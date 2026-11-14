Elecciones porteñas: quiénes asoman en el semillero PRO para la pelea en la Ciudad de Buenos Aires

Elecciones porteñas: Fox, Inchauspe, Mattei y Rosas asoman en el semillero PRO para la pelea en la Ciudad

En las elecciones del año que viene, el PRO no solo se jugará su continuidad al frente de Ejecutivo porteño, sino también su capilaridad territorial. El partido de Jorge Macri pondrá en juego la presidencia en nueve comunas y, aunque las candidaturas dependerán del desenlace de las negociaciones con La Libertad Avanza (LLA) , que permanecen pausadas en el distrito , en el semillero amarillo ya asoman figuras que podrían encabezar esas listas.

En competencia aparecen integrantes de las juntas comunales con chances de renovar su mandato y dirigentes barriales del PRO que aspiran a liderar el primer escalafón de la administración local. Para alcanzar su encumbramiento, primero deberán pasar el filtro de los referentes históricos de cada comuna, entre los que destacan figuras vinculadas a la gestión deportiva, diputados y funcionarios nacionales.

En distintos barrios de la ciudad, empiezan a despuntar algunas figuras que podrían convertirse en cabeza de lista en la contienda porteña de 2027. En el centro de la ciudad, uno de los nombres que toma fuerza es el de María Pía Inchauspe . La esposa de Ezequiel Jarvis , vicepresidente de la CEAMSE y secretario de Trabajo de la ciudad, robustece su perfil como principal referente del PRO en la comuna 5 (Boedo y Almagro) y podría suceder como autoridad local a Sebastián Perdomo , quien migró a la tropa de Horacio Rodríguez Larreta y no puede reelegir.

En el sur de la ciudad, el PRO también cuenta con un semillero propio. En la comuna 8, que comprende los barrios de Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo, Marcelo Martínez -quien tuvo un breve acercamiento al exalcalde, pero regresó a las filas amarillas- se perfila como el referente del espacio y posible candidato. Cuenta con un solo mandato en curso.

En la comuna 4, en tanto, asoma Marianella Pedulla , secretaria general del partido macrista en la jurisdicción que integran La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya. Carolina Fernández Núñez , secretaria del ministro de Hacienda, Gustavo Arengo , es otro de los nombres que se estaría barajando.

Marcelo Martínez se acercó a la tropa de Horacio Rodríguez Larreta, pero ahora se perfila como el principal dirigente del PRO en la comuna 8

Quiénes buscan la reelección

El PRO preside nueve comunas, pero solo tres de esas autoridades podrán buscar otro mandato el año que viene. En la comuna 2, la conducción está a cargo de Agustín Fox, un dirigente del riñón de Facundo Carrillo, jefe de Gabinete de Vicente López que desde hace años talla en la política barrial del barrio de Recoleta, un bastión amarillo.

Fox ya se había desempeñado al frente de la comuna entre 2015 y 2019, año en que dio un salto a la Dirección General de Atención Ciudadana de la ciudad. En diciembre 2023, volvió a la conducción de Recoleta, pero como no cuenta con dos mandatos consecutivos en este puesto, está habilitado para intentar continuar otros cuatro años.

En el noroeste de la ciudad, dos jóvenes dirigentes buscarán extender su administración. Uno de ellos es Agustín Rodríguez Ponti, que buscaría su segundo mandato y se encamina a convertirse en el principal referente territorial del PRO en la comuna 15 (Agronomía, Chacarita, La Paternal, Parque Chas, Villa Crespo y Villa Ortúzar) ante la falta de liderazgos fuertes con mayor trayectoria en la política barrial.

Sergio "Chiche" Costantino es el referente del PRO en la comuna 12 e impulsó en 2023 la candidatura de Florencia Mattei como presidenta de la Junta Comunal

En la comuna 12, en tanto, Florencia Mattei se encamina a sumar otros cuatro años al frente de la comuna. Según confirmaron fuentes partidarias a Letra P, llegó a la presidencia en diciembre de 2023, a instancias de Sergio "Chiche" Costantino, histórico referente del PRO en Villa Urquiza y exsecretario general de San Lorenzo.

