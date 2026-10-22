Elecciones concurrentes o desdobladas en Buenos Aires, un debate abierto en el kicillofismo

En el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) conviven dos posturas sobre la estrategia electoral que debe adoptar Axel Kicillof en Buenos Aires : votar el mismo día que en la elección nacional o desdoblar los comicios, como en 2025. Aunque la concurrencia reúne más apoyos en el entorno del gobernador, un sector mantiene abierta la opción de separar las fechas.

El debate está condicionado por el futuro de las PASO nacionales. Las diferencias aparecen ante la posibilidad de que Javier Milei consiga los votos en el Congreso para suspender las primarias . Si se mantienen, como pretende el peronismo, los sectores consultados coinciden en votar el mismo día: la primaria bonaerense está atada por ley a la fecha nacional y un desdoblamiento requeriría la intervención de la Legislatura provincial.

Una parte importante de la dirigencia que integra la mesa chica de Kicillof sostiene que las elecciones bonaerenses de 2027 -para gobernador, legisladores y concejales- deben coincidir con las nacionales, más allá de lo que ocurra con las PASO. El argumento principal es que el peso electoral de la provincia potencie la candidatura presidencial que en el MDF esperan que encabece el gobernador.

Compartir la fecha, sin embargo, no implicaría compartir la boleta. La elección provincial se realizaría con la boleta partidaria tradicional y la nacional, con boleta única de papel (BUP), en urnas separadas. Ese esquema, que algunos dirigentes describen como un “desdoblamiento de hecho”, todavía genera dudas sobre su implementación.

Las posibles complicaciones de combinar ambos sistemas fueron uno de los argumentos del gobierno bonaerense para justificar la separación de los comicios en 2025. Ahora, uno de los dirigentes que impulsa la concurrencia sostiene que “la gente ya aprendió a votar” con la BUP y que esa experiencia facilitaría su aplicación.

Como contó Letra P, al menos tres fuentes de peso del ecosistema kicillofista promueven una elección concurrente, con PASO bonaerenses y boleta partidaria, e incluso aseguran que ese será el esquema. Esa convicción, sin embargo, convive con otras posiciones dentro del MDF. También sigue sin resolverse la re-reelección de los intendentes, otro elemento que Kicillof considera clave.

El desdoblamiento sigue en discusión

Otro sector del espacio ve ventajas en adelantar la elección bonaerense si se suspenden las PASO nacionales. Una fuente cercana al gobernador aseguró a Letra P que sigue siendo una “gran opción” y señaló que “así lo hacen en la gran mayoría de las provincias”.

El razonamiento es que una victoria clara del peronismo en el distrito más populoso del país podría impulsar a su candidato presidencial antes de la elección nacional.

Ese es, además, el argumento de los intendentes que prefieren despegar sus elecciones de la confrontación nacional con Milei. El antecedente que invocan es 2025: en los comicios bonaerenses, el peronismo derrotó a La Libertad Avanza por más de 13 puntos; en la elección nacional posterior, la lista encabezada por Diego Santilli se impuso por medio punto.

Axel Kicillof, en Nueva York.

Axel Kicillof espera antes de definir

El gobernador no tiene apuro por resolver el calendario. Primero esperará la definición sobre las PASO nacionales, que condicionará las alternativas disponibles para Buenos Aires. Si continúan y no cambia la legislación provincial, en el kicillofismo coinciden en sostener la concurrencia.

Si Milei consigue suspenderlas, la discusión se ampliará a los distintos sectores del peronismo: el MDF, el kirchnerismo, el Frente Renovador de Sergio Massa y los intendentes. Kicillof ya recorrió ese camino en 2025, cuando escuchó a las distintas tribus y finalmente decidió desdoblar, a contramano de lo que pretendía Cristina Fernández de Kirchner.

Aquella decisión profundizó la fractura interna. Ahora, aunque la concurrencia parte con más respaldo en su entorno, el gobernador todavía no cerró el debate.