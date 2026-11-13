Axel Kicillof libera más de 200 pliegos judiciales, pero deja la Corte fuera de la rosca de fin de año

El gobernador Axel Kicillof enviará al Senado bonaerense más de 200 pliegos para jueces, camaristas y fiscales del Poder Judicial bonaerense, pero deja las cuatro vacantes de la Suprema Corte fuera de la negociación de fin de año en la Legislatura . En la Gobernación no quieren atarlas a otras discusiones, y todo indica que pasarán a 2027.

La intención inicial del gobierno bonaerense era cubrir los cargos en el máximo tribunal antes de diciembre. El ministro de Justicia, Juan Martín Mena , repitió durante meses que debía darse antes de fin de año y cerca del gobernador lo ratificaban. Con el calendario encima, el cuadro es otro: en el edificio de gobierno de La Plata creen que la Corte no puede quedar atada a la discusión del Presupuesto, ley impositiva y las reelecciones de intendentes, y la tratan por carril aparte.

En torno al largo expediente de la Corte bonaerense, hay un principio de acuerdo entre el oficialismo y la oposición: tres de las cuatro vacantes quedarían para las tres tribus del peronismo -kirchnerismo, axelismo y massismo- y una para la oposición. Desde entonces se exploran distintos escenarios, porque nadie sabe qué sector opositor se quedaría con ese lugar.

Kicillof maneja los tiempos. Para el gobernador, las cuatro sillas son la última gran prenda de negociación de su gestión . Otros sectores sí tienen apuro. El radicalismo, por ejemplo, acusa desde agosto al gobernador de incumplir el acuerdo de diciembre .

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La Legislatura bonaerense está en la antesala de la gran negociación de fin de año. Kicillof ya envió el Presupuesto y la ley impositiva 2027 y busca sumar al paquete las reelecciones de intendentes, además de temas de reforma política. Pero ahí no entrará la Corte. Fuentes de la Gobernación ratificaron a Letra P en las últimas horas que la discusión por las vacantes va aparte y que no puede quedar supeditada a ninguna otra negociación. También plantean que debe incluir a todos los sectores de la oposición, La Libertad Avanza (LLA) entre ellos.

Torres aprieta, Axel Kicillof esquiva

Esa postura llega después de un reclamo inédito de la Justicia por las vacantes. El presidente del máximo tribunal, Sergio Torres, lo encabezó el 28 de abril, en un acto donde afirmó: “Los ministros que presidimos este acto somos tres, cuando debiéramos ser siete”. Además, como contó Letra P, se reunió con funcionarios en la Legislatura. El encuentro de Kicillof con el Colegio de Magistrados se dio en ese clima. Fuentes cercanas al gobernador interpretan que el mensaje de Torres apunta al resto de la política, porque el presidente de la Corte sabe perfectamente cuál es la situación.

Mientras tanto, Kicillof libera más de 200 pliegos para jueces, camaristas y fiscales de todos los departamentos judiciales. Cuentan con el acuerdo de todos los sectores políticos, incluidos los intendentes, que tienen voz y voto informal en estos nombramientos y también reclaman por los cargos vacantes. El envío descomprime un reclamo del Poder Judicial. Fuentes cercanas al gobernador esperan que el Senado los trate este año.

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Una mesa con magistrados

El anuncio salió de una reunión que la semana pasada Kicillof mantuvo con el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires junto a Mena y al asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel. Los magistrados plantearon su inquietud por los lugares vacíos en la Corte y la necesidad de avanzar con la autarquía presupuestaria del Poder Judicial.

Los números muestran el tamaño del problema. Según un relevamiento de la Suprema Corte del 21 de septiembre, pedido por Letra P, hay al menos 238 cargos de jueces vacantes, entre los ya libres y los que se liberarán antes de fin de año. Equivalen al 17% de la planta de magistrados. Con fiscales y defensores, la cifra ronda los 440.

Tres de siete

La Suprema Corte funciona con tres de sus siete integrantes: Torres, el vicepresidente Daniel Soria y la ministra Hilda Kogan. Las vacantes se acumularon desde 2020, con la muerte del ministro Héctor Negri, las renuncias de sus colegas Eduardo De Lázzari y Eduardo Pettigiani en 2021 y la jubilación de Luis Genoud en junio de 2024. La falta de cuatro ministros obliga al tribunal a recurrir a jueces de Casación para completar fallos.

El reloj corre a favor del gobernador. Kicillof no revela su jugada y las cuatro sillas siguen siendo su última prenda de negociación. En la Gobernación desconfían y no quieren apurarse a cerrar un acuerdo que los deje sin margen para futuras negociaciones. Con una sola gran negociación hasta diciembre, lo más probable es que la Corte espere hasta 2027.