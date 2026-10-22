Nacional
  • Nacional
  • Norte Grande
  • Centro
  • Patagonia
GRIETA DE LA GRIETA

Elecciones concurrentes o desdobladas en Buenos Aires, un debate abierto en el kicillofismo

La concurrencia reúne más apoyos, pero un sector del MDF defiende separar los comicios si Javier Milei logra suspender las PASO. Los argumentos.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
Buenos Aires: concurrentes o desdoblamiento, un debate abierto en el kicillofismo

Buenos Aires: concurrentes o desdoblamiento, un debate abierto en el kicillofismo

En el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) conviven dos posturas sobre la estrategia electoral que debe adoptar Axel Kicillof en Buenos Aires: votar el mismo día que en la elección nacional o desdoblar los comicios, como en 2025. Aunque la concurrencia reúne más apoyos en el entorno del gobernador, un sector mantiene abierta la opción de separar las fechas.

Notas Relacionadas
Jorge Ferraresi cree que no habrá reelección indefinida para intendentes y apunta a las listas legislativas
SUCESIÓN 2027 | BUENOS AIRES

Ferraresi cree que no habrá re-reelección para intendentes y pone la mira en las listas legislativas

Por 
Letra P | Macarena Ramírez
Macarena Ramírez

El debate está condicionado por el futuro de las PASO nacionales. Las diferencias aparecen ante la posibilidad de que Javier Milei consiga los votos en el Congreso para suspender las primarias. Si se mantienen, como pretende el peronismo, los sectores consultados coinciden en votar el mismo día: la primaria bonaerense está atada por ley a la fecha nacional y un desdoblamiento requeriría la intervención de la Legislatura provincial.

Los argumentos a favor de la concurrencia

Una parte importante de la dirigencia que integra la mesa chica de Kicillof sostiene que las elecciones bonaerenses de 2027 -para gobernador, legisladores y concejales- deben coincidir con las nacionales, más allá de lo que ocurra con las PASO. El argumento principal es que el peso electoral de la provincia potencie la candidatura presidencial que en el MDF esperan que encabece el gobernador.

Compartir la fecha, sin embargo, no implicaría compartir la boleta. La elección provincial se realizaría con la boleta partidaria tradicional y la nacional, con boleta única de papel (BUP), en urnas separadas. Ese esquema, que algunos dirigentes describen como un “desdoblamiento de hecho”, todavía genera dudas sobre su implementación.

Las posibles complicaciones de combinar ambos sistemas fueron uno de los argumentos del gobierno bonaerense para justificar la separación de los comicios en 2025. Ahora, uno de los dirigentes que impulsa la concurrencia sostiene que “la gente ya aprendió a votar” con la BUP y que esa experiencia facilitaría su aplicación.

Como contó Letra P, al menos tres fuentes de peso del ecosistema kicillofista promueven una elección concurrente, con PASO bonaerenses y boleta partidaria, e incluso aseguran que ese será el esquema. Esa convicción, sin embargo, convive con otras posiciones dentro del MDF. También sigue sin resolverse la re-reelección de los intendentes, otro elemento que Kicillof considera clave.

El desdoblamiento sigue en discusión

Otro sector del espacio ve ventajas en adelantar la elección bonaerense si se suspenden las PASO nacionales. Una fuente cercana al gobernador aseguró a Letra P que sigue siendo una “gran opción” y señaló que “así lo hacen en la gran mayoría de las provincias”.

El razonamiento es que una victoria clara del peronismo en el distrito más populoso del país podría impulsar a su candidato presidencial antes de la elección nacional.

Ese es, además, el argumento de los intendentes que prefieren despegar sus elecciones de la confrontación nacional con Milei. El antecedente que invocan es 2025: en los comicios bonaerenses, el peronismo derrotó a La Libertad Avanza por más de 13 puntos; en la elección nacional posterior, la lista encabezada por Diego Santilli se impuso por medio punto.

Axel Kicillof, en Nueva York.

Axel Kicillof, en Nueva York.

Axel Kicillof espera antes de definir

El gobernador no tiene apuro por resolver el calendario. Primero esperará la definición sobre las PASO nacionales, que condicionará las alternativas disponibles para Buenos Aires. Si continúan y no cambia la legislación provincial, en el kicillofismo coinciden en sostener la concurrencia.

Si Milei consigue suspenderlas, la discusión se ampliará a los distintos sectores del peronismo: el MDF, el kirchnerismo, el Frente Renovador de Sergio Massa y los intendentes. Kicillof ya recorrió ese camino en 2025, cuando escuchó a las distintas tribus y finalmente decidió desdoblar, a contramano de lo que pretendía Cristina Fernández de Kirchner.

Aquella decisión profundizó la fractura interna. Ahora, aunque la concurrencia parte con más respaldo en su entorno, el gobernador todavía no cerró el debate.

Temas
Notas Relacionadas
Axel Kicillof acelera su proyecto electoral﻿ por el país 
CANDIDATO EN CONSTRUCCIÓN

Kicillof, de visitante: la Ciudad, Jujuy, Entre Ríos, Santa Fe y Chubut, las próximas fechas del fixture

El gobernador acelera su proyecto electoral en el país. Este jueves reúne empresarios y dirigentes porteños. El 30 de octubre, viaje al extremo norte.
Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa negocian la unidad del peronismo. 
PERONISMO EN EBULLICIÓN

Kicillof, Massa, Kirchner y gobernadores vuelven a reunirse por las PASO y el Presupuesto

Compartirán este jueves una cumbre, de la que también participará la tropa legislativa. Mientras tanto, el Gobierno busca votos para suspender las primarias.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Patricia Bullrich.
ROSCA EN EL CONGRESO

Ley de salud mental: Bullrich busca aprobar la reforma sin las partidas que pide Passalacqua

Por  Mauricio Cantando
Bullrich: Estoy preparada para ser presidente.
EL PATO & EL LEÓN

Bullrich: "Estoy preparada para ser presidente" 

Por  Letra P | Periodismo Político
El ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, defendió la agenda de ley y orden de Jorge Macri en su presentación por el presupuesto 2027
Combatiendo en capital

Presupuesto porteño: el FIT se sumó a la pelea entre el peronismo y Jorge Macri por la agenda de "ley y orden"

Por  Abigail Contreiras Martínez
Laura Rodríguez Machado, de La Libertad Avanza. 
MARATÓN EN DIPUTADOS

Discapacidad: La Libertad Avanza cedió cambios y logró aprobar un proyecto nuevo con apoyo del peronismo

Por  Mauricio Cantando