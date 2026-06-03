Arabela Carreras se mete en la interna en Juntos Somos Río Negro y asegura que "se rompió la mística"

La exgobernadora de Río Negro Arabela Carreras criticó con dureza a Juntos Somos Río Negro (JSRN) , el partido que ayudó a fundar y por el cual estuvo la mando de la provincia entre 2019 y 2023 . “Hace falta una renovación en la conducción del gobierno provincial”, dijo remarcando su distancia con Alberto Weretilneck .

“Se ha perdido la mística que tuvimos alguna vez, se ha perdido el compromiso con el ciudadano”, señaló en declaraciones a Radio Seis sobre el espacio hace poco más de un mes reseteo su conducción de cara a las elecciones 2027.

“(Hoy) no tenemos una mirada sobre qué pasa en el hospital, la falta de insumos, la falta de respuestas. Hay como una orfandad en muchas ciudades, lo siento con todos los referentes con los que hablo”, argumentó contra el oficialismo rionegrino.

Si bien esquiva definiciones sobre los cambios al interior de JSRN , la exgobernadores dispara que le "preocupa" si el gobierno "da respuestas o no" y apunta a los problemas de seguridad "extremos" que denuncia en Bariloche , el gigante de la Patagonia desde donde pegó el salto la casa de gobierno provincial. "Pasan cosas que nunca jamás vivimos", afirmó en la entrevista con la radio barilochense.

Carreras aseveró, además, que JSRN trajo a la región cambios “muy revitalizantes”, pero que se quedó en el tiempo. “Donde había un problema, teníamos el Gobierno provincial en pleno, hoy esto no ocurre”, aseguró con dardos a la conducción de Weretilneck, pero también a su equipo de gestión.

En ese sentido, llamó a “tener una mirada de mediano y largo plazo”, que tenga como base “escuchar mucho a los jóvenes y entender su ansiedad y expectativas respecto del futuro”.

Un nuevo escenario en el oficialismo de Río Negro

Las palabras de Carreras se dan en el marco de una reciente reconfiguración de Juntos Somos Río Negro. Meses atrás, Weretilneck decidió dar un paso al costado en la presidencia del partido y promovió al intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, como nuevo conductor de la fuerza oficialista.

La decisión buscaba por entonces reordenar el poder interno tras el impacto electoral de 2025, donde el oficialismo perdió centralidad frente al avance del peronismo y La Libertad Avanza. En este sentido, el nuevo armado de conducción tenía como objetivo representar a las principales regiones de Río Negro.

Rodrigo Buteler intendente de Cipolletti Rodrigo Buteler, intendente de Cipolletti.

En la actualidad, Buteler encabeza el partido desde Cipolletti y el Alto Valle pensando en la reelección, pero también proyectándose como principal candidato a ser la cara de la renovación del espacio verde. Su empoderamiento incluso abre una leve posibilidad en el 2027 si es que Weretilneck decide no ir por un nuevo mandato.

Carreras y su posible regreso a la política

Si bien hoy trabaja en el sector privado, Carreras busca una nueva oportunidad para volver a un lugar de decisiones, luego de su ruptur con Weretilneck y en la derrota en las elecciones municipales que llevaron a Walter Cortés a la intendencia de Bariloche. Durante las presidenciales 2023 comenzó a experimentar un acercamiento con Hacemos, el sello de Juan Schiaretti, lo que la llevó a apoyar el experimento Provincias Unidas en 2025.

En este marco, no es la primera vez que la exgobernadora apunta contra el oficialismo local. “Estoy trabajando con diferentes sectores, armando una alternativa provincial con propuestas innovadoras que retomen una agenda de desarrollo y de bienestar general, más allá de los personalismos y superando las individualidades”, afirmó meses atrás en una entrevista con Letra P.

“Cuando la política se convierte en un club de poder, se desconecta de la gente. Estamos diseñando un espacio donde se escucha, se discute y se construye con seriedad lo que cada región de la provincia necesita”, agregó.