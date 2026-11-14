Córdoba: Manuel Calvo llevó asistencia a los trabajadores de Pauny en Las Varillas

En medio del conflicto por la crisis en la planta de Pauny en Las Varillas , el jefe de Gabinete de Córdoba, Manuel Calvo , viajó hasta su pago chico para anunciar una serie de medidas paliativas para contener el conflicto que sostiene a 450 trabajadores intentando conservar sus puestos de trabajo y en reclamo de los salarios adeudados.

Las Varillas es una ciudad del departamento San Justo, ubicada en el este de la provincia de Córdoba, con unos 20 mil habitantes. Gran parte de su economía depende directa e indirectamente de Pauny, la mayor fabricante de tractores nacionales que hoy está al borde de la quiebra, adeudando salarios y aportes a sus trabajadores que nadan en un mar de incertidumbre.

Acompañados por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de San Francisco , mantienen desde hace unos diez días lo que llaman una “ocupación permanente” de la fábrica con el fin de evitar su vaciamiento.

El jueves fracasó una audiencia en el Departamento de Trabajo en Las Varillas, donde solo se presentó al encuentro el gremio mientras que la empresa pegó el faltazo. Para Lucas Sarmiento , secretario general de la UOM San Francisco, se trató de una provocación que tensó mucho más la situación entre las partes. Sin embargo, eso no sería todo.

Horas más tarde trascendió un comunicado que habían enviado las autoridades de Pauny, firmado por Raúl Giai Levra y José María López . En la nota manifestaron que no iban a concurrir a ninguna nueva instancia de negociación mientras continúe la ocupación de la fábrica. El lunes sería la próxima convocatoria.

Las pymes son fundamentales para el desarrollo de Córdoba y de todo el país. Detrás de cada una hay trabajadores, familias y empresarios que hacen un enorme esfuerzo para sostener la producción y el empleo en un contexto económico difícil. Necesitamos un régimen nacional de…

El gremio respondió por medio de una nota que la empresa “falta a la verdad” y que la ocupación que se lleva adelante es “pacífica”, la cual es atribuida a falta de pago de sueldos. También denunciaron que no hay materiales para producir y que los trabajadores están a disposición para iniciar sus tareas, incluso para ser nexo con las concesionarias y compradores de tractores para coordinar producción y pagos.

Retiros voluntarios, una de las alternativas

Pauny propuso que ante este escenario pretenden reducir el plantel con el alejamiento de 150 trabajadores, pagándoles parte de la indemnización en 12 cuotas. No especifican, en tanto, de dónde saldrán los fondos. También que presentarán una propuesta de pago de los salarios adeudados solo si cesa lo que consideran una “toma” de la planta fabril.

El gremio entiende que esta decisión implica una extorsión de parte de la patronal a sus empleados, ya que ni siquiera informan de dónde saldrán los fondos para ponerse al día.

Los trabajadores de Pauny en Las Varillas ocuparon la fábrica con el fin de evitar su vaciamiento.

El intendente de la localidad, el vecinalista Mauro Daniele, mostró la preocupación ante lo que sucede y declaró públicamente que se encuentran a la espera de que surja un inversor: “Hay una posibilidad de que algún inversor aporte capital de trabajo y de esta forma destrabar el conflicto”, dijo días atrás.

A pedido de Llaryora, Calvo llevó algo de alivio

Calvo anunció el viernes que la provincia brindará asistencia económica y alimentaria por cuatro meses a los trabajadores de Pauny. Llegó hasta la ciudad de donde es oriundo acompañado por los ministros de Desarrollo Social, Marcos Torres, y de Producción, Fernando Sibilla, e informó primero un aporte a cada trabajador de 300 mil pesos mensuales que ya podían cobrar por medio del Banco Córdoba. Los aportes restantes los recibirán mediante la billetera virtual Bezza que tiene la entidad bancaria.

También el jefe de Gabinete de Martín Llaryora contó que habrá asistencia alimentaria a las familias luego de que arribe a esta localidad un camión con mil módulos alimentarios que se distribuirán desde este sábado. Además, los hijos de los trabajadores que asisten a las escuelas ingresarán al Paicor y una vez que termine el ciclo lectivo seguirán recibiendo la ración de comida durante el verano.

Por otra parte, en el marco del programa Banco de la Gente, la Provincia ofrece líneas de créditos de hasta un millón de pesos para que puedan acceder y emprender algún oficio para paliar la situación de falta de trabajo actual.

Mauro Daniele, intendente de Las Varillas, se esperanza con que aparezca un inversor para la empresa de tractores.

Por último, Calvo anunció la transferencia de 50 millones de pesos mensuales por cuatro meses al Hospital de Las Varillas, para que se invierta íntegramente en materia sanitaria. “Hay trabajadores que se van quedando sin obra social y tienen dificultades”, sostuvo e hizo un tiro por elevación a Javier Milei: “El gobierno provincial asiste con recursos a los hospitales; el gobierno nacional se corrió del programa Remediar, de la atención de la discapacidad, y eso recayó fuerte sobre los gobiernos provinciales y municipales”, cuestionó el funcionario.

Contexto crítico

Pauny viene atravesando un proceso crítico desde hace varios meses. En este 2026, arrancó a operar en el mes de febrero luego del parate de enero donde cerró por vacaciones y de un último cuatrimestre de 2025, en donde llevó adelante un plan de reducción de la jornada laboral –recorte de horas de trabajo- con el pago del 70% de los haberes a sus trabajadores.

La crisis tiene un trasfondo: la fuerte caída en las ventas de tractores a nivel nacional que viene aparejado, fundamentan, ante la competencia desigual frente a la apertura indiscriminada de las importaciones. La firma varillense, por lo pronto, acusó el golpe por la competencia de los tractores de la India.

En septiembre último, se decidió la suspensión de la producción los lunes y martes hasta fin de año, días en los cuales no se iba a trabajar, aunque la empresa se comprometía a costear el 70% del salario de esas jornadas.

Pero, el escenario se modificó y el conflicto se intensificó. Los salarios adeudados y la falta de confirmación de un plan de pagos llevaron a los trabajadores a ocupar las instalaciones a la espera de respuestas.

Pauny cuenta con unos 450 empleados directos.

Heredera de la crisis del 2001, Pauny hoy ve su historia repetirse. En 2011, llegó a ser la fábrica que más tractores vendía en la Argentina, con más de 200 unidades por mes y unas 2000 al año. En septiembre, apenas patentó 24 ejemplares.

No obstante, la crisis de Pauny se extiende a las pymes: en Córdoba, la metalurgia perdió 2077 puestos de trabajo en un año.