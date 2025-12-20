El PJ de Neuquén marcha rumbo a las internas: qué nombres suenan en cada tribu

La convocatoria a elecciones internas del Partido Justicialista ( PJ ) de Neuquén , reactiva la pelea entre la representación que comanda el senador Oscar Parrilli y el gobernador Rolando Figueroa , que tiene en su gabinete buena parte del plantel que supo adherir al espacio en esa provincia de la Patagonia .

Con un calendario interno definido, el peronismo neuquino intentará dejar atrás un 2025 para el olvido . Se quedó sin dos bancas en el Senado y debió organizar una mesa ejecutiva de emergencia por la renuncia del legislador Darío Martínez a la presidencia, envuelto en críticas por diversos tropiezos administrativos.

Por ahora, todo son especulaciones con respecto a quienes podrían presentar aspirantes en febrero de 2026 para competir por la conducción de un partido que lejos esta de la relevancia que supo ostentar en otros años, cuando se posicionaba como posible rival al Movimiento Popular Neuquino (MPN) , la estructura que siempre acaparó los valores de justicia social y soberanía política para la provincia.

La renuncia a la presidencia del PJ de Martínez, exsecretario de Energía en el gobierno de Alberto Fernández , desnudó las complicaciones últimas para lograr representación en Neuquén. Mientras la oposición provincial se agigantaba desde el armado de La Libertad Avanza , la llegada de Figueroa a la gobernación represnetó un momento en el que el panperonismo se redujo a una opción minúscula, al borde de la acefalía.

Durante 2025, el espacio que tiene Parrilli como principal protagonista en el nodo partidario se vio obligado tomar las riendas. La presidencia quedó en manos de María Elena Paladino , una kirchnerista paladar negro que batalló contra el peronismo alineado con Figueroa que básicamente se referencia en la ministra de Infraestructura neuquina, Tanya Bertoldi , más otros actores que ingresaron al gabinete.

Tanya Bertoldi y Rolando Figueroa

El calendario que tiene el próximo 15 de marzo como fecha de elecciones internas, comenzó este viernes con la presentación de nuevas fichas de afiliación. La movida es una muestra del poder de convocatoria de cada sector que pretende quedarse con el sello, aunque recién el 5 de febrero será el momento para definir boletas para llegar al 23 de febrero como tope para la presentación de las candidaturas con sus respectivos avales.

Los nombres que asoman

Según pudo saber Letra P, el grupo que comulga con el gobernador ya piensa opciones cerca de Figueroa. Bertoldi, Lorena Barabini, Ana Servidio y Marcelo Zúñiga son parte del esquema que cranea la forma de competir. Para hacerlo no sólo debe discutir dentro del PJ sino lograr dejar atrás las críticas del mismo entorno del gobernador, que renegó de los contratiempos tras el congreso de mayo pasado en Zapala, donde un error expuso la estrategia.

En algunas reuniones ampliadas, también hay quienes cuestionan la idea de que justicialismo integrante de La Neuquinidad vaya a disputar un partido que, desde afuera, consideran vaciado. Alejados de ese análisis fluctuante, la pata peronista de la gestión busca la forma de participar.

image.png Tanya Bertoldi y su tío Javier Bertoldi. El peronismo de Neuquén cruje por el acuerdo con Rolando Figueroa.

En paralelo, desde la cooperativa CALF asoma como operador Sergio Fernández Novoa, otro desencantado del parrillismo que se sumó al oficialismo patagónico, con presencia en diversos actos de campaña.

Dentro del corazón kirchnerista, Lorena Parrilli vuelve a sonar como alternativa. La hija del hombre más cercano a Cristina Fernández de Kirchner toma fuerza casi al mismo tiempo que lo hacen otras figuras emergentes, como el referente de la UOCRA, César Godoy, que volverá a intentar posicionarse desde Rincón de los Sauces. "Estamos trabajando para ser opción", respondió ante la consulta de Letra P.

El peso del calendario

Entre el compañeraje neuquino circula una lista de posibles sanciones y expulsiones que comprometería la presencia en las futuras elecciones. Uno de los nombres que integraría la nómina negra es José Assad, actual intendente de Vista Alegre. La sanción se justifica en la apertura que promovió Assad antes de la elección de medio término y en las intenciones del jefe municipal de presidir el partido.

El movimiento de convocar a internas implica abrir el juego a la totalidad de la militancia en condiciones regulares y, sobre todo, ordenar el partido con un cronograma preciso que permita llegar sin sobresaltos al recambio de conducción.

La estrategia apunta a reconstruir la estructura partidaria con tiempo suficiente y reglas claras, un factor clave en un peronismo neuquino que busca dejar atrás la fragmentación. El calendario, que ahora deberá ser validado por la Junta Electoral partidaria, fija una hoja de ruta que se extiende desde fines de 2025 hasta marzo de 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/loreparrilli/status/1990170875728146926&partner=&hide_thread=false En homenaje al Día del Militante (17 de noviembre), a Cristina y a Julio De Vido, compartimos un encuentro con compañeros y compañeras peronistas.

¡Escucha, empatía, debate y convicción! pic.twitter.com/2W9pEENQu3 — Lorena Parrilli (@loreparrilli) November 16, 2025

El viernes cerró el plazo para la presentación de fichas de afiliación, y ahora habrá que esperar hasta el 20 de enero por la provisión del padrón definitivo desde el Juzgado Federal.

Febrero concentrará la mayor tensión política: entre el 5 y el 23 se recibirán candidaturas, avales y solicitudes de número de lista, con la oficialización prevista para el 26. Marzo será el mes decisivo, con la validación de boletas, la logística electoral y, finalmente, el acto eleccionario del 15 de marzo.

El escrutinio definitivo se realizará el 19 y la proclamación de autoridades el 30 de ese mes, cerrando un proceso que Paladino proyecta como la base para "llegar competitivos a 2027" y mostrar un PJ ordenado, con conducción legitimada y vocación de poder.