El aval de los históricos

Tal como sucede con Costantino y Carrillo, algunas comunas cuentan con sus propios barones, figuras que, aunque no necesariamente ocupan un cargo formal en los barrios, configuran un filtro ineludible para cualquier encumbramiento.

Cristian Ritondo, presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados, es uno de ellos. Aunque construyó su carrera en la provincia de Buenos Aires y hoy ejerce como titular del partido macrista en el terruño que gobierna Axel Kicillof, conserva una fuerte injerencia en la comuna 9, que comprende los barrios de Parque Avellaneda, Liniers y Mataderos. De ese semillero, y con apoyo del diputado, surgió Rocío Figueroa, quien asumió como legisladora porteña el año pasado.

Desde hace años, Cristian Ritondo digita los encumbramiento en la comuna 9 y Diego Santilli hace lo propio en las comunas 1 y 13

Por su lado, Diego Santilli, jefe de Gabinete de Javier Milei y allegado a Ritondo, mantiene bajo su órbita las comunas 1 y 13. En septiembre pasado, el ministro coordinador se llevó a Lucas Portela, quien ostentaba la conducción de la comuna 1, a la Administración de Parques Nacionales y dejó la gestión barrial a cargo de María Eugenia Pena Blanco, segunda en la boleta amarilla de 2023.

La flamante presidenta podría ir por un nuevo mandato el próximo año en una zona neurálgica de la Ciudad, que concentra la City porteña, la sede de los tres poderes de la Nación y gran parte del Casco Histórico: Retiro, San Nicolás (Microcentro), Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución.

Según indicaron fuentes al tanto de la política barrial del PRO, en los últimos meses Pena Blanco buscó estrechar lazos con Santilli, pese a que en el horizonte de la comuna 1 también aparece otra figura que podría disputarle el liderazgo: Nicolás Buffa, abogado y secretario general de la gestión local.

Lucas Portela, referente de la Comuna 1 que saltó al gobierno nacional de la mano de Santilli.

En la comuna 13, en cambio, el PRO enfrenta un desafío. Con dos mandatos consecutivos encima, Florencia Scavino -impulsada por el jefe de Gabinete- no podrá continuar al frente de la jurisdicción que nuclea los barrios de Belgrano, Núñez y Saavedra. Según consignaron en el PRO, el anterior referente, Gustavo Acevedo, quien operaba un importante local partidario en la zona norte, se pasó a las filas de La Libertad Avanza.

Ese mismo camino siguieron otros integrantes amarillos de la junta comunal que volcaron su apoyo al partido de Milei, lo que -según advierten en la propia comuna- pareciera abrir un vacío en uno de los principales bastiones del macrismo. Martín Groba, secretario general de la comuna 1, podría dar un salto a un cargo electivo y a otro barrio porteño para suplir esa carencia.

En paralelo, según indicó una fuente al tanto de la política territorial, Mariano Casabella, con fuerte influencia en la comuna 3 (Balvanera y San Cristóbal), habría encomendado a una militante afín "caminar los barrios" para disputar ese lugar.

La batalla de Palermo

Palermo, que constituye por sí mismo la comuna 14, será otro eje de disputa en la Ciudad. Allí talla desde hace más de una década Maximiliano Corach, hijo del exministro del Interior de Carlos Menem. El presidente de la comuna, Martín Cantera, llegó con su aval, pero deberá dejar su silla a finales de 2027.

En la comuna 14, Maximiliano Corach había ungido a Martín Cantera como presidente de comuna y podría tener un rol central en la elección de su sucesor

Para la sucesión, asoman dos figuras que ocupan distintos cargos en la administración de Cantera. Por un lado, está Soledad Rodríguez Iglesias, que integra hoy en día la junta comunal y asumió en 2023 como representante de Listas Abiertas, el proyecto que impulsaron Emmanuel Ferrario y Rodríguez Larreta. A pesar de su salida del partido, la dirigente continúa afiliada al sello amarillo.

En algunos sectores del PRO también señalan a Jonathan Rosas, gerente de gestión comunal de Palermo, como posible sucesor. El funcionario es cercano a Corach, lo que podría allanar su encumbramiento.