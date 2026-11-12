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LA JUSTICIA QUE VIENE

Consejo de la Magistratura de la Nación: juraron los nuevos representantes de los abogados

Biglieri, Sarmiento, Demarchi y Levene asumieron sus bancas. Horacio Rosatti encabezó el acto que reunió a referentes judiciales y políticos.

Letra P | Francisco Basualdo
Por Francisco Basualdo
El Consejo de la Magistratura de la Nación le tomó juramento a los representantes de los abogados que pasarán a formar parte del cuerpo.

El Consejo de la Magistratura de la Nación le tomó juramento a los representantes de los abogados que pasarán a formar parte del cuerpo.

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Los cuatro representantes de los abogados elegidos para integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación prestaron juramento este jueves ante la Corte Suprema de Justicia. La ceremonia, encabezada por Horacio Rosatti, formalizó el recambio del estamento de la abogacía y la distribución de las cuatro bancas entre los sectores que participaron de las elecciones de octubre pasado.

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Francisco Basualdo

En el Salón Bermejo del Palacio de Justicia juraron Alberto Biglieri, Claudia Sarmiento, Itatí Demarchi y Fernando Levene, quienes ejercerán sus funciones durante el período 2026-2030. También prestó juramento el juez federal Juan Manuel Culotta.

El acto contó con la presencia de los ministros de la Corte Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, además del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques.

Entre los asistentes estuvieron el consejero Mariano Recalde, el secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato, y las autoridades del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Alejandra García y Ricardo Gil Lavedra. También participaron funcionarios judiciales y representantes de los distintos espacios que compitieron en las elecciones.

La jornada también tuvo un capítulo político con un brindis organizado por el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, del que participaron su par de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia; y el ministro de Justicia de Santa Fe, Santiago Mascheroni. Entre los referentes judiciales que acompañaron la jornada también asisitió el camarista federal Mariano Borinsky.

El reparto de bancas en el Consejo de la Magistratura

La jura formalizó el resultado de las elecciones del 20 de octubre, en las que la lista Unidad en Defensa de la Abogacía, encabezada por Biglieri, obtuvo dos de las cuatro bancas en disputa. El espacio reunió a sectores del radicalismo, el PRO y distintos armados provinciales, y tendrá también como representante a Sarmiento.

La tercera banca quedó para Itatí Demarchi, representante de Abogacía Unida y Dignidad Profesional, la lista respaldada por el peronismo vinculado a Juan Manuel Olmos y Recalde.

El cuarto lugar será ocupado por Fernando Levene, referente de Abogacía Federal, el armado que reunió a sectores vinculados con Diego Molea y Maximiliano Abad.

Los nuevos consejeros comenzarán sus mandatos el 18 de noviembre, cuando se pondrá en marcha la nueva integración del organismo encargado de la selección y acusación de magistrados nacionales y federales.

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