La UCR, La Libertad Avanza y el PRO instalaron el mojón del kilómetro cero de la alianza opositora en La Pampa

Adrián Ravier junto a Nicolás Boschi, de La Libertad Avanza de La Pampa. Junto con la UCR, y el PRO instalaron el mojón del kilómetro cero de la alianza opositora al perosnimos. Foto: www.radiokermes.com

La oposición al peronismo de La Pampa cortó las cintas inaugurales de su recorrido para armar un frente que dispute mano a mano las elecciones provinciales del año que viene. La UCR , La Libertad Avanza , el PRO y otros partidos que conforman la eventual alianza armaron una reunión fundacional. Hubo comunicado, pero no foto.

El encuentro tuvo algo de cumbre secreta porque no trascendieron los nombres de los dirigentes que fueron protagonistas de esa primera reunión. El vocero presidencial Adrián Ravier le dio agite este domingo y formalizó el virtual lanzamiento: "La Pampa tendrá una alternativa distinta", dio por hecho y logró un reposteo del presidente Javier Milei .

El encuentro también sirvió para marcar la cancha mediática después de la Marcha Federal Universitaria y frente a los ecos del peronista 17 de octubre. Además, para cortar con la amargura de los trascendidos sobre cortocircuitos, disidencias y teléfonos descompuestos que hasta ahora marcaron los días de los espacios opositores.

La UCR, La Libertad Avanza y el PRO confluirán en un frente opositor porque saben que de ese modo es realmente posible el triunfo frente a un peronismo que está invicto en la provincia, pero atravesado por una pesada interna .

Un comunicado escueto dijo que mantuvieron “un encuentro para dialogar sobre los puntos en común y las coincidencias que nos unen”. El compromiso es “continuar realizando reuniones periódicas que promuevan la construcción de confianza entre las partes”.

La cumbre es solo un primer paso, el mojón del kilómetro cero. La UCR armó una mesa chica interna, compuesta por distintos sectores y autoridades, que todavía no definió hacia su interior cuál será su estrategia de discusión. El PRO prepara una asamblea para los próximos días: definirá en quién delega las negociaciones.

Por ahora, se pusieron de acuerdo en “establecer mecanismos de trabajo conjunto; reconocer y respetar las identidades propias de cada espacio político” y “fijar una periodicidad de encuentros para seguir trabajando con el objetivo de ofrecerles a los pampeanos una opción para un futuro mejor”.

Discusión picante en en el radicalismo

Como contó Letra P, la certeza que aporta la necesidad de unificar fuerzas no alcanza para evitar los chisporroteos. A la competencia entre distintos partidos se suman las internas propias de cada fuerza, y en especial de la UCR, que no termina de saldar sus discusiones.

La marcha universitaria mostró otra vez una grieta, porque un sector de su dirigencia partidaria se movilizó contra el gobierno nacional en defensa de banderas históricas del partido, pero la cúpula que promociona la alianza con La Libertad Avanza se borró de la manifestación.

El diputado Poli Altolaguirre, armador de la candidatura de Martín Berhongaray, justificó su ausencia porque “tenía otros compromisos”. También dijo que el radicalismo “defiende la educación pública” y que tuvo en Franja Morada su representación durante la protesta.

La Franja Morada de La Pampa se movilizó en la Marcha Universitaria: duros cuestionamientos a la cúpula de la UCR que busca el pacto con Ravier.

El asunto es que desde la Franja Morada cruzaron fiero a la conducción partidaria. “El gobierno nacional es un enemigo claro y no podemos convivir con ese espacio político”, dijo el referente local de la organización, Damián Ordienco, que además es secretario de la Federación Universitaria nacional.

La Línea Azul sí marchó y uno de sus dirigentes de Santa Rosa, Pedro Salas, formuló un fuerte tiro por elevación a la conducción de Berhongaray y los suyos. “No conocimos a lo largo de 2026 ni una sola declaración pública de la UCR en relación a temas políticos de trascendencia para la nación”, reprochó en un escrito que tituló “El silencio de los corderos”.

Tres en discordia

La otra situación que genera lógicas disputas es la rosca por las candidaturas, aunque la elección todavía no tiene fecha.

En las legislativas del año pasado el espacio libertario impuso la figura de Ravier, ahora vocero presidencial, en una alianza que el partido amarillo aceptó a regañadientes. La UCR fue por su lado y apenas sacó el 8% de los votos, pero Berhongaray le sacó el cuerpo a la campaña para cuidarse como natural candidato a gobernador.

Marita Mac Allister se anotó formalmente como precandidata a gobernadora por el PRO. FOTO: www.radiokermes.com

Está en esa carrera, aunque Ravier sostiene sus ambiciones, que también dependen de la Casa Rosada. El vocero tiene sus tironeos con Karina Milei y Lule Menem. Y además hay en La Pampa una tercera en discordia: María Alejandra Mac Allister, del PRO, la única que formalmente se lanzó como precandidata a la gobernación.

Esa irresuelta puja de nombres estableció en la reunión fundacional un marco de referencia: “Defender el trabajo, la vida, la libertad y la propiedad, así como fomentar la inversión privada, la creación de riqueza, la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley”.

Los otros sellos del antiperonismo

Además de La Libertad Avanza, la UCR y el PRO, que son la columna vertebral de la hipotética alianza opositora, estuvieron representados en esa reunión que se hizo en Santa Rosa otros sellos, como el Movimiento Federalista Pampeano (MoFePa), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y Comunidad Organizada.

El MoFePa es un histórico partido provincial que tuvo su tiempo de gloria cuando gobernó la provincia su líder Ismael Amit, pero hoy es un sector marginal del sistema político. El MID tampoco mueve masas, pero Matías Traba se las rebuscó para tener su banca legislativa como parte de Juntos por el Cambio. Comunidad Organizada es el partido de la familia Tierno y también tiene representación en la Legislatura pampeana: Sandra Fonseca, esposa del presidente Juan Carlos Tierno, es ultraopositora al gobierno provincial.

Todos dicen que la unión “no implica renunciar a las identidades, trayectorias ni propuestas propias de cada espacio, sino reconocer una base común que permita alcanzar acuerdos y asumir una responsabilidad compartida”. Ese parece ser el punto de partida.