpretado como un intento de balancear intereses nacionales con realidades regionales más complejas.

En un territorio donde el oficialismo patagónico y el federalismo fiscal están en discusión permanente, la aparición de una fuerza que combina independencia doctrinaria con vocación de diálogo introduce un factor de cambio que no puede ser subestimado.

Neuquén y Río Negro: un tándem estratégico

La relación de Neuquén y el rol de Corroza en el Senado también está cruzada por la convergencia estratégica que Figueroa construyó con su vecino Alberto Weretilneck, que se ha consolidado en varios ámbitos, desde el trabajo conjunto en proyectos de infraestructura energética (como en la ampliación del Gasoducto Cordillerano Patagónico, que involucró gestiones compartidas) hasta esfuerzos por articular una voz conjunta de los gobernadores patagónicos frente a demandas nacionales, como la renegociación de concesiones hidroeléctricas.

Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck firmas represas del Comahue
Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, la dupla del Comahue en acción.

Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, la dupla del Comahue en acción.

Este trabajo en tándem es especialmente relevante porque muestra cómo los gobernadores del sur argentino buscan fortalecer su posición frente al poder central sin quedar atrapados en lo que en el sur del país llaman "las lógicas porteñas". Ambos mandatarios comparten la necesidad de proteger sus economías regionales, particularmente la energética y productiva, y defender las particularidades de sus sistemas ante propuestas que podrían debilitar su autonomía.

La alianza no es meramente circunstancial. Se basa en compartir una lógica de defensa del federalismo fiscal y de representación territorial, aunque cada uno con sus particularidades. En definitiva, ambos buscan ganar espacio de negociación desde posiciones que no necesariamente se alinean de forma automática con las prioridades ideológicas del Ejecutivo nacional. El neuquino, por haber conseguido bancas en el Senado y Diputados, es de mayor relevancia y explícitamente la asume cuando pone a consideración el comportamientos de las legisladoras de su bloque en el Congreso.

La relación entre el gobierno de Rolando Figueroa y LLA no se puede reducir a una simple clasificación de “alianza” o “oposición”. Es un tejido complejo, marcado por negociaciones sobre recursos, representación legislativa, coordinación institucional, y la presencia de fuerzas regionales y nacionales que dinamizan ese vínculo. Por todo eso, una necesaria armonía debe alimentarse desde ambas partes.

Temas
Notas Relacionadas
Neuquén: Luis Maduelo, el intendente de Junín de los Andes, la ciudad en la que la planta política se aumentó 80% el sueldo y enfureció al oficialismo. 
¿Hay Plata?

Neuquén: la planta política de Junín de los Andes se aumentó 80% el sueldo y enfureció al oficialismo

El aumento alcanza al intendente Luis Madueño y los concejales que aprobaron la suba. La furia de sus pares, el rechazo de Rolando Figueroa y los gremios.
Neuquén y Río Negro sellaron la privatización de las represas del Comahue por más de USD 706 millones
ENERGÍA

Neuquén y Río Negro sellaron la privatización de las represas del Comahue por más de U$S 706 millones

La firma de los acuerdos habilitó la etapa final del proceso, con nuevas reglas de gestión, mayores ingresos regionales y compromisos de inversión privada.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Osvaldo Jaldo 2027, equilibrismo sin filtros para que Tucumán siga siendo peronista
OPERATIVO REELECCIÓN

Jaldo 2027

Por  Ramiro Garrocho
Vicentin tiene nuevos dueños
Una quiebra por u$s 1500 millones

La Nueva Vicentin Argentina: los ganadores detrás del Grupo Grassi y la derrota del Banco Nación

Por  Francisco Aristi
Mariano Grassi se quedó con la Nueva Vicentin Argentina 
EL DÍA DESPUÉS DE LA QUIEBRA

El plan de Grassi para convertir a Vicentin en una plataforma de negocios del agro

Por  Francisco Aristi
Lule Menem, Diego Santilli y Martín Menem, en el palco durante el debate del Presupuesto en el Senado.
CONGRESO | SENADO

Milei logró la sanción del Presupuesto 2026 con la fractura del peronismo y podrá ajustar en educación

Por  Mauricio Cantando